Uruguay: procesaron a un ex militar por el asesinato durante la dictadura de 3 jóvenes conocidas como las “muchachas de abril”

La jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión a Juan Rebollo —teniente coronel durante la última dictadura uruguaya— por el asesinato de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes de 22, 19 y 19 años respectivamente, informó La Diaria. El hecho ocurrió el 21 de abril de 1974, a menos de un año del golpe de Estado ocurrido en junio del 1973.

Rebollo fue condenado por tres delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor y dispuso como medida sustitutiva la prisión domiciliaria.

Las tres jóvenes fueron asesinadas durante un operativo que tenía el objetivo de detener a un militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) —Washington Barrios— que era el esposo de Silvia Reyes, una de las tres víctimas. Al momento del asesinato, Reyes estaba embarazada.

A pesar de que existía una versión que suponía un intercambio de disparos, la investigación determinó que las “muchachas de abril” o las “pibas de abril” —como se las conoce— fueron acribilladas en una balacera con más de 200 disparos. “La hipótesis de que las tres mujeres fueron abatidas sin un enfrentamiento armado previo es compatible con todos los elementos”, indica la sentencia.

Las tres jóvenes eran militantes en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), pero nunca habían empuñado un arma, según trascendió. Se dedicaban a tareas como el reparto de volantes.

Según declaró un vecino, “en ese momento entran varios militares en mi apartamento, algunos entran con revólver, me sacan hacia afuera, donde me ponen contra la ventana, y mientras me revisan me preguntan cómo me llamo. Alguien grita “Ahí no es, es al lado”, ahí comienzan a efectuar disparos hacia el apartamento N° 3 sin haber golpeado. No sé quien era que efectuaba los disparos porque no tenía visibilidad [...] las balas siguen, alrededor de cinco a siete, o 10 minutos —no sé exactamente— hasta que cesan los disparos y ahí comienzan los gritos de los militares y de las muchachas que gritaban que no dispararan, que no las mataran, y luego de eso se siente una ráfaga de metralleta que sacudía la pared”.

En ese entonces, Rebollo era el responsable del Grupo de Artillería Antiaérea 1.

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, cuestióno el procesamiento en su cuenta de Twitter diciendo que se trata de “un acto de indisimulada venganza, impropio de una Justicia que en el pasado nos llenó de orgullo y en la que hoy se encuentran agazapados partidarios del terrorismo marxista”.

En tanto, el senador y también ex candidato a la presidencia de la República, Guido Manini Rios, publicó que “una vez más se comprueba lo que todos sabemos y muchos no se animan a denunciar, lo que incluso Azucena Berruti y José Mujica dijeron: esto no es Justicia, es venganza”.

Un largo camino

En febrero de 2021 se pidió el procesamiento de tres militares por esta matanza: Juan Rebollo, José Gavazzo y Eduardo Klastornick. Ellos sostenían que abrieron fuego luego de ser atacados, pero según el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe,”la versión proporcionada por los indagados no concuerda con lo informado por los peritos, ni con el testimonio de los vecinos”.

Según los vecinos, cuando estos tres entraron al hogar resultaron heridos por balas de otros militares que estaban en las azoteas y pensaron que se trataba de Barrios, el hombre al que buscaban. Entonces fue que Rebolo sufrió una herida de bala y y el capitán Julio César Gutiérrez murió.

Varias décadas después, el crímen seguía impune, entonces las familias acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que investigara. En diciembre de 2021 el órgano condenó al Estado uruguayo por la falta de respuesta frente al acceso a la información. En la sentencia, se establecen como obligación medidas de reparación que incluyen continuar las investigaciones, dar tratamiento psicológico a familiares de las víctimas y realiza un acto de público reconocimiento de responsabilidad a los hechos del caso.

Entre varias idas y vueltas, la Justicia dispuso el procesamiento con prisión de Juan Rebollo, convirtiéndose en el primer procesado por esta causa. No obstante, los militares José Nino Gavazzo y Eduardo Klastornick, también involucrados en la causa, fallecieron durante el proceso judicial.

