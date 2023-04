La policía de Chile logró hacer una inédita incautación de criptomonedas

El delincuente habría hackeado desde su casa unas 500 computadoras REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Detectives de la brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevaron a cabo una inédita y curiosa incautación de criptomonedas, luego de meses de labores investigativas que dejaron, hasta ahora, a un único imputado: un hombre de 61 años, con domicilio en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago.

El perfil del imputado es uno de los puntos que ha llamado la atención en los detectives, puesto que este tipo de delitos informáticos se cometen por jóvenes o con algún tipo de preparación asociada a las nuevas tecnologías.

De acuerdo a los medios chilenos, el subprefecto de la PDI, José Acuña, indicó que “se trata de un hombre que no tiene estudios en informática, sino que es autodidacta. Llama la atención que no es el típico perfil de ‘ciberdelincuente’, sino que es una persona con una edad más avanzada”.

Siguiendo esa misma línea, al sujeto en cuestión se le detectaron tres actividades ilícitas: la primera está relacionada con el criptohacking a través del uso de un virus llamado “Nibirus” que logró infectar alrededor de 500 computadores en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia y en Chile. “Con la infección de estos equipos, el sujeto generó una red de computadores llamada ‘botnet’, que le permitía realizar un ‘minado ilegal de criptomononedas’, de modo de obtener beneficios económicos, es decir, pagos en criptomonedas”, declaró el subprefecto.

No obstante, esa no era la única actividad ilícita que desarrollaba este sujeto. A través de un troyano, llamado ‘‘njRAT’', utilizado de manera habitual por cibercriminales para controlar remotamente un equipo y realizar diversas acciones, “infectó una cifra similar de equipos (otros 500), también en diferentes partes del mundo, y con ello accedía a la cámara del computador y podía ver lo que hacían los usuarios”. Incluso, al momento en que se produjo la detención, a mediados del año pasado, los detectives se encontraron con la siguiente escena: el sujeto mantenía al menos cinco pantallas abiertas, donde espiaba principalmente a mujeres y niños. El hombre, en tanto, fue puesto a disposición a Fiscalía de Alta Complejidad Sur.

Una vez que las pericias ya llevaba marios meses, durante la semana pasada “se detectaron estas cuentas en criptomonedas y se realizó esta incautación, en criptomonedas, inédita para la investigación de delitos informáticos”, comentó el funcionario de la PDI. La suma que hasta ahora logró incautar la policía fue de 0,04 bitcoin, unos 1.200 dólares

En concreto, explica que si bien las criptomonedas reciben varios nombres de acuerdo al país donde se transaccionan, la principal es el “bitcoin, y una de ellas está costando alrededor de 20 millones de pesos (USD24,878.10)”. En el caso en particular de este sujeto,<b> se detectó que tenía en su poder 0,04 bitcoin, “que es cerca de 900 mil (USD1125,00)</b>, eso es parte del dinero que logramos detectar que tenía en criptomonedas”, aclaró

Finalmente, desde la Brigada de Cibercrimen manifestaron que haber logrado esta incautación luego de meses de análisis de la información “cierra un ciclo respecto a la investigación de los delitos informáticos, asociada a obtener un beneficio económico”.

Cabe mencionar que en Chile, las criptomonedas no tienen una regulación clara, pero se consideran un activo digital o virtual y para efectos tributarios, significa que en el caso que obtengas un mayor valor por el intercambio de criptomonedas, deberás declararlas. Por lo mismo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) declaró que no se consideran como monedas de curso legal o como monedas extranjeras o divisas, las ganancias se afectan con los impuestos generales de la Ley de Renta y no son gravadas con IVA tanto para su compra como venta.

