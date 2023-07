Dos ex generales de la Fuerza Aérea de Ecuador fueron señalados como posibles autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela

Estos son los vínculos que encontró el perito Roberto Meza Niella sobre el asesinato del general Jorge Gabela. (Cortesía Consejo de Comunicación/ Consultoría Pericial)

La comisión gubernamental creada para recuperar el informe final sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, entregó a la viuda del oficial, Patricia Ochoa, el producto reconstruido por el perito argentino Roberto Meza Niella, quien antes ya había elaborado el informe que se perdió durante el correato. El documento, que por primera vez se conoce públicamente, concluye que dos ex generales de la Fuerza Aérea tenían motivaciones personales y económicas para deshacerse de Gabela, por lo que se sospecha que son los autores intelectuales del crimen.

El oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue acribillado en diciembre de 2009 en la puerta de su casa luego de denunciar por sobreprecios una compra de helicópteros indios Dhruv. Su misterioso asesinato sucedió durante el gobierno de Rafael Correa y la versión oficial siempre sostuvo que se trató de un acto de delincuencia común. Sin embargo, las pericias de un experto que fue contratado por aquel gobierno indicó que el asesinato de Gabela estaba relacionado a las denuncias que este realizó.

Incluso Meza Niella, durante su trabajo de reconstrucción, señaló que el informe final, conocido como tercer producto, que él entregó al gobierno de Correa estaría adulterado por ex funcionarios para que coincidiese con la versión oficial: que el asesinato era producto de la delincuencia común.

Plan de seguimiento al general Jorge Gabela. (Cortesía Consejo de Comunicación/ Consultoría Pericial)

El trabajo final del perito indicó cuatro conclusiones. La primera que “existen suficientes indicios para ubicar al General Rodrigo Bohórquez y al General Alonso Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del General Jorge Gabela Bueno”. Espinosa, explicó el perito, tenía intereses económicos en la compra de los helicópteros.

El general Jorge Gabela se opuso a la compra de los helicópteros indios Dhruv, adquiridos por Ecuador a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), por un valor de USD 45,2 millones. A pesar de las denuncias de Gabela sobre la falta de requerimientos técnicos para que esas naves operen en el Ecuador, su sucesor en el cargo de comandante de la FAE, concretó la compra en el 2009. De los siete helicópteros que se adquirieron, cuatro se estrellaron. La muerte de Gabela, según detalló el perito, “terminaría con las denuncias públicas a cerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv”.

Para sustentar estas sospechas, el perito realizó análisis acústicos, de imagen, además de métodos de informática aplicada y química forense. En el evento de entrega del informe, Meza Niella presentó algunos de los principales documentos de la investigación, entre ellos el plan de seguimiento que el general Espinosa emprendió en contra de Gabela. Un archivo de una televisora local, en la que Gabela dio declaraciones, se muestran a dos de los hombres de Espinosa, que seguían al general.

Seguimiento al general Jorge Gabela. (Cortesía Consejo de Comunicación/ Consultoría Pericial)

Como publicó Infobae en un reportaje sobre el caso, Gabela sabía que estaba bajo peligro. Una conversación entre el general Gabela y el coronel Roberto Vargas revela que el ex comandante de la FAE sabía que existían disposiciones ilegales en contra de él y su familia. En el audio Gabela le dice a Vargas que sabe que lo están siguiendo y le explica que aquella disposición, dada por el general Alonso Espinoza, no era legal. A pesar de ello, Gabela le dice a Vargas que dará todas las facilidades para que sus acosadores puedan seguirle los pasos: “Los que me van a seguir a mí y a mis hijos, ¿sí?, no quiero que estén a dos o a tres cuadras, sino que estén a un paso, ¿sí?, que estén a un paso (de mí)”. Seguidamente Gabela sentencia: “Si algo me pasa a mí. Si me asalta un choro (ladrón), cualquier situación, los culpables son ustedes. Ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos, así me choque alguien, cualquier cosa. Así que si me van a seguir, me siguen a un paso, como guardaespaldas, por favor“.

El perito Meza Niella indicó en una entrevista con Ecuavisa que los autores intelectuales están directamente relacionados con el autor material confeso del crimen, pues uno de los participantes del asesinato habría declarado que fue un general de la Fuerza Aérea quien le llamó y lo contrató para asesinar a Gabela.

Sobre alias “Francis”, que ha sido señalado como autor material del crimen, y a quien se creía muerto, el perito indicó que el asesino tiene dos identidades: Francisco Cruz y Derlis Salazar. Aunque en el 2013 se dijo que había sido asesinado, ahora el perito Meza Niella tiene dudas: “Nos habían dicho que alias Francis murió en diciembre de 2012 en Sauces 6 y que había sido acribillado”. Desde el 2012 hay crímenes atribuidos a Derlis Salazar “incluso figura que votó en las elecciones del año 2021″ señaló el perito.

El audio de una comunicación del general Gabela revela que él sabía que su vida podría estar en peligro

La tercera conclusión del informe de Meza Niella indica que el entonces presidente Rafael Correa, ex vicepresidente Lenín Moreno y los Ministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, además de los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la Fuerza Aérea, conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv. El perito Meza Niella indicó que como investigadores no pueden afirmar si las autoridades de ese momento conocían a los autores intelectuales y materiales del crimen, pero sí estaban al tanto de los defectos de esas aeronaves.

La cuarta conclusión asegura que “existió por parte de agentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana un sistematizado seguimiento al General Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional”.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, podrá realizar observaciones o pedir ampliaciones al informe presentado por Roberto Meza Niella, quien permanecerá en el país hasta que el proceso concluya. Por su parte, el ex presidente Rafael Correa escribió en Twitter que “ojalá tengan pruebas de esta gravísima acusación que, además, son nuevas conclusiones y no la «reconstrucción» del anterior informe. Ya falta poco…”. Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el ex presidente ha dedicado varios de sus trinos a tratar de descalificar el trabajo del perito Meza Niella, que para elaborar la reconstrucción del informe recibirá un pago de USD 380.000 por parte del gobierno de Guillermo Lasso.

Meza Niella fue contactado nuevamente por el gobierno de Ecuador luego de que la Corte Constitucional, en febrero de 2023, dispusiera que se entregue el tercer producto a la familia de Gabela.

