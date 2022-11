Boric denunció la violación de DDHH en Nicaragua y pidió no callar ante los presos políticos de Daniel Ortega. (TWITTER)

El presidente chileno, Gabriel Boric, afirmó este jueves en un discurso en el Senado de México que “Latinoamérica no se puede callar” ante las violaciones de Derechos Humanos en la región y denunció de manera expresa la situación de los presos políticos en Nicaragua.

“Nosotros hemos aprendido que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar. Siento y palpita en nuestro corazón latinoamericano la solidaridad que México tuvo con nosotros”, sostuvo el presidente chileno, en referencia a la “generosa acogida” a los exiliados chilenos tras el golpe de Estado de 1973.

“No podemos mirar para el lado ante la crisis que está viviendo Haití, no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua”, agregó, al reconocer que tanto su país como México también habían sufrido casos de violaciones de Derechos Humanos.

Las declaraciones de Boric contrastan con el silencio al respecto de la situación de Nicaragua por parte del también izquierdista presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano recibió este miércoles en el Palacio Nacional a Boric, en el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios.

México no se ha sumado a las denuncias de la mayoría de la comunidad internacional desde diversos organismo internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la represión política en el país centroamericano.

A su llegada al Senado mexicano, Boric fue recibido con una pancarta de apoyo del Grupo Parlamentario Plural en la que se hacía alusión a su postura sobre la dictadura de Daniel Ortega al condenar las violaciones de derechos humanos en ese país. De acuerdo a los senadores mexicanos el mandatario chileno “no protege asesinos” como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A su llegada al Senado mexicano, Boric fue recibido con una pancarta de apoyo del Grupo Parlamentario Plural en la que se hacía alusión a su postura sobre la dictadura de Daniel Ortega al condenar las violaciones de derechos humanos en ese país.

Nicaragua atraviesa una grave crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el régimen de Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, con sus principales contendientes en prisión.

Ortega lleva 15 años y 10 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.

En septiembre de este año, Boric, cuestionó a los gobiernos de izquierda de la región por tener “un doble estándar” cuando se trata de Derechos Humanos y expresó su enojo con los sectores que no condenan las arbitrariedades cometidas por las dictaduras de Venezuela o Nicaragua.

“Realmente me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, aseguró Boric durante un conversatorio en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos

“No importa si eres de la extrema derecha o extrema izquierda. Son mandatos civilizatorios. El respeto de los Derechos Humanos no puede tener un doble estándar”, expresó el mandatario chileno.

Boric narró su experiencia visitando Venezuela en el año 2010 y recordó los abusos cometidos por el régimen de Hugo Chávez contra los Derechos Humanos de los venezolanos, al tiempo que rechazó que en ese momento ningún movimiento de izquierda haya cuestionado tales actos de represión.

“Cuando era diputado empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Me hice preguntas. Fui a Venezuela en 2010 cuando Chávez todavía estaba vivo. Y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones. Y dije, bueno, esto no está bien. Tenemos que poder criticarlo. Y la gente de la izquierda en Chile dijo que no, no, no, no. No hablas de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal”, lamentó Boric.

“No puedes condenar lo que Estados Unidos está haciendo en el extranjero, o cualquier otro ejemplo, si no puedes ver lo que tus amigos están haciendo”, sentenció.

