Luis Lacalle Pou dijo que Argentina y Brasil frustraron el tratado de libre comercio de Uruguay con China

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay (Franco Fafasuli)

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cree que Argentina y Brasil frustraron el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Uruguay con China, que está estancado hace semanas.

“Yo no lo puedo comprobar, pero me imagino que ha habido gestiones diplomáticas, tanto de Argentina como de Brasil, para manifestar que no ven con buenos ojos que Uruguay avance en solitario. No sé qué atención le presta a eso el gobierno chino”, expresó el jefe de Estado, según consignó el periódico uruguayo El País.

Y siguió: “Las posiciones de Brasil y Argentina son claras. Con un elemento adicional, que es que Brasil tiene muchas negociaciones bilaterales con China en las cuales no involucra ni necesita al Mercosur. Entonces es como que está, no digo que en el mejor de los mundos, pero en un mundo que le sirve bastante”.

Lacalle Pou en un encuentro con Lula en Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

Siguiendo al medio citado, los motivos por los que el gigante asiático dio marcha atrás fueron blanqueados ante el gobierno uruguayo: el plan chino es avanzar pero dentro del Mercosur. Ese cambio de postura, afirma El País, sorprendió en Uruguay. Lacalle Pou tiene la sospecha de que Argentina y Brasil incidieron para que las negociaciones se paralizaran.

“Uruguay tiene que abrirse al mundo. Uruguay se tiene fe en el contexto internacional”, insistió en su postura Lacalle Pou, quien confirmó que viajará al encuentro de mandatarios de la región que se realizará en Brasil, pese a que esté invitado el dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Si no voy le dejo el espacio a los demás para que elaboren las políticas a futuro de Latinoamérica, de América del Sur. Yo creo que hay que ir y hay que hacer escuchar nuestra voz”, subrayó.

Otro de los temas de los que habló el mandatario uruguayo fue de la Unasur: “No ha cambiado mi opinión (...) . Es muy difícil tener procesos a largo o mediano plazo si el sustento es ideológico. Por eso a mí me preocupa mucho cuando empiezan a nacer organismos internacionales, que son los únicos seres vivos que nacen, pero no mueren. La superposición de organismos lo único que hace es quitarle fuerza a los que ya existen”.

Francisco Bustillo en su encuentro con Qin Gang (EFE)

El TLC con China

El mes pasado, los ministros de Exteriores de China y de Uruguay, Qin Gang y Francisco Bustillo, se comprometieron en Pekín a trabajar para fortalecer las relaciones bilaterales y “llevarlas a un nuevo nivel”.

Qin señaló que las relaciones entre las dos partes “han entrado en una etapa madura y estable de desarrollo”. Dijo también que son ya “un modelo de cooperación amistosa entre países de tamaños y condiciones nacionales diferentes”, recogió el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

“Ambas partes deben consolidar la confianza política mutua, profundizar la cooperación práctica y fortalecer los intercambios culturales”, dijo Qin durante la reunión.

El canciller chino agregó que “China y Uruguay deben seguir apoyándose mutuamente en asuntos relacionados con los intereses y preocupaciones de la otra parte, además de promocionar la cooperación entre China y América Latina”.

La visita del canciller uruguayo a China el mes pasado (EFE)

“Debemos llevar la sociedad estratégica entre China y Uruguay a un nuevo nivel”, afirmó Qin.

Por su parte, Bustillo señaló que los lazos entre ambos países “han pasado ya por 35 años de desarrollo y, aunque estamos muy alejados el uno del otro, siempre hemos sabido trabajar juntos para mantener relaciones fructíferas”.

Durante esa visita a China, el canciller Bustillo buscó profundizar la relación bilateral y avanzar en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático.

Esas negociaciones comenzaron en julio del pasado año, cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció que había culminado de manera “positiva” el estudio de factibilidad desarrollado por ambas naciones.

Este hecho ha generado en los últimos tiempos diferentes discusiones internas en el Mercosur, especialmente con Argentina, aunque el pasado 25 de enero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, puso paños fríos a los roces entre Uruguay y los demás socios del bloque.

El país asiático es también el principal socio comercial de Uruguay. De hecho, en 2022, el 28 % de las exportaciones de bienes de la nación sudamericana fueron a China.

