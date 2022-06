Encontraron sangre en una lancha propiedad del sospechoso por la desaparición del periodista y el activista en el Amazonía

Encontraron sangre en una lancha propiedad del sospechoso por la desaparición de un periodista y un activista en el Amazonía

La Policía Federal de Brasil encontró este jueves sangre en una lancha propiedad de uno de los principales sospechosos de la desaparición del periodista inglés Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira, según han informado fuentes policiales.

El vehículo, que se encontraba en el Amazonas, fue incautado por la Policía brasileña tras la detección este miércoles de Amarildo da Costa de Oliveira, conocido como ‘Pelado’ y que es considerado el principal sospechoso de la desaparición de Phillips y Pereira, informó ‘Estadao’.

Tras un análisis forense y con ayuda de luminol --un componente químico utilizado para detectar la presencia de sangre--, las autoridades policiales han confirmado que se han localizado “muchas muestras” en la lancha, aunque aún no hay información sobre si se trata de rastros humanos o de animales.

El material recolectado está siendo enviado para su análisis en Manaus, la capital del estado de Amazonas, donde existe la estructura necesaria para dicho estudio.

Manifestantes sostienen pancartas y rosas mientras protestan tras la desaparición, en el Amazonas, del periodista Dom Phillips y del activista Bruno Araujo Pereira

Asimismo, se han recolectado rastros que serán confrontadas con huellas dactilares de los dos desaparecidos, por lo que la Policía brasileña ha solicitado ayuda a los familiares de Phillips y Pereira.

El principal sospecho, ‘Pelado’, es un viejo conocido por sus antecedentes por amenazas y coacciones a los pueblos indígenas. Es el tercer arresto desde que las autoridades brasileñas iniciaron un operativo de rescate hace tres días, cuenta el diario ‘O Globo’.

Por otra parte, la zona en la que ambos han desaparecido es conocida por ser una de las más inaccesibles de la región, hogar no solo para la mayor concentración de pueblo indígenas sin contactar, sino también una de las mayores rutas por las que circula la cocaína que llega desde Perú para ser distribuida a Europa previo paso por Brasil.

PRESIÓN INTERNACIONAL

Si bien Brasil reforzó los trabajos para dar con el paradero de Dom Phillips y del defensor de los derechos indígenas Bruno Pereira, editores y periodistas de todo el mundo le pidieron al presidente que “refuerce y que financie la búsqueda”.

Los medios de comunicación The Guardian, de origen inglés y The Washington Post, de origen estadounidense, son los impulsores de los reclamos ya que Phillips trabajó por más de 20 años como corresponsal independiente. Aún así, más de 20 organizaciones de prensa y libertad de expresión firmaron una carta abierta que se publicó el jueves, pidiendo por la aparición del periodista.

Otras firmas en la carta corresponden a The New York Times, The Wall Street Journal; los dos medios de comunicación estadounidenses, Folha de S.Paulo, National Public Radio, Bloomberg News, the Associated Press, the Pulitzer Center, the Bureau of Investigative Journalism, ProPublica, The Intercept, Agência Pública de Jornalismo Investigativo, Dagens Nyheter, Mongabay, Stat, Reporters Without Borders, the Wallace House Center for Journalists y la agencia EPBR agency.

La carta expresa la extrema preocupación por la seguridad y la ubicación de su colega y amigo Dom Phillips y el activista Bruno Pereira. “Dom es un periodista respetado a nivel mundial con un profundo amor por Brasil y su gente”, dice la carta, que también fue dirigida a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil.

(Con información de Europa Press)

