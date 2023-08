“Caso Lencería”: la insólita derivación del escándalo del dinero para fundaciones en el gobierno de Gabriel Boric

Camila Polizzi fue candidata a alcaldesa del Concepción. Pero no resultó electa.

(Desde Santiago, Chile) El Caso Convenios, el máximo dolor de cabeza de la administración Boric en Chile, suma una nueva ramificación: la arista Lencería.

La protagonista de este caso se llama Camila Polizzi, es de Concepción, tiene 34 años y fue candidata a alcaldesa de su ciudad y también se postuló a la Cámara de Diputados. No lo logró.

Pero a fines del año pasado, Polizzi recibió por asignación directa de parte del Gobierno Regional 290 mil dólares para un programa que contemplaba un taller de limpieza de bancas, otro de limpieza de rejillas y otro de mantención de zonas de juego y máquinas de ejercicio que se debían llevar a cabo en un sector emblemático de Concepción, el Barrio Norte.

El problema es que la fundación que se adjudicó estos fondos, la Fundación En Ti, había sido arrendada por Polizzi a su director a cambio de una suma de dinero que, según Radio Biobío, no había sido cancelada en su totalidad.

En enero de este año, En Ti firmó un convenio con un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) llamado Frumisal, la que un día antes de la firma había sido adquirida por Sebastián Polanco, quien sería pareja de Camila Polizzi.

Sin embargo, la denunciaron pues en sus rendiciones de cuentas aparecieron millonarios gastos en restaurantes, ropa y, claro, lencería fina.

Cuando estalló el caso convenios, y se reveló que en Antofagasta la fundación Democracia Viva había recibido dineros estatales a dedo, comenzó la investigación a todas las organizaciones que habían recibido recursos.

Ante la indagatoria, Camila Polizzi se comunicó con Gerardo Silva, el dueño de la Fundación En Ti y un reconocido gestor de ayudas sociales en Concepción, para decirle lo que debía declarar. Esa conversación fue grabada por Silva y difundida por Radio Biobío.

“Supongamos que llegaran… no, no, no creo. Pero si llegaran, usted tiene que saber que puede guardar silencio y decir que yo soy la encargada del proyecto”, le dice ella.

Allí, Silva le recuerda a Camila Polizzi que la había denunciado ante el Gobierno Regional y ahí ella le pide “usted tiene que olvidar”. No fue así.

Sicariato

El caso lencería luego se enreda. Ayer, Camila Polizzi se presentó ante la Fiscalía Regional por unas supuestas amenazas en su contra que le habría hecho Eduardo Vivanco, ex secretario regional ministerial de Gobierno en Biobío.

Según cuenta el diario Las Últimas Noticias, Polizzi declaró que se juntó con Erick Díaz, ex funcionario municipal y con Vivanco en la oficina del primero. Allí, denunció ella, le hicieron ver que debía acusar al Gobierno Regional por este enredo, y a personas específicas. “Entre las cosas que. (él) señala que debo pensar en mis hijas… Por el tono de la conversación y la situación comienzo a inquietarme, suena una notificación en mi teléfono y busco la manera de disimuladamente tomar algún registro de lo que estaba ocurriendo”, dice la denuncia interpuesta por ella.

Poilizzi, que antes fue modelo, tiene 34 años.

Agregó que Vivanco habló de sicariato y que varias veces habría lanzado al aire frases como “¿cuánto cuesta un colombiano? El seremi de gobierno, sr, Vivanco, insinúa que las personas del Gobierno Regional del Biobío van a eliminarme, que van a matarme”.

Eduardo Vivanco ya no trabaja en el gobierno, dejó su cargo tras darse a conocer el caso sobre los gastos públicos mal utilizados.

Según explicó, “en ningún caso la amenacé a ella y no he amenazado en mi vida a nadie de ninguna forma terrible… yo lo que le dije desde el primer momento, era que ella tenía que entregar todos los antecedentes a la fiscalía y se hiciera asesorar por un abogado, porque el problema que tenía ella y que no me incumbe a mí, tenía que resolverlo en ese plano”

Vivanco recordó que a aquella reunión Camila Polizzi llegó muy nerviosa. “Estaba asustada, pero por la situación en general, pero no porque alguien le hubiera dicho que iba a sufrir algún tipo de daño”.

