Ecuador: un hombre fue procesado por explotación sexual de dos adolescentes

Fredy Ch. fue detenido por las autoridades por el delito de explotación sexual de menores

Un hombre identificado como Fredy Ch. fue acusado por la Fiscalía por el delito de explotación sexual en contra de dos adolescentes. Al hombre de 55 años lo detuvieron durante un operativo que incluyó el allanamiento de su domicilio, en el centro de Quito.

Aunque la primera información indicaba que el acusado era un ex sacerdote, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado en el que señaló que Fredy Ch. “no es, ni nunca ha sido, sacerdote de la Iglesia Católica”.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, informó que los trabajos de investigación permitieron identificar el lugar donde el implicado delinquía: “Ofrecía dinero a cambio de grabar videos de carácter pornográfico”, señaló. Además, Salinas informó que se confiscó un teléfono celular como indicio.

En ese móvil había otro material audiovisual de carácter sexual de niños, niñas y adolescentes. Se cree que los dos jóvenes que fueron encontrados en el domicilio del implicado no son las únicas víctimas.

El operativo policial que permitió la captura sucedió luego de cuatro meses de investigación de las autoridades.

Fredy Ch. de 55 años fue encontrado en su domicilio con dos adolescentes de 16 años.

El delito de explotación sexual de personas está tipificado en el artículo 100 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. La pena en este delito incluye la prisión de 16 a 19 años.

De acuerdo con el parte policial que llegó a conocimiento de la Fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional (Fedoti), Fredy Ch. habría realizado actos de naturaleza sexual en contra de las dos víctimas, supuestamente, a cambio de dinero, según informó la Fiscalía.

La jueza que conoció la causa dictó prisión preventiva en contra del implicado. El fiscal del caso presentó el parte policial y versión del agente aprehensor, la versión de la madre de las víctimas, las valoraciones psicológicas y los exámenes médicos proctológicos realizados a los adolescentes.

Según publicó Teleamazonas, la madre de los adolescentes de 16 años no sabía que sus hijos conocían al procesado: “Si le tuviera en frente yo lo mato, no me importa ir presa. A mis hijos nunca debió hacerles estas cosas”, dijo la mujer al medio ecuatoriano. Fredy Ch. habría cooptado a los adolescentes en la Plaza del Teatro de Quito y los habría invitado a tomar un helado o a comer. La madre “no sabe qué más le ofreció para tener relaciones sexuales”.

Se cree que el implicado tendría más víctimas. (Pixabay)

Mario Centeno, jefe de la Unidad contra Trata de Personas, dijo a Teleamazonas que el ex sacerdote les ofrecía teléfonos celulares y dinero a los jóvenes por “su explotación y captación”.

La información que se difundió en redes sociales a partir de la detención señala que al menos 100 niños, niñas y adolescentes serían víctimas del hombre. Además, se especula que el acusado tiene una enfermedad de transmisión sexual. No obstante, ninguna de estas afirmaciones han sido confirmadas o negadas por las autoridades.

<b>Otros casos</b>

Esta no es la primera vez que se conocen casos de explotación de menores y pornografía infantil en Ecuador. En marzo de este año, por ejemplo, arrestaron a una creadora de contenidos de Onlyfans luego de que se encontraran 10.000 archivos con contenidos de pornografía infantil en los dispositivos decomisados en su casa en Guayaquil. Aunque la mujer estuvo presa, luego recibió medidas sustitutivas por parte de un juez.

Este no es el primer caso de explotación y pornografía infantil en Ecuador. (El Sol de México)

En julio de 2022, las autoridades detuvieron en Ecuador a una pareja que integraba una red internacional de pornografía infantil. De acuerdo con las investigaciones, la red operaba desde el 2009. La modalidad que usaban los detenidos consistía en contactar a niños y jóvenes entre los 10 y 16 años a través de las redes sociales para luego pedirles fotografías que servían para difundirse.

Un año antes, en junio de 2021, un funcionario del ministerio de Salud fue detenido por acordar encuentros con menores para luego abusar de ellos. El hombre de 51 años operaba en Galápagos y en su computadora se encontraron fotografías y videos que involucran a niños y adolescentes. Una de las víctimas era su sobrina.

