Polémica en Chile por la eliminación de la orquesta histórica del Festival de Viña del Mar

El público de la Quinta Vergara siempre estuvo acostumbrado a presentaciones de la tradicional "orquesta festivalera"

Reacciones críticas generó el anuncio de los organizadores del Festival de Viña del Mar, considerado como el evento musical más importante de Latinoamérica, de que este año no presentará orquesta en vivo.

Para un histórico del evento, a cargo de los músicos durante 38 años, el recordado director de orquesta Horacio Saavedra, esto se veía venir hace años. “La orquesta se achicó tanto que ya ni la mostraban, por eso yo pensaba que al próximo año ya la van a sacar si ni la muestran, no tiene razón ni lógica, si está grabado todo. Son todas mentiras del porte de un buque. Hace años que están tocando de mentira, si son puras pistas”, declaró el compositor chileno.

Horacio Saavedra, quien estuviera a cargo de la orquesta del Festival por 38 años, afirmó a los medios chilenos que la música de dicho festival es ‘’envasada’' y que el mencionado evento, que reúne a grandes artistas latinoamericanos, debiese modificar su nombre porque, de acuerdo al compositor de 76 años, no tiene nada de su origen.

Horacio Saavedra es un histórico director de la orquesta del festival de Viña del Mar

El destacado músico, quien también es un concejal por la comuna de Maipú, en Santiago, afirmó que la llegada comercial de la televisión le puso una lápida definitiva a la competencia, pues privilegian el rating a la calidad. “Esto se veía venir. Cuando ponen a un director que no es director, que es un baterista, y ponen a un director que no sabe hacer arreglos y no tiene experiencia, no tiene talento, no tiene todo lo que debiera tener un productor musical para dirigir, entonces se les tenía que ir de las manos”, sostuvo.

Del mismo modo, el director de orquesta aseveró que “el nombre del festival deberían cambiarlo, porque no tiene nada de su origen. Era una competencia de canciones donde se presentaban algunos cantantes entremedio y ahora es una cosa totalmente distinta”.

Para Horacio Saavedra, “el show se comenzó a comer a la competencia (tanto internacional como folclórica) y eso quedó en evidencia irreversible desde hace como una década. Desgraciadamente, coincide un poco con la aparición de los reguetoneros, de la bachata y de toda esta música nueva, rara, que le gusta a la juventud y la televisión les da en el gusto, si la televisión vive del rating, les importa nada la calidad, desgraciadamente es así'’.

Festival Internacional de Viña del Mar en Chile, considerado como el mayor evento musical de Latinoamérica, y que este 2023 volverá tras dos años de pausa debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

Por todo lo mencionado anteriormente, el músico sostuvo que “para mí el Festival de Viña murió hace varios años, como festival de la canción, como competencia, no existe. Todos sabemos que se transformó en un show de televisión de verano, recitales de artistas de dudosa categoría, se le fue todo el origen del festival como partió, que era una competencia de canciones para resaltar la música chilena y los autores chilenos”.

Siguiendo esa misma línea, afirmó que cuando viene un cantante extranjero “no te imaginas los costos que tiene a parte de sus contratos millonarios, el traer todo es un dineral, en cambio cuando van a contratar a un artista nacional siempre son las chauchas (pequeñas sumas de dinero), lo que queda. Esto no es justo”.

Saavedra, además, lamentó que desde ningún frente surjan iniciativas para salvar el evento, que a su parecer “es una pérdida patrimonial, no hay reconocimiento para nada en este país. Todos los artistas de trayectoria… tu miras al lado, a Argentina, a Perú a Bolivia, todos respetan a sus artistas y mientras más trayectoria más los respetan. Acá no. Esa es la verdad. El otro día me reí mucho con Bombo Fica (humorista chileno) porque se atrevió a decir en cámara que los músicos y los artistas chilenos valemos hongo para las autoridades y para todos”.

Las críticas, sin embargo, no se detuvieron ahí. También desmenuzó el fenómeno de la música urbana en Chile, género que ha visto una explosión mediática en los últimos años pero que para su opinión es de baja calidad. Planteó: “El otro día escuchaba al Pailita (cantante chileno de música urbana), un ‘cabro’ buena gente, pero si tú lo analizas musicalmente es cero aporte. Yo trataba de buscar melodía, letra, lírica, poesía y nada, absolutamente nada. Ni si quiera canta y tú ves cómo arrastra multitudes y toda la juventud lo sigue y no sé quién es el que está mal: si nosotros que nos quedamos pegados en el tiempo, o nosotros vamos para atrás involucionando en todo lo que es cultural, en todo lo que es música”.

Desde otras variantes de la dirección musical chilena, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), quienes apuntaron: “Después de 60 años, la orquesta se ha convertido en un icono del festival. No sólo forma parte vital de la dinámica de un evento que es en esencia musical, sino que también desde el punto de vista televisivo es un actor relevante y parte de la identidad y lenguaje del Festival. Como organización que agrupa a más de 14.000 artistas musicales profesionales de nuestro país, expresamos nuestra incredulidad e indignación ante un hecho tan significativo y lamentable para la música chilena”.

Continúan con su exposición adviertiendo que: “Nos parece que prescindir de la orquesta en vivo atenta contra la base de un evento de estas características, que se ha convertido en el festival más importante de Latinoamérica y donde la música es el corazón que le da vida y valor. Esta medida representa una absoluta contradicción entre un evento que busca poner a la música en el centro de su contenido, pero que a la vez reduce su presencia con acciones como ésta”, señalaron.

Desde el municipio viñamarino, su alcaldesa, Macarena Ripamonti fue dura en su opinión y puso en duda la continuidad de la forma en como se relaciona el muncipio con el comité organizador. “Este tipo de cosas es la que nos hace pensar el modelo en que se está ejecutando el Festival de Viña del Mar”, señaló.

“Hace varias décadas que se está decidiendo entregar la ejecución del festival a terceros, que concesionan y que tienen la potestad y facultad de hacer este tipo de modificaciones. Esto nos lleva a tomar la siguiente decisión. ¿Es esto lo que queremos? ¿Es pertinente? ¿Es adecuado? ¿Está bien que el municipio no tenga participación sobre estas decisiones? Es algo que vamos a evaluar para las próximas licitaciones del festival”, aseguró.

Pero no todo está perdido para Horacio Saavedra. El compositor y político chileno destacó la existencia de un gran circuito de festivales provinciales “que gracias a Dios no son televisados, por lo que no ha metido la mano la TV y ni el comercio ahí. En esos todavía hay competencia de canciones, tienen sus orquestas, tienen sus festivales folclóricos y todo el país está lleno de festivales chicos que ojalá repunten y tengamos una vuelta a lo que es lo nuestro”, concluyó Horacio Saavedra.

Cabe mencionar que la LXII versión del Festival Internacional de Viña del Mar contará con la presentación de diversos artistas Como Karol G, Maná, Alejandro Fernández, Fito Páez, Nicki Nicole, Los Jaivas y Christina Aguilera.

Seguir leyendo