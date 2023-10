José “Pepe” Mujica opinó sobre las elecciones en Argentina: “El peronismo no es un partido, es una especie de mística”

El jefe de gabinete de Cristina Kirchner, Sergio Massa durante una visita en 2011 al entonces presidente de Uruguay, José Mujica

(Desde Montevideo, Uruguay) - Para el ex presidente de Uruguay (2010-2015), José Mujica, el resultado de las elecciones generales de Argentina no fue una sorpresa. En la previa de los comicios, el ex mandatario había pronosticado que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, tenía posibilidades de salir primero. “La Argentina es una cosa indescifrable porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica que el ministro de Economía, con una inflación como tienen, va a pelear la presidencia? ¿Sabe por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él pero que lo va a votar. Se llama peronismo”, había dicho Mujica en la previa de las elecciones.

Conocido el resultado, el dirigente de izquierda apeló al mismo fenómeno –el peronismo– para explicar que el candidato oficialista haya obtenido el 36,68% de los votos, por encima del más votado en las PASO, Javier Milei (29,98%).

“Había indicios de que algo de eso tendía a pasar, por varias cosas. No se pueden separar las reacciones de una sociedad de lo que ha vivido en su historia. Porque las cosas no son matemáticas, son hijas de decisiones culturales, también subliminales. Eso que se llama peronismo no es un partido político, es una especie de mística”, dijo Mujica en declaraciones a El País.

El expresidente uruguayo José Mujica (EFE/ Elvis González)

“Los sindicatos argentinos son potencia y tienen una fuerte mística cultural (…) Y no digo que esté bien o mal, es que no la entendemos a la Argentina, es hija de su propia historia. Y ese factor juega”, agregó.

El ex presidente uruguayo consideró que el “discurso tremendista de cambios apocalípticos” logró movilizar a personas que están desmoralizadas y disconformes con el modelo actual –especialmente los jóvenes– pero sostuvo que también “asustó” porque “no encaja con ciertas tradiciones culturales que tiene encima”. “Alarmó a vastos sectores de la sociedad, de trabajadores con experiencia”, aseguró Mujica.

El dirigente indicó que en Argentina existe un “clima de confrontación muy fuerte”, que crea un “desasosiego en mucha gente”. Entonces destacó como un punto a favor de Massa que su discurso fue “más conciliador, más centrado y menos disruptivo”, lo que le permitió llegar a otros sectores.

Mujica dijo que tiene una “amistad” con el candidato peronista, a la que ha apelado porque en Uruguay hay pequeñas empresas que “viven de vender en Argentina”. Ejemplificó con el caso de quienes fabrican las pastillas de frenos que se venden para autos argentinos. El ex presidente buscó hacer “jugar” su relaciones personales para ayudar a estos emprendimientos.

Javier Milei y Sergio Massa disputarán el balotaje en Argentina el 19 de noviembre (REUTERS/Agustin Marcarian/Pool/File Photo)

El ex mandatario dijo que a los uruguayos les conviene que el país vecino “repunte” porque ha pasado por un período “muy malo”. “A la Argentina le tocó la deuda con el Fondo, que es inverosímil, la pandemia y después una sequía atroz, que para ellos fue más grave que para nosotros por la naturaleza agrícola, por la importancia que tienen los granos en la economía argentina; la ganadería es más fuerte”, analizó.

Ese interés para que Argentina vuelva a pasar por un ciclo positivo serviría, según Mujica, para parar la “sangría permanente” que causan los viajes de uruguayos que aprovechan la brecha cambiaria entre un país y el otro. “Me entero de gente que se va a operar de cataratas a Argentina, gente que va a arreglarse la dentadura. Para nosotros es una sangría sorda, que va por abajo”, lamentó.

Respecto al balotaje, Mujica dijo que “el partido no ha terminado porque la crisis económica está ahí”, y podría llevar a una derrota al oficialismo. “Argentina va a pasar inevitablemente, gobierne quien gobierne, por un período de ajuste, y la gran discusión es quiénes van a pagar el costo de ese ajuste”, aseguró el dirigente uruguayo. Proyectó que la elección del 19 de noviembre será “muy pareja” y consideró que el “gran interrogante” está en lo que harán quienes en la primera vuelta votaron a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.