¿Adiós al USICAMM y pensiones sin bancos privados? Esto es lo que el gobierno propone a la CNTE

La SEP informa que ya hay una ruta con fechas para sustituir el esquema de ingreso, promoción y reconocimiento docente, con discusión escuela por escuela y medidas contra el nepotismo y la corrupción. REUTERS/Paola Garcia

Desde hace una semana, representantes del gobierno federal y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostienen negociaciones en torno a dos exigencias históricas del magisterio: la desaparición del USICAMM y una reforma al sistema de pensiones heredado de la Ley del ISSSTE de 2007.

De acuerdo con el Comunicado Conjunto No. 3, el secretario de Educación, Mario Delgado, confirmó que el gobierno ya tiene propuestas concretas sobre la mesa para atender ambas demandas, con fechas y rutas de trabajo específicas.

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El USICAMM tendría los días contados

La primera propuesta es la que más expectativa genera entre el magisterio: la eliminación del USICAMM, el organismo que actualmente regula el ingreso, la promoción y el reconocimiento de las maestras y maestros en México.

Su desaparición fue un compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora el gobierno presentó una ruta formal para hacerlo realidad en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

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La iniciativa legislativa que se busca presentar garantizaría:

Derechos laborales plenos para el magisterio

Procesos de ingreso y promoción con total transparencia

Cero tolerancia al nepotismo, favoritismo y corrupción

Certeza en la carrera profesional de cada docente

El secretario Delgado destacó que esta reforma no se construirá desde escritorios: la propuesta es que sea discutida escuela por escuela, con la participación directa de las maestras y maestros del país, quienes junto al gobierno definirían sus alcances y metas.

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@mario_delgado

¿Cómo quedarían las pensiones de los maestros?

Este es el punto más complejo de la negociación. La CNTE exige la abrogación total de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada durante el periodo neoliberal y que sustituyó el esquema solidario de pensiones por un sistema de cuentas individualizadas administradas en parte por instituciones financieras privadas.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, reconoció en el comunicado que una abrogación total no es viable en este momento, ya que requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, la cantidad que el gobierno habría dejado de ahorrar para el pago de pensiones desde que desapareció el esquema solidario.

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Sin embargo, la propuesta gubernamental plantea un esquema alternativo que cambiaría de forma significativa la situación de los maestros:

Creación de una aseguradora pública que trabajaría de forma conjunta con el PENSIONISSSTE

Con esta combinación, un docente que elija estas opciones no aportaría un solo peso a ningún banco ni institución privada

Todo permanecería dentro del ámbito público

Al ser instituciones públicas, operarían con las comisiones más bajas del mercado, lo que se traduciría en mejores pensiones al momento del retiro

Batres recordó además que durante la administración anterior se impulsó una reforma que redujo las comisiones de las Afores por debajo del promedio internacional. Gracias a ello, cerca de 175 mil millones de pesos que habrían sido cobrados como comisiones hasta 2030 permanecieron en las cuentas de los trabajadores.

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A esto se suma el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que funciona como un complemento para garantizar que ningún maestro perciba menos al jubilarse de lo que ganaba como trabajador activo.

Sheinbaum "no entiende" el porqué de la manifestación FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El llamado a levantar el paro

Con estas propuestas sobre la mesa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el magisterio ya cuenta con una ruta clara en materia de ingreso, promoción y pensiones, y que los espacios de negociación —federales y estatales— permanecen abiertos.

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Por ello, el gobierno hizo un llamado formal a la CNTE para concluir la protesta y evitar que continúe la afectación a las clases de niñas y niños que están próximos a terminar el ciclo escolar, así como el impacto a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.