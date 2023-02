‘‘Es un mentiroso”: el alcalde de Isla de Pascua se enojó con Gabriel Boric por la falta de ayuda tras los incendios de 2022

Pedro Edmunds Paoa, alcalde de Rapa Nui (Isla de Pascua).

Cuatro meses han pasado desde el incendio que afectó a Rapa Nui (Isla de Pascua) y hasta la fecha, de acuerdo a lo señalado por el alcalde Pedro Edmunds Paoa, aún no ha llegado la ayuda que se prometió. En conversación con el medio chileno Radio Biobío, explicó que “no hay nada que diga qué se va a hacer, cómo lo vamos a financiar, qué científicos vamos a contratar, cómo vamos a evaluar el daño y cómo vamos a tenderle la mano a quienes hoy día están administrando el parque por nosotros”.

Cabe recordar que a inicios de octubre de 2022, Isla de Pascua sufrió un violento incendio que afectó al Parque Rapa Nui, especialmente a la cantera de los moai, donde más de 100 hectáreas fueron consumidas por las llamas y más de 120 moais resultaron dañados.

Por el momento, no hay total claridad del estado en que se encuentran las estatuas monolíticas, ya que no han viajado científicos capacitados que logren identificar la profundidad del daño, situación que preocupa al alcalde Edmunds.

‘‘Nosotros tuvimos un incendio en el mes de octubre, como todos los de nuestro país provocado por alguien, que consumió un poco más de 100 hectáreas del parque. Cuando digo parque, pasó a llevar el sitio más emblemático del Parque Rapa Nui que es la cantera de los Moai’', señaló el jefe comunal de la isla, agregando que los moai más afectados fueron los que están al interior del volcán. ‘‘El fuego los perjudicó, creemos que harto’', añadió.

‘‘La verdad es que con los años que llevo de alcalde uno ya tiene oídos en todas partes. Escucho de todos los gobiernos que ‘Rapa Nui es un cacho’ (problema). Es una pena que no tengamos oído de la situación que vivimos acá. Somos una comuna de Chile, que es la más alejada de todas, la más emblemática, la que cuida la imagen de Chile y la limpia, somos un filtro de imagen. Sin embargo, cuando tenemos conflictos, situaciones nos dicen que somos un problema y eso se dice actualmente en el palacio de La Moneda, declaró el edil con respecto a las relaciones con el Ejecutivo chileno.

Los Moai, estructuras (o estatuas) monolíticas de tipo humanoide que son el principal atractivo turístico de la isla.

‘‘Hasta el día de hoy -en concordancia con lo declarado por Pedro Edmunds- no hay respuesta. No hay voces, no hay comunicación. No hay nada que diga que se va a hacer, cómo lo vamos a financiar, que científicos vamos a contratar, como vamos a evaluar el daño y cómo vamos a tenderle la mano a quienes hoy día están administrando el parque por nosotros. No es el Estado, son particulares, una empresa particular indígena pero no es por eso que el Estado tenga que dejarlo botado’'.

‘‘A mí me gustaría que el Presidente Boric me llamara por teléfono y me preguntará qué es lo más urgente para tener claridad de los daños en los moais. Yo ya estoy ‘chato’ (cansado) de hablar con funcionarios de pacotilla. No quiero hablar con funcionarios menores, quiero hablar con él’'.

Según el alcalde de la isla, ‘‘como Chile es un país centralista, presidencialista, manda el Presidente. Quiero que me llame él y que me diga que ayuda nos va a dar para esta comuna de chilenos, de 8 mil chilenos. Este incendio llegó a perjudicar la imagen de Chile, porque un moai es la imagen de Chile, nosotros somos los que limpiamos la imagen de Chile y eso hay que cuidarlo. Quiero que el Presidente Boric tome el teléfono y me llame, y que dejen sus paredes y sus funcionarios de decir que Rapa Nui somos un problema’'.

Por último, la máxima autoridad política de Rapa Nui evaluó las acciones de las autoridades centrales: ‘Ya le di la receta a este gobierno antes de que fuera gobierno. Con mi experiencia en administración pública hablé con el entonces candidato a presidente, Gabriel Boric, a través de sus asesores. Le expliqué la situación de la isla, les hice un diagnóstico de lo que tiene y cómo resolverlo. Él se comprometió en resolverlo. Pues bien, como todos los presidentes cuando asumen el cargo, se olvidó de los compromisos. Este es lo mismo. Lo digo franca y derechamente: es un mentiroso. Nos dijo que nos iba a tender la mano, nos dijo que nos iba a ayudar porque le explicamos el problema que tiene la isla pero sencillamente se quedó callado’', sostuvo.

