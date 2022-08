El empleo informal en Ecuador ya es mayor al 50%

Ciudadanos ecuatorianos se acercan con mascarillas al Mercado de San Roque en el Centro Histórico de Quito (EFE/José Jácome)

Más de la mitad de ecuatorianos con empleo pertenecen al sector informal. Así lo revelan los datos de la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, con corte a junio de 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Durante el mismo periodo, en 2021, el 49,9 % pertenecían al sector informal, sin embargo, este año se registra un incremento llegando al 51,6% de empleados informales. Según la encuesta, el empleo adecuado se incrementó en 2,8 puntos porcentuales frente a los resultados de junio del 2021. El desempleo cerró en 4%, de acuerdo a los datos estadísticos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal es aquel que no está protegido por los marcos legales, no está registrado y no se remunera de acuerdo a la normativa de cada país. La informalidad ha incrementado en todos los países latinoamericanos tras la pandemia, especialmente por el cierre de empresas formales. La disminución de los ingresos de los hogares y la falta del poder adquisitivo por el aumento de los precios y la inflación también son otros factores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, el 62% de las personas tienen empleos inadecuados . Este sector, distinto al informal, está compuesto por subempleados, cuando una persona recibe ingresos que son inferiores al salario mínimo y trabaja menos horas de la jornada legal, aunque pueda y quiera trabajar horas adicionales.

Otra categoría es el empleo no remunerado, cuando una persona no percibe un pago por su trabajo, como los trabajadores del hogar que no tienen un salario. En cambio, el empleo no pleno se trata de las personas que perciben menos del salario básico (en Ecuador es de USD 425) y trabaja menos horas de la jornada legal, pero no quiere o no puede trabajar más horas.

Las estadísticas del INEC también muestran que el 4% de las personas de la población económicamente activa estaban desempleadas.

Hasta junio de 2022, de la población total del área urbana del país, el 72,7% estaba en edad de trabajar, mientras que el 63,4% de la población en edad de trabajar era económicamente activa. También, de la población económicamente activa, el 94,8% tuvieron empleo.

En cambio, en el área rural, el 67,8% del total estuvo en edad de trabajar y el 73,4% de la población en edad de trabajar fue económicamente activa. De este último grupo, correspondiente a la población económicamente activa, el 98,3% tuvieron empleo. Según el INEC, la categoría de empleo incluye a todas las personas ocupadas ya sean asalariados, independientes o no remunerados.

Asimismo, un porcentaje considerable de jóvenes ecuatorianos (18%), entre 15 y 24 años, ni estudia ni trabaja (ninis). El principal obstáculo para que los jóvenes estudien es la falta de recursos económicos. Esto, a su vez, provoca que no puedan acceder a un empleo.

De acuerdo con el INEC, hasta junio de 2022, este porcentaje se redujo con relación al mismo periodo de 2021. La reducción es de 0,6 puntos porcentuales. Las estadísticas muestran que el 30 % de jóvenes ninis no estudian por la falta de recursos económicos.

De acuerdo con una encuesta elaborada por Click Report y publicada este mes, el desempleo se ubica como el segundo problema del país según el 20% de los encuestados. Con un 32% la delincuencia ocupa el primer lugar.

Uno de los compromisos de Guillermo Lasso fue el “empleo, empleo y más empleo”. Sin embargo, luego de 15 meses en el poder, la calificación a la gestión del primer mandatario es negativa. Según la encuesta de Click Report, el 74% de encuestados considera que el trabajo del presidente de Ecuador es malo.

