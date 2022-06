El banano, el camarón y los productos pesqueros: los puntos sensibles en el acuerdo comercial que Ecuador busca firmar con México

Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de bananas en el mundo. (Fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.)

El gobierno de Ecuador anunció su intención de cerrar las negociaciones del acuerdo comercial con México durante el desarrollo de la Cumbre de las Américas. La ronda de diálogos para la firma del tratado que permitirá la anexión del Ecuador a la Alianza del Pacífico ha estado marcada por las solicitudes de los gremios productores de ambos países que piden a los gobiernos que mantengan ciertas condiciones en el acuerdo. Hay algunos productos sensibles como el banano, el camarón y los productos pesqueros, como el atún.

Los gremios ecuatorianos piden que estos productos ingresen al acuerdo con buenas condiciones, mientras que sus pares mexicanos piden que ciertos productos queden fuera, como el caso del camarón.

El banano, el camarón, el atún son tres productos representativos de las exportaciones no petroleras ecuatorianas y constan en la lista de los 10 productos que más se exportan desde Ecuador.

En el mundo el Ecuador se ha consolidado como el segundo mayor exportador de camarón después de India , según la Cámara Nacional de Acuacultura. El principal destino de este producto es China. Este crustáceo es el producto no petrolero que más ingresos general para el Ecuador.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. En el 2019, se estimó que el 25 % de los bananos que se consumen en el mundo son ecuatorianos, lo que representa a 1 de cada 4. El principal destino del banano son los países pertenecientes a la Unión Europea.

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, los enlatados de pescado son el tercer producto no petrolero y no minero en generar mayores réditos en exportaciones . El mercado de estos productos está principalmente en los países de la Unión Europea.

Atunes capturados por pesqueros ecuatorianos. (Foto: EL UNIVERSO).

Aunque los representantes de Ecuador y México tuvieron una ronda de negociaciones en Quito, aún no resolvieron los términos sobre el camarón y el banano. La pesca, cuyas condiciones ya fueron discutidas, aún preocupa a los integrantes de ese gremio, por ello la Cámara Nacional de Pesquería, la de Industriales y Procesadores Atuneros han pedido al gobierno que retire ese producto del acuerdo con México.

Según dijo Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, el sector pesquero mexicano busca que los pesqueros ecuatorianos les reporten sus actividades, las que según Leone ya son supervisadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, de la que México también es parte: “ Nosotros consideramos que no es conveniente revelar esa información sensible de la pesca en Ecuador (...). No le vemos sentido a ese pedido ”, expresó Leone, según recoge El Universo.

El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, también se pronunció sobre el tratado comercial y pidió a las autoridades que evalúen si es conveniente que los productos insignia del país queden fuera de la negociación, como el caso del camarón.

Según informó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca así como la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de México, el camarón quedó fuera del acuerdo para preservar los intereses de más de 430.000 mexicanos que se benefician de esta actividad. Pero esto fue desmentido por las autoridades ecuatorianas, que aseguraron que aún el acuerdo no está cerrado.

En un comunicado emitido el 31 de mayo, el Ministerio de Producción de Ecuador aseguró que ni el camarón ni el banano han sido excluidos de las negociaciones con México. El Ministerio de Producción recordó que esa entidad así como la Secretaría de Economía de México son las únicas instituciones que pueden pronunciarse oficialmente sobre los acuerdos alcanzados en materia comercial.

El sector bananero se ha mostrado esperanzado sobre las condiciones que las autoridades puedan alcanzar para este producto durante la Cumbre de las Américas. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) dijo que desde el gremio “aspiramos a que esto se aclare y se pueda de una vez solucionar (...). No está cerrado el tema de la negociación, sigue abierto, pero aspiramos a que haya definiciones”. Para Salazar es inviable un acuerdo comercial que no considere a los productos insignia del Ecuador.

