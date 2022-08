Arrestaron por cargos de corrupción a la ex gobernadora de Puerto Rico

La ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vazquez, en una fotografía de archivo (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La ex gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez fue arrestada el jueves en San Juan, capital de este territorio estadounidense en el Caribe, por un caso de corrupción relacionado con su campaña electoral en 2020, informaron autoridades de la isla.

Es la primera vez que un ex gobernante de la isla debe responder a cargos federales.

El fiscal federal para Puerto Rico, Stephen Muldrow, dijo en rueda de prensa que un gran jurado federal emitió el miércoles una acusación de siete cargos contra Vázquez.

Según la Fiscalía, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico participó en una trama de sobornos iniciada por el banquero ítalo-venezolano Julio Martín Herrera Velutini y el ex agente del FBI Mark Rossini, que trabajaba como asesor para él.

La ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vazquez, en una conferencia de prensa (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En 2019, el banco de Herrera Velutini, que opera en Puerto Rico, era objeto de una investigación por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), una agencia reguladora bancaria de la isla.

A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini prometieron supuestamente aportar fondos a la campaña de Vázquez para las primarias de su formación, el Partido Nuevo Progresista, a cambio del despido del director de la OCIF.

De acuerdo con la acusación, la dirigente política aceptó la oferta y pidió en febrero de 2020 la dimisión del director de la agencia reguladora y el nombramiento de un ex asesor de Herrera Velutini.

Por ese favor, el banquero y Rossini pagaron presuntamente 300.000 dólares para consultores políticos que trabajaron en la campaña de Vázquez, que perdió las primarias frente al actual gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi (EFE/Thais Llorca)

La Fiscalía asegura además que, tras la derrota de Vázquez, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor prometiéndole fondos para su campaña presidencial, a cambio de conseguir que la OCIF concluyera de forma favorable una auditoría que estaba realizando a su banco.

Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico, dijo que Pierluisi no está implicado en el caso.

En agosto de 2021, Herrera Velutini hizo un pago de 25.000 dólares para un comité de acción política asociado al actual gobernador, pero el supuesto intermediario de la operación era en realidad una persona infiltrada por el FBI.

El fiscal Muldrow insistió varias veces en que Pierluisi no tiene ninguna relación con el caso de corrupción.

Herrera Velutini y Rossini, que se encuentran en Londres y Madrid respectivamente, y Vázquez, están acusados cada uno de conspiración, soborno de programas federales y fraude de servicios honestos. De ser declarados culpables, afrontarán una pena máxima de 20 años de cárcel.

En la imagen, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez (EFE/Thais Llorca)

A mediados de mayo, el abogado de Vázquez dijo a la prensa que él y su clienta se preparaban para responder a posibles cargos. La ex gobernadora dijo que “yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal, incorrecta, como siempre se lo he dicho”.

Vázquez fue la segunda mujer en el cargo y la primera acusada ante una corte federal. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá fue acusado mientras estaba en el cargo de violar las leyes de financiación de campaña y declarado inocente en 2009. Era el primer gobernador en la historia reciente de Puerto Rico en ser acusado de un delito.

Vázquez asumió la gobernación en agosto de 2019 por fallo de la Suprema Corte local después que el entonces gobernador Ricardo Rosselló renunció en medio de protestas masivas. Ejerció el cargo hasta 2021, cuando perdió en las primarias de su Partido Nuevo Progresista ante el ahora gobernador Pedro Pierluisi.

(Con información de AFP, AP)

