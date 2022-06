El Reino Unido pidió al gobierno de Brasil hacer “todo lo posible” para encontrar al periodista británico desaparecido en la Amazonía

Dom Phillips habla con dos indígenas en Aldeia Maloca Papiú (Joao LAET / AFP)

La Embajada de Reino Unido en Brasil instó a las autoridades del país sudamericano a que hagan “todo lo posible” para dar con el paradero de Dominic Phillips, el periodista británico desaparecido esta semana junto a un indigenista en la región de la Amazonía.

Según indicó la embajadora británica, Melanie Hookins, Londres es consciente de los “desafíos logísticos” que supone para la búsqueda la “ubicación remota” en la que han desaparecido ambas personas, pero remarcó la importancia de localizarlos.

“Estamos profundamente preocupados porque el periodista británico Dominic Phillips y el indigenista Bruno Pereira aún no han sido encontrados. Somos conscientes de que este sigue siendo un momento angustioso para sus familiares y amigos”, señaló Hopkins en una publicación en sus redes sociales.

A través de esta misma vía, la embajadora británica informó que el Gobierno británico está prestando “apoyo consular” a la familia de Phillips y que se mantiene “en estrecho contacto” con las autoridades brasileñas.

Esta misma petición la ha lanzado también este jueves Amnistía Internacional (AI), que instó a las autoridades brasileñas a “no perder ni un segundo más” en la búsqueda de los desaparecidos después de que se les perdiera el rastro hace ya cuatro días.

Manifestantes sostienen pancartas y rosas mientras protestan tras la desaparición, en el Amazonas, del periodista Dom Phillips y del activista Bruno Araujo Pereira, frente a la Embajada de Brasil en Londres (REUTERS/Toby Melville)

“Instamos al presidente Bolsonaro a desplegar todos los recursos disponibles para encontrarlos con vida. Cada segundo podría resultar crucial para traerlos de vuelta a salvo con sus seres queridos”, apuntó en un comunicado la directora de AI para las Américas, Guevara Rosas.

Además, Rosas extendió esta petición también a las autoridades de Perú y Colombia para que “desplieguen urgentemente sus equipos de búsqueda y rescate” en sus respectivas regiones amazónicas colindantes con la zona donde se estima que desaparecieron Phillips y Pereira.

“La cooperación internacional es más vital que nunca en situaciones de crisis como esta”, afirmó la representante de Amnistía Internacional.

Greenpeace, ONG de defensa del medioambiente, señaló en un comunicado que “la respuesta de búsqueda y rescate ha sido frustrante y lenta” e “incluso ahora la escala de la operación es mucho más baja de lo necesario para que sea efectiva”.

La ONG destacó que “la desaparición de Dom y Bruno se produce en un momento de una creciente política antiindígena impulsada por el actual Gobierno brasileño”.

Un grupo de activistas, familiares y otros simpatizantes pidieron este jueves al gobierno de Bolsonaro aumentar los esfuerzos para encontrar a Phillips y Pereira.

Crece la presión contra el gobierno de Bolsonaro por la búsqueda del periodista y el experto desaparecidos en la Amazonía (REUTERS/Adriano Machado)

El grupo se congregó ante la embajada brasileña en Londres, donde representantes de Greenpeace, junto con miembros de la familia de Phillips, entregaron una carta al embajador en la que le pide que inste a su Gobierno a “intensificar la búsqueda” de la pareja.

En el acto participaron amigos, colegas y otras personas que apoyan el trabajo de Phillips y Araújo para la protección de la Amazonía y sus pueblos, quienes llevaron grandes pancartas con las fotos de ambos.

Phillips, antiguo colaborador en The Guardian y The Washington Post, y Pereira, de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) desaparecieron este fin de semana en el Valle del Javari, en la Amazonía, una región más grande que Austria y hogar de la mayor concentración mundial de tribus no contactadas.

De hecho, la reconocida peligrosidad de la zona ha sido el principal argumento empleado por el presidente del país, Jair Bolsonaro, para cuestionar la expedición. “Solo dos personas en un bote en una región completamente salvaje es una aventura que no se recomienda hacer. Puede pasar cualquier cosa. Puede ser un accidente, puede ser que les ejecuten”, dijo el mandatario.

(Con información de Europa Press y EFE)

