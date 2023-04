Crecen las críticas al gobierno de Gabriel Boric por las bajas cantidad de dosis de vacunas bivalente aplicadas en Chile

La vacunación ha experimentado una baja en Chile y se responsabilizan a las campañas de difusión.

Con los días más duros de la pandemia relegados al olvido en Chile y el uso obligatorio de barbijo limitado solo al interior de los centros médicos, el regreso a la normalidad también tiene costos asociados como las bajas cifras de la inoculación bivalente, la vacuna que entrega una protección reforzada con la cepa original del coronavirus y su variante Ómicron.

Luego de encabezar uno de los procesos de vacunación más exitosos de la región durante la pandemia, el gobierno de Gabriel Boric ha debido lidiar con un descenso en las personas que han concurrido a inmunizarse. De acuerdo al último reporte del Gobierno, de las 8.325.856 personas correspondientes a la población objetivo para vacunarse con esta dosis, solamente se han inoculado a 2.478.104, lo cual equivale al 29,76%.

Esta situación tiene en alerta a algunos especialistas que han desplegado sus opiniones, instando al gobierno a intensificar las campañas, sobre todo considerando la proximidad con el invierno y el aumento de las enfermedades respiratorias.

“La verdad es que la bivalente ha tenido muy poca cobertura. Ha sido muy baja y muy lenta. El tema está en que desde que asumieron las nuevas autoridades de salud, hubo un relajo en el manejo epidemiológico del Covid. Las autoridades actuales heredaron la cuarta dosis del plan vacunal inicial y la campaña fue un fracaso”, indicó el epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, en entrevista con el medio The Clinic.

Una opinión similar también han entregado los exfuncionarios de salud del gobierno de Sebastián Piñera, particularmente Enrique Paris, quien fuera ministro de Salud, y Paula Daza, quien lideró la subsecretaría de la cartera en la época más álgida de la pandemia. Ambos entregaron sus reflexiones en una charla que brinaron en Universidad San Sebastián (USS) de Concepción, en la región del Bío Bío, en el marco del seminario “El Futuro de la Salud en Chile”.

Enrique Paris junto a Paula Daza opinaron sobre la caída en el proceso de vacunación chileno.

“Tiene que reforzarse la campaña de vacunación, tiene que reforzarse la comunicación de riesgo. Acuérdense que a nosotros nos criticaron enormemente. Nos trataron muy mal. Nosotros no somos capaces de repetir esas mismas palabras, pero le pedimos a la autoridad que se ponga la mano en el corazón y que piense en los chilenos, que piense en la salud de los chilenos y que refuerce toda su campaña de vacunación, porque si no vamos a tener problemas”, señaló el doctor Paris.

Por su parte Paula Daza apeló a incrementar las campañas de difusión asociadas al proceso. “No sacábamos nada con tener las vacunas en Chile, los estudios y haber preparado toda una red de vacunación en el país, si las personas no confiaban y no se vacunaban. Por tanto, comunicar, educar y crear confianza, fueron otros de los desafíos que nos planteamos y que se materializaron al estar todos los días frente a la prensa”, dijo. “Estas medidas hay que comunicarlas, hay que educar y hay que levantar estrategias focalizadas. No basta con tener un calendario si finalmente las personas no terminan vacunándose”, criticó la profesional.

En contraste, el doctor Felipe de la Fuente, quien también es el director de la Sociedad Chilena de Epidemiología, aseguró que la dosis no está disponible para toda la población. “El Gobierno lo que está haciendo es priorizar las vacunas. Nosotros estamos vigilando también el proceso, pero tiene cierta lentitud porque se está poniendo especial atención a aquellos grupos que pueden estar un poco más vulnerables, como las personas mayores de 65 años y los enfermos crónicos”, indicó al medio “The Clinic”

Con todo, el Ministerio de Salud de Chile informó que los casos nuevos confirmados a nivel nacional disminuyeron en 43,6 % en la última semana, mientras que en los últimos 14 días se redujeron en 58,2 %.

