Un adversario histórico del partido de Lula le declaró su apoyo para el ballotage

El senador y ex canciller brasileño José Serra (EFE/Juan Ignacio Mazzoni/Archivo)

El senador brasileño José Serra, histórico adversario del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este martes su apoyo al ex presidente para la segunda vuelta de las elecciones del próximo 30 de octubre.

“No me alargaré sobre el tema. Ante las alternativas planteadas, votaré a Lula”, manifestó en sus redes sociales Serra, quien se enfrentó a Lula y a la también ex mandataria Dilma Rousseff en la segunda ronda de las presidenciales de 2002 y 2010, respectivamente.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y este año aspira a volver al poder por tercera vez, busca nuevas alianzas con las que fortalecer su candidatura con miras al ballotage, en el que se medirá al actual gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Este martes, consiguió también el respaldo de la formación Ciudadanía y del Partido Democrático Laborista (PDT), cuyo abanderado en las presidenciales fue el ex ministro Ciro Gomes, que terminó siendo el cuarto más votado el domingo, con un 3 % de los sufragios.

Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas. — José Serra (@joseserra_) October 4, 2022

Lula venció la primera vuelta de los comicios con un 48,4 % de los votos, pero al no superar el 50 %, tendrá que disputarse la Presidencia de Brasil con Bolsonaro, que a su vez consiguió un 43,2 %, reflejando la alta polarización que vive el país.

Sin embargo, Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha), sigla que dio libertad a sus afiliados para elegir entre Lula o Bolsonaro, anunció que en las elecciones a gobernador del estado de San Pablo apoyará al bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas.

“En San Pablo, mi voto será para Tarcísio de Freitas”, reveló en el mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Gomes de Freitas, ex ministro de Infraestructura de Bolsonaro, fue el más votado el domingo (42,3 %) en las regionales de San Pablo, pero disputará una segunda vuelta frente al ex alcalde Fernando Haddad, candidato del PT, que obtuvo un 35,7 %.

San Pablo es el mayor colegio electoral de Brasil, con cerca de 35 millones de votantes, y el estado más rico e industrializado del país.

Bolsonaro y Lula adelantaron que centrarán parte de sus esfuerzos de campaña en ganarse la confianza de los paulistas, que en la primera vuelta apoyaron con más fuerza al líder ultraderechista, con un 47,7 % de los votos, frente al 40,9 % que obtuvo el dirigente progresista.

(Con información de EFE)

