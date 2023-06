Un ex presidente de Ecuador dijo que un médico militar lo drogó un día antes de su derrocamiento

El ex presidente Lucio Gutiérrez dijo que un médico militar lo drogó un día antes del derrocamiento. (Radio Sonorama/ EcuadorPlay)

El ex presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, reveló en una reciente entrevista radial que un médico militar lo “drogó” un día antes de su derrocamiento, en abril de 2005. El ex mandatario gobernó por dos años y su administración tuvo denuncias por corrupción y nepotismo. Gutiérrez huyó de la sede presidencial de Ecuador en medio de protestas ciudadanas.

En un diálogo en Radio Sonoroma, Gutiérrez relató: “A mí me drogaron por orden del mando militar de 2005; en el Palacio había un médico capitán que me dijo que me ve muy cansado y me da cinco pastillas, me las tomé”. El ex mandatario contó ese episodio pero no dio más detalles.

Gutiérrez es fundador y líder del Partido Sociedad Patriótica, con el que llegó al poder en 2003. El ex presidente y su partido han decidido apoyar al precandidato Jan Topic en la carrera por la Presidencia, que se decidirá en las elecciones extraordinarias que se celebrarán en Ecuador el 20 de agosto.

El precandidato Jan Topic es empresario y tiene formación militar. Estuvo vinculado al caso Odebrecht y también ha sido señalado por agresiones

A Topic, un empresario y miembro de la Legión Extranjera Francesa, también lo respalda el Partido Social Cristiano. Este partido jugó un rol fundamental en el derrocamiento de Gutiérrez. Al ser cuestionado sobre esto, el ex mandatario dijo que la alianza que firmará con el socialcristianismo es solo para apoyar al precandidato.

Gutiérrez fue edecán de Abdalá Bucaram, otro presidente que dejó su cargo a la fuerza, y ganó relevancia cuando lideró el derrocamiento de Jamil Mahuad. Gutiérrez era coronel del Ejército, pero luego del golpe a Mahuad fue dado de baja de las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando incursionó libremente en la política.

Aunque los partidos de izquierda respaldaron a Gutiérrez en su candidatura, cuando este llegó al poder se lo acusó de girar hacia el neoliberalismo. Además, su gobierno fue señalado por escándalos de corrupción que incluían nepotismo, pues los familiares del entonces presidente formaban parte de la administración pública.

Mientras era militar, Lucio Gutierrez fue edecán de Abdalá Bucaram, que entonces era presidente de Ecuador

Uno de los escándalos que enfrentó Gutiérrez fue el descubrimiento de que buena parte del armamento de las Fuerzas Armadas había desaparecido de los cuarteles y se creyó que esas armas habían sido entregadas a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia.

También Gutiérrez, a través de su mayoría oficialista en el congreso, logró la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Ecuador y los reemplazó por otros nombrados por sus legisladores. El presidente de la nueva Corte Suprema, Guillermo Castro Dager, anuló los juicios contra del ex presidente Abdalá Bucaram. Esa corte nombrada por el oficialismo se conoció como la Pichi Corte, en referencia al apodo de Castro Dager. Aunque Gutiérrez siempre lo negó, se ha sostenido que el entonces presidente pactó con Bucaram para permitirle retornar a Ecuador y así obtener el apoyo del Partido Roldosista Ecuatoriano.

Los escándalos de corrupción y el posible retorno de Abdalá Bucaram ocasionaron que los ciudadanos quiteños protagonizaran una serie de protestas autoconvocadas. Gutiérrez denominó a los manifestantes como forajidos.

Cuando fue derrocado, Lucio Gutierrez, huyó del Palacio de Carondelet en helicóptero (Foto: G. Paguay/ El Comercio).

Frente a la convulsión en las calles, Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia el 15 de abril de 2005. Además, cesó a los miembros de la Pichi Corte, anuló sus decisiones y suspendió varios derechos civiles.

Cinco días después de esa decisión, el 20 de abril, con el incremento de las protestas ciudadanas, el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, cerró las vías de acceso a la ciudad e impidió que arribaran buses que movilizaban a simpatizantes de Gutiérrez. Los manifestantes incendiaron el edifico del Ministerio de Bienestar Social y las protestas se tornaron violentas.

Gutiérrez, que estaba cercado, salió del Palacio de Carondelet en un helicóptero que tomó desde el techo del edificio. Antes había ordenado la custodia del congreso por parte de la fuerza pública.

A pesar de no poderse reunir en la sede del Legislativo, los diputados instalaron una sesión en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal). En esa reunión resolvieron la destitución de Gutiérrez bajo la causa de “abandono del cargo”. En ese mismo edificio académico, Cynthia Viteri, diputada del Partido Social Cristiano y entonces vicepresidenta del congreso, posesionó al vicepresidente de Gutiérrez, Alfredo Palacio, como Presidente.

Seguir leyendo: