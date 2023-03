Uno de los partidos políticos que integraba el gabinete de Gabriel Boric debate su permanencia en la coalición de gobierno

Chile's president Gabriel Boric delivers a speech after a cabinet reshuffle at the government house, in Santiago, Chile, March 10, 2023. REUTERS/Ivan Alvarado

El segundo cambio de gabinete, realizado por el Presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado viernes tras el rechazo al proyecto de la Reforma Tributaria, creó una serie de controversias, donde algunos partidos del oficialismo se vieron afectados. Entre los más perjudicados estuvo el Partido Liberal (PL), debido a que el mandatario chileno reemplazó al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, por Jessica López Saffie. Por consiguiente, este denominado ‘‘sismo político’' generó la renuncia del presidente del partido, Patricio Morales, asumiendo así Juan Carlos Urzúa, quien dejó entrever roces con el Ejecutivo.

En conversación con el medio chileno Canal País, Juan Carlos Urzúa dio a conocer su opinión respecto a los ánimos que existen en la colectividad, considerando que ya no cuentan con ningún dirigente en el gabinete. De igual manera, el actual presidente del Partido Liberal comentó que tuvo una reunión ‘‘muy tensa’' con la bancada de su coalición, ya que ‘‘desde el partido liberal, somos una parte del gobierno, pero una parte que no conformó el conglomerado original. De hecho, nosotros -durante las elecciones- llevamos a otra candidata (Yasna Provoste) y, cuando perdió, nosotros fuimos con el Presidente (Gabriel) Boric. Entonces, lógicamente, hay muchos puntos, donde nosotros nos alineamos con el gobierno, no necesariamente desde la agenda liberal’'.

‘‘Hoy, la bancada siente que se alineó, en algún momento, sin ver un beneficio o, más que un beneficio, una retribución a su lealtad. En el fondo, más que una retribución, es sin quedarnos fuera de la toma de decisiones. Ese es como el dolor. En el fondo, la agenda liberal, hoy no está en el gobierno’’, sostuvo.

De acuerdo al presidente del Partido Liberal, ‘‘no se sintieron pasados a llevar’'. ‘‘Nuestra posición política es que (el cambio de gabinete) es una facultad del Presidente, él tiene que tomar la decisión (…) pero no nos sentimos considerados, a pesar de nuestras muestras de lealtad y que fueron expresadas por numerosas personas en muchos escenarios’', declaró.

Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal de Chile (PL).

Por último, Urzúa manifestó que ‘‘nosotros formamos parte del gobierno, somos un partido comprometido. Además, hay que decir, que somos un partido serio. En ese sentido, no somos un partido que vaya a hacer un berrinche. Lo que sucede es que, adentro del partido, había una tesis de alinearse con las necesidades del gobierno a todo evento’'.

Por otra parte, la salida de Juan Carlos García del gabinete, en una primera instancia, no se tenía contemplada en el diseño original del ajuste ministerial. En este mismo punto, el ex secretario de Estado descartó sentirse traicionado por la decisión del mandatario. “En estos cargos no existe la traición, esto no es personal. Sí que el Presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete”, aseveró el ex titular de Obras Públicas al medio chileno La Tercera.

En ese sentido, consideró que esta situación “va a obligar a restablecer las confianzas con el partido de un modo que no descanse sólo en las relaciones personales del Presidente con el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, y con el ex presidente del partido, Patricio Morales, sino que relaciones más institucionales”.

Juan Carlos García, ex ministro de Obras Públicas de Chile, que fue reemplazado por Jessica López Saffie en el cambio de gabinete.

Con todo esto sobre la mesa, sostuvo que “como partido seguimos siendo oficialistas, la lealtad al gobierno es algo que no se discute”, aunque advirtió que “lo que sí es importante cuando somos tantos partidos y tantas diversidades, que no se sienta la percepción de que se premia a los díscolos y se castiga a los leales”.

Sobre este último punto, García desestimó que aquella fuera su impresión; sin embargo, apuntó que “sí es algo que se percibió y se ha planteado muchas veces en el Congreso”.

“Se optó por sacrificar una relación con uno de los partidos más leales, eso sí, en pos de equilibrios políticos mayores. Y esa lealtad, que sigue permaneciendo, va a requerir construir otras relaciones de diálogo. Yo creo que el Presidente se confía y descansa en la lealtad del Partido Liberal, pero que será importante retomarla ahora desde una manera diferente”, sentenció.

