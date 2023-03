Marta Maurás será la nueva canciller de Chile en reemplazo de Antonia Urrejola

Marta Maurás

Tras el bloqueo en el Congreso chileno a su reforma tributaria, uno de sus principales proyectos, el presidente Gabriel Boric realiza su segundo cambio de gabinete este viernes. Marta Maurás será la nueva canciller en reemplazo de Antonia Urrejola.

Cercana a la ex presidenta Michelle Bachelet y al ex canciller Heraldo Muñoz, Maurás integra el Foro Permanente de Política Exterior, un grupo ligado a ex autoridades y ex diplomáticos de la antigua Concertación. En el último año, integraba el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Según indicó La Tercera, en el mundo diplomático se le reconoce su conocimiento del sistema multilateral, especialmente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y también es conocida por tener una personalidad fuerte. Fue funcionaria de UNICEF y secretaria de la CEPAL.

También se desempeñó como directora para Asuntos Económicos y Sociales en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan.

Gabriel Boric concreta este reajuste ministerial un día antes de cumplir un año como presidente. Según fuentes cercanas al oficialismo, uno de los movimientos que se barajaba sería fusionar uno de los actuales ministerios, una figura que ya ocurrió en el mandato pasado, cuando Juan Carlos Jobet asumió las carteras de Energía y Minería. Ahora, en tanto, una de las opciones es que el abogado Diego Pardow (Convergencia Social), actual ministro de Energía, pueda asumir también Minería.

Gabriel Boric, presidente de Chile (REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo)

Otro de los movimientos que podrían dar sorpresas este viernes sería el cambio de cartera de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (Partido Comunista). En la coalición Apruebo Dignidad quieren proteger a su principal carta presidencial y sienten que en su cargo de vocera está demasiado expuesta. En esa sentido, se ha hablado de cambiarla al Ministerio de Desarrollo Social e incluso a Mujer y Equidad de Género. El dilema, es dónde ubicar a Antonia Orellana (CS), actual ministra de la Mujer, que no saldría del Gobierno porque está bien evaluada por el presidente.

La tensión se ha dejado sentir en las oficinas del Gobierno. Y se incrementó en las últimas horas tras el golpe parlamentario que sufrió el protecto oficialista de reforma tributaria. El cambio de gabinete ha dejado evidenciar un claro matiz de nerviosismo porque más allá de que ya hay ciertos nombres que se sabe se quedarán en sus carteras y hay otros que ya resulta inevitable cambiar, más movimientos de última hora podían sumarse.

Por otro lado, el destino de Giorgio Jackson (Revolución Democrática) es otra de las incógnitas latentes. El actual ministro de Desarrollo Social no ha logrado desplegar su conocimiento público y su trayectoria política en las carteras donde se ha sido designado. Primero en la Secretaría General de la Presidencia se ganó el rechazo de un grupo de senadores socialistas que le impidió avanzar en la agenda legislativa del Gobierno, y luego, en su actual cartera, estuvo al borde de enfrentar una acusación constitucional. Su despliegue territorial por los incendios forestales, donde ofició como ministro de enlace en la región de la Araucanía tampoco tuvo mucha visibilidad: la emergencia afectó, todavía afecta, con mayor fuerza en las regiones de Ñuble y Biobío.

