Chile: el gobierno subió al doble su propuesta de reajuste al salario mínimo

El gobierno sostiene que el proyecto tiene como finalidad “mantener el poder adquisitivo de las familias”, en el contexto de una economía que muestra señales de debilidad.

Luego de no llegar a acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el gobierno ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados y Diputadas con suma urgencia su propuesta de reajuste al sueldo mínimo, que en un principio contemplaba un alza de $539.000 a $546.546 (USD 614), es decir, $7.546 (USD 8), cifra que fue calificada por la oposición en pleno como “miserable” y defendida por el oficialismo, desde donde la consideraron “realista”.

Y aunque la iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, este martes el Ejecutivo redobló su apuesta y presentó una indicación para elevar dicho reajuste a $14.553 (USD 16), y llegar así hasta los $553.553 (USD 622).

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De acuerdo a la indicación ingresada por el Ejecutivo, el nuevo reajuste comenzaría a regir de manera retroactiva a partir del 1 de mayo recién pasado, y contempla además un nuevo incremento automático en enero de 2027, el que dependerá de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante este año.

De acuerdo al documento ingresado originalmente, el objetivo del Ejecutivo es “mantener el poder adquisitivo de las familias”, en el contexto de una economía que muestra señales de debilidad con una tasa de desempleo entre enero y marzo de este año de 8,9% y el encarecimiento de los costos laborales tras los reajustes previos al ingreso mínimo mensual, la Ley 40 Horas que redujo recientemente la jornada de 44 a 42 horas, y el aumento de cotizaciones con cargo al empleador derivado de la reforma de pensiones.

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Junto con el reajuste al sueldo mínimo, la iniciativa del gobierno trae además alzas en otros beneficios estatales como la Asignación Familiar y el Subsidio Único Familiar (SUF).

A pesar de esto, la cifra dista de lo solicitado por la CUT, organización que aboga por un reajuste que eleve el salario mínimo hasta los $637.700 (USD 717). Desde el gremio argumentan que los trabajadores han sufrido una pérdida significativa en su capacidad de compra, ya que el salario mínimo tiene hoy “menos poder adquisitivo por el alza del petróleo”, según afirmó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

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Así las cosas, el proyecto sigue su curso en la Cámara baja y luego pasará al Senado, donde el foco de discusión será precisamente este nuevo incremento.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) abogan por un reajuste que eleve el salario mínimo hasta los $637.700 (USD 717).

Salarios en América Latina

Cabe destacar que actualmente, Chile cuenta con uno de los sueldos mínimos más elevados de la región, a saber:

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Los más altos (2026)

Costa Rica: 751 - 791 USD.

Uruguay: 640 - 648 USD.

Chile: 605 USD.

México: 533 USD.

Los más bajos (2026)

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Perú: 334 USD.

República Dominicana: 290 USD.

El Salvador: 243 - 273 USD

Nicaragua: 252 USD.

Venezuela: 1 USD.