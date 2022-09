Las elecciones en Brasil son claves para el medio ambiente, pero para los votantes es una cuestión de hambre

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), y el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), se muestran en una pantalla mientras participan en el primer debate presidencial de cara a las elecciones nacionales, en São Paulo, Brasil. 28 de agosto de 2022. REUTERS/Carla Carniel/Archivo

Al borde de la selva amazónica en los estados del norte de Brasil, no hay forma de evitar las vallas publicitarias. Casi cualquier viaje por Pará o Rondônia lo llevará a encontrarse cara a cara con el presidente Jair Bolsonaro, que se presenta a la reelección el 2 de octubre. Las vallas publicitarias de Bolsonaro, que se encuentran en campos de soja recién arados y en los bordes de extensas fincas ganaderas excavadas en la selva, lo elogian como patriota y cristiano que defiende a quem produz, los que producen. No se preocupan por el subtexto cuando contrastan al titular con su oponente, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, declaran los carteles, quiere quitar las armas, liberar a los delincuentes y subir los impuestos para su programa de izquierdas.

Las elecciones brasileñas no suelen llamar la atención en el extranjero. Este país de 215 millones de habitantes tiene el tamaño de un continente, por no mencionar que es la mayor economía de América Latina, marca tendencias culturales y es el mayor exportador de muchos de los productos básicos más comercializados del mundo, como el café, el zumo de naranja, la carne de vacuno y la soja. Sin embargo, se ha mantenido relativamente estable durante décadas, sin desempeñar nunca un papel importante en los enfrentamientos entre superpotencias o incluso en la política mundial en general. Este año es diferente. Bolsonaro y Lula son personajes más grandes que la vida, con historias problemáticas y un reconocimiento mundial casi comparable al de Donald Trump y Hugo Chávez, y su contienda tiene mucho en juego para casi todas las criaturas de la Tierra.

Los sondeos pronostican una victoria de Lula, menos probable en la primera vuelta, pero casi segura en la segunda, el 30 de octubre. Su victoria reforzaría el giro a la izquierda en América Latina (véase Perú, Chile, Colombia, Argentina y México), debilitando los esfuerzos de Washington por aislar a Cuba, Venezuela y Nicaragua mediante sanciones, al tiempo que aumentaría las oportunidades de inversión e influencia de China. Pero esas vallas publicitarias al borde del Amazonas muestran la mayor razón por la que estas elecciones son tan importantes en el extranjero.

El ex presidente y actual candidato presidencial de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, habla durante una reunión con representantes del deporte en Sao Paulo, Brasil, el 27 de septiembre de 2022. REUTERS/Carla Carniel/Archivo

Más del 40% de Brasil está cubierto de selva tropical. Es el país más boscoso y con mayor biodiversidad del mundo, el anfitrión de un ecosistema que almacena más carbono en la superficie que cualquier otro. Si la gente sigue cortando y quemando esa cubierta forestal al ritmo actual, transformando el ecosistema en ranchos de ganado y granjas de soja, Brasil empeorará dramáticamente el calentamiento global, con consecuencias desastrosas. “Durante este gobierno, hemos visto definitivamente que la tendencia a la destrucción se ha acelerado”, dice Elena Shevliakova, que crea modelos climáticos para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. “Cuanto antes se detenga esta tendencia, mejor, si se quiere tener alguna posibilidad de recuperación de los bosques”.

Pero para muchos brasileños -especialmente los 23 millones que viven en el Amazonas y sus alrededores- el cambio climático es un problema teórico, o como mucho uno para el futuro, y la madera y las tierras cultivables de la selva tropical representan líneas de vida financieras. Si esto les suena a los habitantes de otros países, Bolsonaro estaría de acuerdo. Le dice al mundo rico: Ustedes construyeron la prosperidad talando sus bosques, ahora es el turno de Brasil. Desde que asumió el cargo en 2019, ha protegido y promovido los derechos de los ganaderos y agricultores que han talado árboles para criar ganado y sembrar cultivos que se venden en todo el mundo. La deforestación del Amazonas, con tendencia al alza desde hace años, alcanzó un récord en el primer semestre de 2022.

Una vista aérea muestra el humo de un incendio que se eleva sobre la vegetación alrededor del río Cuiaba en el Pantanal, el mayor humedal del mundo, en Pocone, estado de Mato Grosso. Ago 28, 2020. REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo

Lula dice que como presidente reducirá la tala y promoverá la protección del medio ambiente. “Aunque la Amazonia es territorio soberano de Brasil, la riqueza que produce tiene que ser utilizada por todos los habitantes del planeta Tierra”, dijo durante una reciente parada en la región. De hecho, la mayor parte de la presión para que se deje de quemar la Amazonia viene de fuera de Brasil. Noruega, que en 2019 se unió a Alemania para protestar contra las políticas de Bolsonaro suspendiendo los pagos al Fondo Amazónico, una iniciativa internacional de conservación, dice que reanudaría las contribuciones si la política del gobierno cambiara.

Lula también es muy consciente del enfoque del capital extranjero en todo lo relacionado con los objetivos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las empresas brasileñas, especialmente las productoras de materias primas, a menudo cotizan con descuento, en parte debido a la reputación del país como pésimo administrador del medio ambiente. “Lula está incorporando las cuestiones medioambientales a su plataforma de una manera que nunca hizo en ciclos de campaña anteriores”, dice Christopher Garman, director gerente para las Américas de Eurasia Group. “Se está agarrando a ello para señalar al sector privado que aquí hay oportunidades”. Si acierta con esta cuestión, Brasil podría beneficiarse de un ciclo de inversiones”.

Bolsonaro ha desmantelado los equipos gubernamentales encargados de hacer cumplir las normas medioambientales y ha eliminado las protecciones legales para varios tipos de territorios indígenas, incluidos los que están en estudio y a la espera de reconocimiento legal. En junio, después de que el periodista británico Dom Phillips y el activista Bruno Pereira desaparecieran en el Amazonas mientras investigaban actividades ilegales en tierras indígenas, Bolsonaro dijo que los hombres no deberían haber estado en la zona. Sólo después de la presión de gobiernos extranjeros y de defensores del medio ambiente y de la prensa, envió a los militares a recuperar sus cuerpos y a arrestar al menos a tres hombres supuestamente vinculados a un grupo de pesca criminal.

El candidato presidencial y actual presidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), y su hijo Carlos Bolsonaro asisten a un debate presidencial antes de las elecciones nacionales, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de septiembre de 2022. REUTERS/Ricardo Moraes

Si Bolsonaro gana, la deforestación y la extracción ilegal de oro parecen estar destinadas a expandirse. Lula, en cambio, parece decidido a tomar medidas para frenar la quema y ganarse la confianza de los inversores en el extranjero. Entre las medidas que podría tomar: aumentar la aplicación de la ley, restablecer la protección de las tierras indígenas y crear áreas de conservación.

No será fácil. Las regiones de la Amazonia están aisladas y llenas de bandas violentas. Y lo que es más importante, es poco probable que Lula se enfrente a la agroindustria. Así lo indicó cuando inició su campaña a finales de julio, enviando a su compañero de fórmula centrista Geraldo Alckmin para calmar a ganaderos y agricultores.

La agricultura ha aumentado su participación en el producto interior bruto brasileño en los últimos tres años, pasando del 20% al 28% de la economía del país, de 1,7 billones de dólares, según la Universidad de São Paulo. Los legisladores pro-agricultura controlan casi la mitad de los escaños del Congreso. Lula fue presidente de 2003 a 2010, una época de explosivos aumentos de los precios de las materias primas. Bajo su administración, Brasil se montó en el auge hasta alcanzar el grado de inversión. Su moneda, el real, ganó más que cualquier otra divisa importante, duplicando su valor frente al dólar. Lula utilizó las ganancias inesperadas para pagar ambiciosos programas de vivienda, educación y bienestar social que ayudaron a sacar a decenas de millones de personas de la pobreza.

Imagen de archivo de un tractor cargando fertilizante antes de esparcerlo en un campo de soja cerca de Brasilia, Brasil. 15 febrero 2022. REUTERS/Adriano Machado

Lula se presenta con el recuerdo de esa época dorada en un intento de lograr una de las mayores remontadas políticas del mundo. Hace tres años, estuvo en prisión por su papel en un escándalo de corrupción que sumió al país en una profunda recesión. Su condena fue anulada, lo que le permitió reincorporarse a la política.

También entiende que mientras el mundo quiere salvar la selva tropical, no es una prioridad para los brasileños, que han visto su nivel de vida erosionado por una inflación galopante y la disminución de los servicios públicos. Los precios de los productos básicos se han disparado de nuevo, lo que ha aportado dinero a los grandes productores y ha encarecido la vida de millones de brasileños de a pie.

Desde el inicio de la pandemia, el hambre se ha convertido en un problema importante. El precio de las judías, un alimento básico en Brasil, ha subido un 23%. El pollo ha subido un 18% en un país que es el que más exporta. Según una investigación de la Fundación Getulio Vargas, una universidad de Río de Janeiro, la proporción de familias que carecieron de dinero para comer en algún momento del año anterior saltó al 36% en 2021, desde el 30% en 2019. Es el nivel más alto desde que la encuesta comenzó en 2006. Otro estudio encontró que 33 millones de brasileños están pasando hambre actualmente, un máximo de tres décadas. Ahora es común en Río o São Paulo ver a familias mendigando o rebuscando en la basura de los restaurantes.

Maria Rita Dias dos Santos, con mascarilla de protección, lleva a su casa comida casera donada por antiguos presos que participan en una organización sin fines de lucro, que da comida a personas que están pasando problemas por la pandemia del nuevo coronavirus, en la favela de Para-Pedro, en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 8 de mayo de 2020. (AP Foto/Silvia Izquierdo/Archivo)

La nostalgia de tiempos mejores es una parte importante del argumento de venta de Lula. “La gente necesita volver a hacer barbacoas”, dijo en una reciente entrevista con el Jornal Nacional, el principal programa de noticias del país. Sus partidarios dicen lo mismo. “Con Lula teníamos la barriga llena”, dice Quiteria Ana da Silva, de 41 años, que vive en una barriada a las afueras de la ciudad costera de Recife. Últimamente, ha estado recogiendo contenedores de espuma de poliestireno con arroz y pollo para su familia en un comedor improvisado. “Si no fuera por donaciones como éstas, no sé cómo saldríamos adelante”, dice.

Durante sus dos mandatos, como parte de su plataforma de lucha contra la pobreza, Lula creó muchos asentamientos agrícolas familiares. Su gobierno desencadenó el desastroso ciclo de acaparamiento de tierras y deforestación del Amazonas cuando perdonó a personas que llevaban años ocupando ranchos y granjas deforestadas. Bolsonaro ha acelerado la entrega de títulos de esas propiedades, alimentando la fiebre por la tierra. Pero fue el apoyo de Lula a los grupos de redistribución de la tierra, como el Movimiento de los Sin Tierra, conocido por sus iniciales en portugués MST, lo que está en la raíz de esas vitriólicas vallas publicitarias esparcidas por los estados amazónicos.

A través de acuerdos gubernamentales durante dos décadas, cientos de miles de familias obtuvieron pequeñas parcelas capaces de mantener una buena vida. Pero el MST era muy político, y a menudo seleccionaba qué tierras redistribuir. Los sangrientos conflictos entre los grandes ganaderos y los pequeños productores fueron la norma durante los años de Lula. João Pedro Stédile, líder del MST, dijo en una entrevista con el sitio de noticias Brasil de Fato que su grupo se está preparando para “grandes movilizaciones” si Lula gana.

Protestas de campesinos del MST (AFP/Archivo)

Antonio Capitani es un activista del MST y partidario de Lula en el sur de Brasil, cuya familia cultiva cereales y verduras y cría ganado lechero y pollos en una pequeña granja. Comen la mitad de lo que producen y venden el resto a las escuelas y a una cooperativa local. “Nuestro pueblo tiene abundancia de alimentos”, dice Capitani mientras camina por su asentamiento, llevando una bolsa roja antigua con una imagen del Che Guevara. “Este es el proyecto que necesita Brasil”.

En el estado amazónico de Pará, Carlos Magno Campos dice que lo perdió todo en 2007 cuando el MST le quitó sus tierras. Para él, Lula es un criminal; Bolsonaro, un héroe. “Las grandes explotaciones son las que sostienen a Brasil”, dice. “¿Por qué en países donde todo el mundo camina sobre el cemento y vive entre el hormigón, sentado en sus lujosos sofás, dicen que tenemos que preservar todo este bosque sin compensación?”. Bajo el mandato de Bolsonaro, un antiguo capitán del ejército, el MST ha sido desvirtuado. Ha protegido los derechos de los grandes ganaderos sobre la tierra y ha ampliado sus derechos a portar y usar armas de fuego.

A pesar de su apoyo a los grandes ganaderos en detrimento de los pequeños agricultores, Bolsonaro ha tratado de enmarcar su campaña como una batalla contra la gente que él llama los enemigos de los brasileños “ordinarios”. Junto con los defensores del clima, su lista de enemigos incluye a los homosexuales, los ateos, los legisladores, los jueces, las figuras de los medios de comunicación y los académicos. Durante el punto álgido de la pandemia, cuando cientos de miles de brasileños murieron a causa del Covid, Bolsonaro se negó a vacunarse y trató de vetar un proyecto de ley que obligaba a portar mascarillas. Al igual que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, también ha culpado preventivamente de su posible derrota al fraude.

En la imagen, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (i), y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (d). EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Si la elección es reñida, los partidarios de Bolsonaro -alrededor del 60% de los cuales dicen que hay una gran posibilidad de fraude el 2 de octubre- podrían salir a las calles alegando que fue amañada, dice Maurício Santoro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. La violencia política ha aumentado, con docenas de políticos asesinados sólo este año. Algunos expertos predicen que Bolsonaro intentará un golpe de estado, pero la mayoría lo descarta, señalando que las instituciones judiciales y militares se han hecho fuertes e independientes desde que terminó la dictadura militar en 1985. Los inversores dicen que no están preocupados. “No habrá un golpe”, dice Richard Hall, analista de soberanía de T. Rowe Price Group Inc. en Baltimore.

Lula, por otra parte, nunca ha gobernado tan radicalmente como su retórica podría sugerir. Durante sus primeros años en el cargo, mantuvo las políticas económicas ortodoxas de su predecesor para calmar a los mercados, y fue un favorito de Wall Street cuando todos los inversores parecían tener un discurso sobre los BRIC, el bloque que incluye a Brasil, Rusia, India y China. A diferencia de Bolsonaro, Lula ve claramente el inmenso valor de la protección de la Amazonia, pero es posible que no pueda hacer las cosas de manera muy diferente si los precios, la desigualdad y la violencia siguen aumentando.

Hasta ahora, otras personas con intereses en el resultado -es decir, el resto del mundo- no han prestado mucha atención a estas cuestiones. Carlos Veras, diputado del Partido de los Trabajadores de Lula y cercano al candidato, asistió a la COP26, la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow el año pasado. Dice que sus electores de Pernambuco, un estado semiárido asolado por la sequía, se han visto afectados por la destrucción de la selva tropical, pero tienen problemas igualmente acuciantes. Los asistentes a la COP26 con los que habló “estaban centrados en el periodo de quema, pero les dije que tenemos otras cosas increíblemente preocupantes: el hambre y el asalto a la democracia”, afirma. “Sólo unos pocos tenían idea de lo que estaba hablando”.

