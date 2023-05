Sorpresa en Chile: hallaron en manos de una banda narco una pistola que perteneció a Augusto Pinochet

La pistola Beretta que perteneció al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet fue hallada en Valdivia.

Una pistola Pietro Beretta, calibre 380, incautada durante un procedimiento policial y que estaba en poder de una banda narco, abrió una caja de pandora. El arma fue utilizada la semana pasada en una balacera entre dos clanes de droga establecidos en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, y luego fue requisada por la Policía de Investigaciones a un menor de 15 años que la lanzó mientras huía. ¿La gran peculiaridad? Su origen.

Al momento de analizar el arma de fuego, la Policía de Investigaciones encontró un dato revelador. “Según el reporte de la Dirección General de Movilización Nacional, esta arma de fuego tenía una inscripción a nombre de Augusto Pinochet U., quien se encuentra fallecido”, dijo la fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel, quien entregó otro dato revelador.

“La pistola mantiene encargo vigente por extravío de fecha 8 de mayo del 2014, lo cual habría sido denunciado mediante parte policial, de fecha 30 de abril del año 2014, ante la 53ª Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea, Región Metropolitana”, complementó la persecutora.

Aquella pista sobre la denuncia que existía sobre el arma que perteneció al dictador que gobernó Chile durante 17 años, dio paso a una nueva búsqueda en torno a los detalles de ese requerimiento. Según publicó el diario La Tercera, primero se estableció que la demanda la interpuso Marco Antonio Pinochet Hiriart y que dicha denuncia no sólo se trataba de la Beretta 380, sino otras armas habían desaparecido: un fusil, pistolas de marca Glock, Zick, Colt, SIG Sauer y revólveres Taurus. En total, se trataba de 18 armas extraviadas según el escrito cuyos detalles se revelaron.

“El día 01 de enero de 2014, efectuó un inventario de las cosas de su padre, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en la que era su residencia ubicada en Los Flamencos Nº 3796, Lo Barnechea, percatándose que faltaba un gran número de armamentos de diferentes marcas y calibres, y que tenía debidamente inscritas con descripción de coleccionista y una de ellas con descripción de arma para defensa personal”, rezó el documento.

“Hasta la fecha de la denuncia, a saber, 30 de abril de 2014, no han sido encontrados, por lo que presume que hayan sido regalados, o vendidos por su padre, desconociendo las identidades de las personas que podrían tener dichos armamentos”, indicó el escrito.

Augusto Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006.

Fue la Fiscalía Metropolitana Oriente la que tomó la denuncia en junio de 2014, finalmente no quiso iniciar investigación, solicitud que fue acogida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. “Los hechos relatados no constituyen delito, toda vez que, en el presente caso, no consta en la denuncia la existencia del ánimo de apropiarse de cosa ajena, con el objeto de causar perjuicio a otro”, indicó esa vez el fiscal Paul Martinson.

Sin embargo, y nueve años después, el destino de ese arsenal podría genera problemas por lo se anunció que el Ministerio Público abrirá una investigación ante la posibilidad de que estas armas -pertenecientes a Augusto Pinochet- estén circulando en el mercado negro o estén ya en manos de organizaciones criminales. Por otro lado tampoco se descarta que puedan estar en manos de coleccionistas seguidores del fallecido militar.

La indagatoria quedó en manos del fiscal regional de Los Ríos, José Agustín Meléndez, quien ya dispuso a recabar todos los antecedes de causa originada en la Fiscalía Oriente, para comenzar a trazar el origen, recorrido y último paradero, del arsenal perdido. Todo, en medio de aumento de la inseguridad y de los hechos delictivos.

Durante 2022, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), el uso de armas de fuego en homicidios aumentó 45,9%, y su distribución al interior del crimen organizado es una de las mayores preocupaciones del Gobierno.

