Jair Bolsonaro quiere que su regreso a Brasil sea triunfal: planea un desfile en un vehículo descapotable

Jair Bolsonaro en un Rolls Royce (AFP/Archivo)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro informó a sus allegados que le gustaría desfilar en un vehículo descapotable en su llegada al país este jueves.

El recorrido que haría el mandatario con el coche sin techo -si se cumple su deseo- sería desde el aeropuerto de Brasilia hasta su vivienda, ubicada en Lago Sul. Está pactado que el ex jefe de Estado arribe este jueves alrededor de las 7:30 de la mañana.

El periódico local Estadao indicó que se espera que simpatizantes de Bolsonaro acompañen al ex mandatario durante todo el recorrido. Igualmente, según fuentes consultadas por el medio, aún se aguardan las decisiones en torno al esquema de seguridad que establecerá el gobierno de Brasilia.

Lo que ya está confirmado es que Bolsonaro será recibido por un grupo conformado por la ex primera dama, Michelle Bolsonaro; por el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto; por los líderes del PL en el Congreso; y por el secretario nacional de relaciones institucionales, Walter Braga Netto.

Otro punto que aún está por definirse es si Bolsonaro se reunirá con miembros del partido y allegados. Se supo que el PL dispuso un espacio en la sede del partido, que puede ser utilizado por el ex presidente para recibir a los miembros de las bancadas de Diputados y del Senado. Igualmente no está confirmado que el ex mandatario vaya allí.

El diario citado también publicó que diputados bolsonaristas, entre ellos José Medeiros, de Mato Grosso, querían organizar caravanas de simpatizantes en distintos puntos del país. Sin embargo, luego de barajar la opción, decidieron no llevar a cabo el plan por temor a que los hechos se descontrolaran o sufrieran represalias del Supremo Tribunal Federal. Igualmente este grupo cree que se pueden organizar caravanas más pequeñas.

Por la noche, Bolsonaro participará en un acto promovido por la presidenta del PL en el Distrito Federal, la diputada Bia Kicis, quien tomará posesión del cargo formalmente.

Jair Bolsonaro quiere desfilar en un vehículo descapotable en su llegada a Brasil (AFP/Archivo)

Revelaron un tercer conjunto de joyas que Arabia Saudita regaló a Bolsonaro

El ex presidente brasileño recibió un tercer conjunto de joyas que le regaló el Gobierno de Arabia Saudita en 2019 y que se suma a los otros dos paquetes de lujosos obsequios que aceptó de ese país y que están bajo investigación, confirmaron este martes sus abogados.

La existencia de este nuevo kit, formado por un reloj de oro blanco y diamantes de la marca Rolex, una pluma de la marca Chopard, unos gemelos, un anillo y un rosario islámico, se conoce en vísperas del regreso de Bolsonaro a Brasil, tras pasar tres meses en Estados Unidos.

La información fue publicada por el diario Estado de Sao Paulo y confirmada por los abogados del ex mandatario, que en una nota afirmaron que “los bienes fueron debidamente registrados, catalogados e incluidos en el acervo” de la Presidencia “conforme a la legislación en vigor”.

Según el diario, Bolsonaro recibió personalmente ese conjunto de joyas, valorado en al menos 500.000 reales (100.000 dólares), durante su viaje oficial por países de Oriente Medio en 2019, primer año de su mandato (2019-2022).

De acuerdo con el periódico, cuando regresó a Brasil, el entonces jefe de Estado incorporó el regalo a su acervo privado y antes de abandonar el poder se lo llevó y lo guardó en un depósito.

La defensa del ex presidente reiteró este martes que “cualquier obsequio está disponible para presentación y depósito” en instancias públicas, “en caso de ser necesario”.

