Investigan a un grupo ultranacionalista chileno que amenazó a Gabriel Boric, su hermano y a una fiscal

Simón Boric ya había sido agredido físicamente en septiembre del año pasado, y mientras ocurría una manifestación en plena Alameda, afuera de la casa central de la Universidad de Chile.

“Dile a Ximena Chong que se cuide el culo la vieja de mierda y que no llame a nadie a declarar”, decía el mensaje que llegó al funcionario del Ministerio Público el 23 de abril. El encabezado irónicamente decía “No a los inmigrantes, no a la delincuencia, no a los violentistas” y lo firmaba un grupo ultranacionalista denominado “Movimiento Chile libre”.

De acuerdo a un reporte hecho por el sitio El Mostrador, el grupo es objeto de una investigación reservada que encabeza el fiscal Francisco Jacir y las diligencias las está realizando la Brigada de Investigaciones Especiales de la Policía de Investigaciones.

Aparte de Ximena Chong, jefa de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, el grupo también ha repartido amenazas al presidente Gabriel Boric y su hermano, el periodista Simón Boric.

El hermano del Presidente trabaja en la Universidad de Chile y las amenazas también han llegado a compañeros de trabajo, como la secretaria del gabinete de la rectoría.

“Dile a Simón que se cuide, que ya sabe de nosotros porque somos uno de los varios movimientos nacionalistas que está saliendo en post, cansados de mentiras”, se lee en uno de los tantos correos.

El Mostrador consigna que el hermano del mandatario ha recibido 47 correos electrónicos de parte del Movimiento Chile Libre, desde noviembre del año pasado a la fecha

Otras intimidaciones

Entre las indagaciones, la Brigada del Cibercrimen de la PDI descubrió que la casilla desde la que se hicieron las amenazas está asociada a un número de teléfono por la que ya se han requerido información a las operadoras telefónicas de Chile. Y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago estaría próximo a formalizar a dos implicados en las amenazas.

El grupo también ha intimidado a otras figuras de la izquierda chilena, como el alcalde comunista Daniel Jadue o el edil de Cerro Navia, Mauro Tamayo o la Comisión Chilena de Derechos Humanos. También hay denuncias que se han presentado por esos casos, y por amenazas que han llegado a otros medios de comunicación.

A domicilio

En el caso de la fiscal Chong, se trata de una persecutora que ha intervenido en una serie de casos de alto perfil en Chile. Como el caso Corpesca, por la que el ex senador UDI Jaime Orpis fue condenado a 5 años y 600 días de prisión por fraude al fisco y cohecho.

La fiscal Chong ya había sido objeto de amenazas, las que incluso llegaron hasta la puerta de su casa.

Y, claro, también fue la encargada de formalizar al ex Carabinero Sebastián Zamora, quien el 2 de octubre de 2020, y en el marco de una manifestación, intentó capturar a un adolescente de 16 años pero lo terminó empujando hacia el lecho del río Mapocho. El muchacho cayó 7,1 metros desde el puente Pío Nono hacia el río, resultó con sus 2 muñecas quebradas y una contusión en el pulmón derecho. Y aunque lo formalizó por homicidio frustrado, luego se rebajaron las medidas cautelares del ex uniformado una vez que se comprobó que quiso atrapar al menor y que no tuvo intención de empujarlo.

A partir de ese caso, se detuvo a seis personas que posterior a la formalización de Zamora llegaron hasta el domicilio de la persecutora, donde le dejaron una carta en la que se explicitaban amenazas de muerte.

Seguir leyendo