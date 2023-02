Evacuaron una ciudad del sur de Chile por un enorme incendio forestal que amenaza sus casas

incendio-chillán chile

El incendio ya consumió 140 hectáreas y varias estructuras resultaron con daños mayores en las localidades de Chillán y Chillán Viejo, al sur de Chile, razón por la cual la población residente del lugar debió ser evacuada. Por ahora, se mantiene la alerta roja en la zona hasta que las condiciones así lo requieran, afrimaron las autoridades.

Pasadas las 21:00 horas (horario de Chile) de la noche del miércoles, el Sistema Nacional de Prevención y Repuesta ante Desastres (Senapred) emitió una Alerta Amarilla y luego la actualizó a Roja tanto para las comunas de Chillán como Chillán Viejo, comunas ubicadas a 374 kilómetros de la capital Santiago, por un incendio iniciado en el predio Quilmo, donde hay dependencias del Regimiento 9 del Ejército, un polígono de tiro, caballerizas, edificios y estructuras donde se cree que se guardan explosivos usados por las Fuerzas Armadas de aquella zona.

A raíz del avance del fuego, la ciudad de Chillán y sus alrededores comenzaron a experimentar cortes forzosos del suministro eléctrico. Por ejemplo, CGE, la Compañía General de Electricidad, confirmó un corte con 1.678 clientes afectados en horas de la madrugada.

Por su parte, Copelec, la Cooperativa de Energía Eléctrica Chillán, reportó la desconexión forzosa de la línea Quilmo-Las Termas, lo que afectó a los sectores de Boyen, Pinto, El Rosal, Recinto, Los Lleuques, Atacalco, Las Trancas, Las Termas, Tanilvoro, Coleal, Ciruelito, Lloanco y Tejería. Esto dejó, en principio, a cerca de 6 mil clientes sin suministro eléctrico, de acuerdo a estimaciones de la misma compañía.

En ese sentido, y ante la situación que se vivió en horas de la noche, el Cuerpo de Bomberos de Chillán emitió la orden de acuartelamiento general para hacer frente a la emergencia y vecinos de la zona aseguraron que las llamas ya habrían afectado las mencionadas caballerizas de las dependencias militares.

Incendio en Chillán.

De igual manera, hasta antes de las 21:30, cuando poco a poco las llamas comenzaban a propagarse, trabajaban cuatro brigadas terrestres más personal técnico y dos aviones de combate al fuego. Asimismo, empresas forestales privadas, entre ellas Arauco, igualmente aportaron con recursos, cinco avionetas y cinco helicópteros específicamente, que debían dejar de operar con la caída de la noche.

Por su parte, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, reportó en vivo, en conversación con el medio chileno Radio Bío Bío, que el violento incendio, iniciado en Quilmo, al sur de la ciudad,, llegó al límite urbano de la ciudad. “Estamos preocupados. Tenemos un incendio de gran magnitud. Hasta ahora se han quemado 20 hectáreas y lo peligroso es que estamos muy cerca de la ciudad, en el límite sur oriente de Chillán”, declaró el edil poco antes de la 01:00 de la madrugada.

“Algunos de los focos, estoy acá, vemos cuatro focos, y están a 50 metros de las casas”, complementó. Junto a lo anterior, el alcalde solicitó a la comunidad no ir a mirar las llamas. “Con baliza incluida me demoré casi una hora en llegar porque hay mil vehículos que están en los alrededores. No es un espectáculo. El llamado es a que no se acerquen”, solicitó encarecidamente.

Pese a la magnitud de la catástrofe, el jefe comunal destacó que “hay una fuerza potente de Bomberos, Conaf (Corporación Nacional Forestal) y personal municipal”. “Hay mucho viento todavía. Debe haber 22°C. Son variables que pueden tributar para que esto en cualquier momento pueda expandirse. Ese es mi análisis preliminar”, sostuvo Camilo Benavente en relación a las altas temperaturas que ha habido en la zona.

