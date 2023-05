Crisis en Haití: un voraz incendio destruyó un popular mercado callejero en Puerto Príncipe

Una zona afectada por el incendio que destruyó el mercado callejero Chad en Petion-Ville, en Puerto Príncipe (REUTERS/Ralph Tedy Erol)

Un mercado público quedó prácticamente destruido a causa de un virulento incendio en la zona de Pétion-ville en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en medio de la crisis generalizada que sufre el país.

“Perdimos mucho, todo ardió”, se lamentó en declaraciones a la agencia de noticias EFE una comerciante embargada por el dolor y que se resistía a hablar sobre lo sucedido porque, argumentaba, hacerlo no sirve de nada. “Incluso, cuando hay un presidente (el país no tiene como tal tras el asesinato de Jovenel Moise en 2021) nuestras necesidades no se cubren cuando se incendia un mercado”, añadió esta mujer.

Un vendedor de carbón vegetal explicó que el fuego se declaró alrededor de las 23.00 hora local del miércoles (03.00 GMT del jueves) y se prolongó durante horas.

Aunque le avisaron de noche de lo que estaba pasando, no pudo hacer nada porque la inseguridad que reina en Haití no permite salir a nadie de casa de madrugada.

Una vista general de los daños por el incendio en el mercado callejero Chad en Petion-Ville este 4 de mayo de 2023 (REUTERS/Ralph Tedy Erol)

Según datos recabados en el lugar de los hechos, cerca de 1.000 comerciantes sufren las pérdidas causadas por el incendio, que los vecinos no descartan pueda ser obra de las bandas armadas que controlan gran parte de la capital haitiana.

Los afectados, que en algunos casos no pudieron contener las lágrimas al ser preguntados por EFE, solicitaron ayuda a las autoridades municipales y gubernamentales para poder recuperarse de las cuantiosas pérdidas.

Stevenson Midi, de 42 años, dijo a la agencia de noticias AP que perdió cientos de dólares en productos como plátanos, y que él y los otros comerciantes estaban preocupados por sus préstamos bancarios. “Ahora será más difícil pagar”, expresó al tiempo que contemplaba las ruinas humeantes a su alrededor.

Un bombero rocía agua sobre carbón (REUTERS/Ralph Tedy Erol)

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en la parte donde se almacenan productos cosméticos como perfumes y otros artículos con componentes químicos inflamables.

En los últimos 35 años, Haití ha sufrido más de 50 incendios en mercados públicos, la mayoría de origen sospechoso, que han empobrecido a decenas de miles de comerciantes del país con menos recursos de América.

(Con información de EFE y AP)

