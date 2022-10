Renunció Denis Lichi, presidente de la estatal Petróleos Paraguayos

Denis Lichi (noticiaspy)

El presidente de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, presentó este martes su renuncia al cargo que ocupaba desde abril de 2020, tras recientes desencuentros con grupos de conductores que exigen la baja de los combustibles.

En una misiva difundida por medios locales, Lichi comunicó su decisión al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

“Cabe mencionar que me encuentro abocado a un nuevo proyecto de índole político, motivo por el cual he tomado esta decisión”, señaló el ahora ex funcionario.

Medios locales indicaron que Lichi promoverá su precandidatura por la gobernación del departamento de Cordillera.

Lichi, quien estuvo al frente de Petropar desde el 27 de abril de 2020, enfrentó en días recientes las críticas de gremios de conductores de camioneros y otros servicios privados de pasajeros y de mensajería que protagonizaron protestas para presionar por una rebaja en el costo de los combustibles de mayor uso en el país que comercializa la estatal.

Los paraguayos participarán el próximo 18 de diciembre en unas elecciones primarias, en las que los partidos políticos elegirán los candidatos de cara a los comicios generales de abril de 2023 en el país.

Petropar (REUTERS/César Olmedo/Archivo)

En tanto, los gremios de la producción en Paraguay expresaron su preocupación por distintos proyectos de ley que buscan aumentar los gastos del presupuesto en el año previo a los comicios generales en el país y pidieron “alejar a la economía del electoralismo político”.

Al término de un encuentro en la sede del Ejecutivo, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UPI), Enrique Duarte, aseguró que abordaron con los delegados del Gobierno la preocupación que generan estas iniciativas de ley en un año electoral y su impacto en la competitividad y la generación de empleo en el país.

“Este no es un tema nuevo, nosotros desde los sectores de la producción, la industria, el comercio, los servicios, hace ya meses, dos o tres meses, venimos haciendo declaraciones y venimos manifestando nuestra preocupación respecto a una serie de proyectos de leyes, una serie de pedidos de programación de aumento del presupuesto”, afirmó el dirigente.

En ese contexto, advirtió que de concretarse esas propuestas irían “en contra de la economía, o sea, en contra de la generación de empleo”.

En todo caso, dijo que, como resultado de la reunión, ven con beneplácito que “independientemente que hayan sectores dentro del Gobierno que están en pugna política”, estos “anteponen al país por encima de los intereses particulares”.

“Esa es la visión que nosotros necesitamos, necesitamos alejar a la economía del electoralismo político”, puntualizó.

(Con información de EFE)

