El ex vice de Ecuador buscará la Presidencia en las elecciones de agosto

Otto Sonnenholzner fue vicepresidente de Ecuador durante parte del gobierno de Lenín Moreno. (EFE/ José Jácome)

El ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, anunció su candidatura a la presidencia de la república a través de un video difundido en sus redes sociales. Sin embargo, no especificó qué organizaciones políticas respaldarían su candidatura.

Los partidos Avanza y Sociedad Unida Más Acción (SUMA), así como Izquierda Democrática (ID), de orientación centroizquierda, apoyarían a su candidatura. Se espera que Centro Democrático también tome una posición.

En el video, Sonnenholzner afirmó que acepta su candidatura con “convicción y con compromiso”. Agregó que quienes se sumen a su proyecto político enfrentarán numerosos desafíos para conseguir soluciones reales.

Sonnenholzner subrayó en que tomar esta decisión no ha sido fácil, pero que considera que sería irresponsable ignorar los desafíos que el país enfrenta en la actualidad.

Otto Ramón Sonnenholzner Sper es un empresario, locutor de radio y economista ecuatoriano de 40 años. Fue vicepresidente de Ecuador desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 10 de julio de 2020 durante el mandato de Lenín Moreno. Sonnenholzner asumió la vicepresidencia después de la renuncia de María Alejandra Vicuña en diciembre de 2018, quien a su vez reemplazó a Jorge Glas después de que fuera encarcelado por delitos cometidos en su cargo mientras se desempeñó como vicepresidente del ex presidente Rafael Correa.

El 7 de julio de 2020, a través de una cadena nacional, Sonnenholzner anunció su renuncia al cargo de vicepresidente, lo que generó especulaciones sobre una posible candidatura presidencial en las posteriores elecciones de 2021. Sin embargo, Sonnenholzner no se postuló.

He tomado la decisión de ser candidato a la Presidencia de la República, con convicción y compromiso.



Gracias a todos por los respaldos recibidos, estamos listos para asumir este gran desafío. 🤝🇪🇨 pic.twitter.com/rOo6iaDCZZ — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) June 7, 2023

En sus declaraciones, Sonnenholzner aseguró que es momento de actuar, de unir esfuerzos para obtener los resultados ambicionados por el país. “Es hora de hacer que las cosas sucedan, es hora de sumar esfuerzos para multiplicar resultados. La vida siempre recompensa a quienes luchan por hacer lo correcto”, aseguró. Afirmó que, desde que dejó la función pública en 2021, se ha concentrado en su familia, en su desarrollo académico y en seguir trabajando por los más vulnerables.

Reconociendo que su decisión puede afectar a su familia, Sonnenholzner afirmó que siente la obligación de utilizar su experiencia y habilidades para conseguir el bienestar de todos los ecuatorianos.

Por otro lado, Daniel Noboa, hijo del empresario bananero Álvaro Noboa y ex candidato presidencial por varias ocasiones, también buscó el respaldo de Izquierda Democrática. Sin embargo, el ex diputado socialdemócrata Dalton Bacigalupo afirmó en su cuenta de Twitter el 20 de mayo: “No insistan, Otto Sonnenholzner y Daniel Noboa. El partido de Izquierda Democrática no está en venta”. Aunque luego, el propio Bacigalupo anunció que su partido apoyaría al ex vicepresidente.

En las últimas horas, el empresario Eduardo Maruri, quien contaba con el respaldo del movimiento Centro Democrático, ha declinado su candidatura a la Presidencia de la República para apoyar la postulación de Sonnenholzner.

En un video difundido en sus redes sociales el 7 de junio de 2023, Maruri declaró que no desea contribuir a la fragmentación del voto frente una gran cantidad de candidatos.

Aunque las encuestas recientes indican que el 80% o más de los ciudadanos aún no han decidido por quién votar, lo que significa que las elecciones están abiertas, Maruri considera importante reducir el número de candidatos para evitar la atomización electoral. También mencionó que coincide con las propuestas de Sonnenholzner lo que le ha motivado a declinar su candidatura en favor de este.

El partido oficialista no presentará candidatos (EFE/José Jácome)

Maruri agradeció al movimiento Centro Democrático por haberle brindado la oportunidad, aunque la organización política respondió enfatizando que el respaldo a Sonnenholzner no refleja la posición del partido.

El empresario y político guayaquileño Xavier Hervas, que fue el candidato de la Izquierda Democrática en las últimas elecciones presidenciales de 2021, también ha confirmado su postulación a la presidencia por el movimiento Renovación Total (RETO). RETO es una organización política de centro derecha liderada por el actual gobernador de Azuay, Paúl Carrasco, que fue candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento CREO, que es el partido político del presidente Guillermo Lasso, en las elecciones municipales más recientes.

Con estos cambios en las precandidaturas por el momento se conoce que además de Sonneholzner y Hervas, el ex candidato Yakú Pérez se postulará en una coalición de partidos de izquierda. También lo hará el ex legislador Fernando Villavicencio, candidateado por el movimiento Construye 25; el empresario Jan Topic, respaldado por el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica; Bolívar Armijos, un líder comunitario postulará por el partido Amigo; y el empresario y ex legislador, Daniel Noboa, por MOVER, antiguo Alianza PAIS.

El oficialismo no presentará candidatos, y tampoco Pachakutik. Este sábado, el correísmo anunciará a su binomio.

