Escándalo en Chile: un diputado insultó a una colega y luego golpeó al vicepresidente del Parlamento

La agresión del diputado De la Carrera quedó registrada en este video.

La agresión de un diputado de extrema derecha al vicepresidente de la Cámara Baja causó indignación en Chile. El golpe propinado por el parlamentario quedó registrado en un video y se presentó una denuncia a la policía para que investigue estos hechos.

Se trata del diputado y ex integrante del bloque del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, quien representa al 11° Distrito de la Región Metropolitana de Santiago en el periodo 2022-2026. La agresión ocurrió este martes cuando en medio de una sesión en la Cámara Baja Carrera discutió con la parlamentaria Marcela Riquelme quien fue defendida por el vicepresidente Alexis Sepúlveda.

En la discusión, según el testimonio de Riquelme, De la Carrera la habría tratado de “estúpida” lo que provocó la reacción de Sepúlveda quien cuestionó la forma en que trataba a la diputada. Después de esto, y sin mediar alguna otra provocación, De la Carrera dio un golpe de puño al vicepresidente en uno de sus ojos, lo que quedó registrado en un video. Minutos después cuando la prensa chilena le preguntó a De la Carrera qué había pasado, este respondió que “él me pegó dos pechazos y yo reaccioné ante la agresión de él (...) me defendí”, lo que es negado por los testigos que estaban allí.

Riquelme explicó que con anterioridad a la agresión pidió un “punto de reglamento” por una serie de dichos De la Carrera en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches. “Me acerqué a la Mesa y le pregunté a Alexis Sepúlveda y a Claudia Mix cuántas veces se puede llamar al orden a un diputado antes de pasar a otro tipo de sanciones y la respuesta que me dieron es que era por cada sesión”, explicó la diputada para agregar que “se nos cruza el diputado De la Carrera y le dice al diputado Soto: ‘hay estúpidas que llegan tarde y que vienen a llamar la atención’, refiriéndose a mí obviamente y yo le dije ‘oye qué te pasa, por qué me estás tratando de estúpida’”.

Ante esto, Sepúlveda interrumpió y “le dice a De la Carrera ‘por qué tan violento’, y en ese momento el diputado De la Carrera le da un puñete en la cara, en el ojo, le dio una patada. Nadie esperaba eso, nadie podría prever una situación así”, dijo Riquelme.

La reacción del bloque De la Carrera fue casi inmediata. Desde el Partido Republicano, ex casa militante del agresor, decidieron expulsarlo. “Este tipo de acciones son inaceptables. Como jefe de bancada, y con el apoyo de los diputados del Partido Republicano, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo de la Carrera de la bancada del partido”, dijo Cristóbal Urruticoechea, líder de esta bancada.

En tanto, desde la oposición le quitaron el piso a De la Carrera y anunciaron que lo enviarán a la Comisión de Ética para que sea sancionado. “Esperamos que sea sancionado con la severidad que corresponde, porque este tipo de situaciones no podemos normalizarlas ni dentro del Congreso ni fuera del Congreso”, recalcó el diputado Andrés Longton. Ante la soledad que debe enfrentar el diputado por su agresión, De la Carrera respondió que “estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo”.

Quién es De la Carrera

De la Carrera (en medio) hablando en una conferencia de prensa en el Congreso Nacional. (Foto Twitter: @carreragonzalo)

Según el perfil disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, De la Carrera nació en Santiago y realizó parte de sus estudios en Estados Unidos. A su regreso al país estuvo en un colegio privado y en el Liceo 11 de Hombres de la ciudad de Santiago. Es Ingeniero Comercial.

En los años 1991 y 2004 fue director regional de la empresa Oriflame para América Latina. Entre 2009 y 2012 fue director ejecutivo de Recrear S.A. y entre el 2012 y 2013 fue gerente corporativo de nuevos negocios del grupo Bethia Comunicaciones S.A., entre otros cargos en empresas.

En lo que corresponde a política, De la Carrera entre abril y septiembre de 2014 fue nominado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, para integrar la Comisión Presidencial Reforma de la Salud Privada. El 27 de marzo de 2018 fue designado como Vicepresidente de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), cargo que abandonó el 5 de septiembre de ese año.

El 11 de marzo de 2022 asumió como diputado e integra las comisiones permanentes de Minería y Energía, y de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo.

Otros escándalos de De la Carrera

No es primera vez que De la Carrera está en medio de un escándalo. Por ejemplo, en agosto de este año el diputado publicó en sus redes sociales una foto de personas visitando el Cementerio General de Santiago de Chile con la leyenda “El ApruEVO (sic) y el Servel haciendo puerta a puerta”, haciendo alusión a la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre próximo.

Tras el escándalo, De la Carrera aseguró: “Reconozco que fue una publicación hecha con sarcasmo”. El Servicio Electoral (Servel) anunció el análisis de acciones por los dichos del diputado.

En estos seis últimos meses también fue acusado de otra agresión. En junio pasado, el diputado y presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Daniel Manouchehri, dijo que De la Carrera lo agredió verbal y físicamente después de la discusión de un proyecto denominado como “Chao Dicom”. Además, a De la Carrera se le apunta de realizar gestos obscenos en contra del presidente Gabriel Boric y de insultarlo cuando la autoridad ingresaba al Congreso para emitir su Cuenta Pública al país.

