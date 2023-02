Ex secretario de comunicación de Guillermo Lasso dijo que el Presidente de Ecuador está en “coma político”

Quien fue su secretario de comunicación por cuatro meses se dirigió al presidente Guillermo Lasso por la crisis política que vive el gobierno y reveló los errores del círculo cercano del mandatario (AP Foto/Dolores Ochoa)

Leonardo Laso, experto en comunicación política y ex secretario de comunicación del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, señaló a tres personas del círculo cercano al mandatario como los elementos políticos que deben cambiarse por su mal desempeño. El ex funcionario mencionó al secretario de la administración, Iván Correa, al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y al consejero presidencial, Aparicio Caicedo.

En la columna Quo vadis, Guillermo?, Laso escribe una misiva al presidente y le sugiere un rearmado político. El primer paso en eso es despedir de su círculo cercano al secretario de la administración y jefe de gabinete, Iván Correa, por elegir funcionarios mediocres e incluso corruptos; al ministro Jiménez por no “dar la talla” como negociador político y al consejero Caicedo por ser el mentalizador de un referéndum que “barrió” con el gobierno.

Según Laso, en el caso de Correa, este “escoge ministros y funcionarios obsecuentes, obedientes, siempre listos a “alinearse” (...) Por eso no hay obra pública, ni proyectos emblemáticos, nada que mostrar”. En cambio, al referirse a Jiménez, Laso escribió: “no quiere ver su fracaso y le gusta sobrevender todo lo que hace(...) No puede ser tu gran negociador, no le da la talla”. Finalmente, sobre Caicedo, el ex funcionario sentenció: “fue el mentalizador de la consulta, las preguntas, la lógica de que con Karen Sichel como vocera, barren. Y la realidad barrió con ustedes”.

El secretario de la administración, Iván Correa, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez y el consejero presidencial, Aparicio Caicedo.

En conversación con Infobae, el ex secretario de comunicación, indicó que Guillermo Lasso debe rodearse de personas con experticia en la administración pública. Por ejemplo, en el caso de Iván Correa, el secretario de la administración ha realizado su carrera profesional en el ámbito bancario, pero no ha sido funcionario público, según Laso.

También, Laso aseguró que, durante su paso por el gobierno, advirtió a Aparicio Caicedo sobre “el alto riesgo” de realizar el referéndum al mismo tiempo que las elecciones locales: “Una consulta siempre es un plebiscito a la gestión del gobierno y con niveles tan bajo de aprobación había un alto riesgo del No”.

A esto se suma, según el experto, que no contemplaron que el voto es un acto emocional y “apelaron todo a una campaña racional”. Laso explica que con tan poca aceptación popular, se esperaba que las personas votaran en contra de la propuesta del Ejecutivo.

Las elecciones seccionales y el referéndum celebrados el último 5 de febrero en Ecuador resultaron en una derrota política para el gobierno de Guillermo Lasso. (REUTERS/Karen Toro)

“Ahora el gobierno está en una situación muy compleja porque los tres no han cumplido”, dijo Laso. En su columna, incluso indicó que el mandatario está “en terapia intensiva, en una suerte de “coma político”, un estado del que va a ser muy difícil volver”.

Sobre los pedidos de varios sectores políticos para que el presidente ecuatoriano disuelva anticipadamente el congreso y adelante las elecciones presidenciales, Laso aseguró que el mandatario tuvo la oportunidad de convocar a la “muerte cruzada” –como popularmente se le llama a esa facultad constitucional en Ecuador– cuando tenía un 80% de aceptación luego de la campaña de vacunación. Sin embargo, en la actualidad, con menos del 20% de aceptación ciudadana, “no hay forma de que gane la elección ahora”.

Laso dijo a Infobae que, para recuperarse de esta crisis, el presidente debe consolidar su capital político. Para ello planteó tres acciones: reducir los impuestos que el Ejecutivo incrementó a la clase media, lanzar proyectos emblemáticos para combatir la desigualdad y la pobreza; y realizar cambios en el equipo político. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia anunció que, la tarde del 9 de febrero, se posesionarán nuevas autoridades ministeriales, pero no se conoce aún cuáles serán los cambios.

Leonardo Laso fue secretario de comunicación del presidente Guillermo Lasso. Ha trabajado con tres presidentes ecuatorianos y con más de 500 políticos.

Luego de las elecciones seccionales y tras la victoria del correísmo, Laso explicó a este medio que en el Ecuador hay partidos empresa –sin proyecto político– que se unen para que un candidato gane las elecciones, como el caso del partido de gobierno CREO. No obstante, en el país, el único partido con estructura, militancia, tanques de pensamiento y proyecto político es el socialismo del siglo XXI encabezado por el expresidente Rafael Correa, por lo que ese trabajo político se habría reflejado en las últimas elecciones subnacionales.

Leonardo Laso Valencia es experto en Comunicación Política con treinta años de experiencia en campañas políticas en Ecuador, Perú, Honduras, Venezuela y Argentina; y comunicación de gobierno. Ha trabajado con tres presidentes ecuatorianos, incluyendo a Guillermo Lasso, con cinco alcaldes de Quito y con más de 500 políticos. Es autor del libro La comunicación al poder: manual para rescatar la democracia, publicado en el 2022.

