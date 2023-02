Tensiones en la coalición oficialista chilena que podría ir dividida a la elección de constituyentes de mayo

Parlamentarios chilenos, pertenecientes a las alianzas oficialistas, debatiendo sobre la ''lista única'' para nueva elección del proceso constituyente.

A pocos días de concluir el plazo para inscribir las candidaturas a consejeros constitucionales, los partidos políticos chilenos siguen en proceso de definiciones. Previo a su comité central, desde el Partido Socialista chileno (PS) insistieron en la unificación de las dos coaliciones de Gobierno. Sin embargo, en el Partido por la Democracia (PPD) reafirmaron su postura en favor de ir por caminos separados de cara a las votaciones de mayo próximo.

De este modo, por ejemplo, en el oficialismo todavía no se ha zanjado la posibilidad respecto de concurrir en una lista única a las urnas, la cual ha sido promovida por la coalición Apruebo Dignidad, pero que ha encontrado una ‘‘piedra de tope’' entre sus socios de Socialismo Democrático, especialmente en el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR), además de la Democracia Cristiana (DC).

Con todo, en este último sector siguen habiendo representantes que insisten en la unificación de ambas coaliciones como, por ejemplo, el Partido Socialista (PS) que, en todo caso, deberá ratificar su postura de cara a las elecciones de mayo próximo en el pleno de su comité central de este sábado 4 de febrero.

Es así, ad portas de la instancia, que el diputado socialista Daniel Manoucherhri, sostuvo que “lo inteligente política y electoralmente es una lista única. El PS tiene la responsabilidad de defender con convicción la unidad. Lo que los chilenos hoy día nos están pidiendo es más unidad y menos divisiones”.

“El Partido Socialista no puede acontecer de estar por la unidad y terminar yéndose con aquellos que quieren romperla. El argumento que algunos partidos han esgrimido respecto de la diferenciación con el Gobierno al ir en dos listas creemos que es incoherente. Si alguien plantea la necesidad política de tener que diferenciarse, lo correcto en este caso es que abiertamente plantee el debate respecto a si quieren continuar o no con el Gobierno”, enfatizó el parlamentario chileno, haciendo un llamado en particular al PPD a modificar su postura y a evitar promover “la desunión y la disgregación”.

El secretario general de la colectividad, José Toro, expresó que “la Comisión Política del Partido por la Democracia definió presentar al Consejo Nacional la propuesta de concurrir a la elección de consejeros de este nuevo proceso constituyente en dos listas electorales. Una lista de Socialismo Democrático más la DC y otras alianzas políticas, que impliquen ampliar las bases de apoyo social y político de este gobierno. Es fundamental, desde el punto de vista de la identidad y de las convicciones que son de lealtad a este gobierno, apoyarlo a través de dos listas electorales porque estamos convencidos de que es la manera de aumentar nuestra representatividad y de favorecer el nuevo proceso constituyente”.

En ese sentido, el militante del PPD aseguró esperar que “todos los partidos de Socialismo Democrático concurran a esta idea. Estamos convencidos de que, sobre todo el Partido Socialista, con quien nos une una larga trayectoria en los gobiernos, en materia de acuerdos y de alianzas políticas, de futuro y progresistas, podamos concurrir en una misma lista electoral, entendiendo la necesidad de que la centroizquierda y el progresismo chileno estén presentes en el futuro proceso constitucional”.

Por su parte, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, en el marco de la presentación oficial de las expertas designadas Alejandra Krauss y Paz Anastasiadis; y el integrante del Comité Técnico de Admisibilidad, Tomás Jordán, reafirmó esta misma inclinación por parte de la tienda.

“Creemos que lo mejor para Chile es que haya dos listas que nítidamente representen a electorados distintos y nosotros representar a esa enorme cantidad de chilenas y chilenos que quiere transformaciones y, al mismo tiempo, valora la estabilidad; que se la juega por derechos sociales y, al mismo tiempo, por el desarrollo económico; que está por el respeto irrestricto a los derechos humanos en todo tiempo, momento y circunstancia y, al mismo tiempo, por la seguridad ciudadana. Esa es la centroizquierda y nosotros ya hemos definido ese camino”, afirmó el congresista.

