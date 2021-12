El top 10 de los productos más exportados por Ecuador en 2021

Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador que muestra al ex mandatario Lenín Moreno durante una visita una empacadora de camarón, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Presidencia Ecuador

Las principales exportaciones no petroleras en el Ecuador están ancladas a los productos de la oferta alimentaria. De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, los 10 productos más exportados sumaron más de USD 10.410 millones en el comercio exterior , entre enero y septiembre de 2021, sobre todo en Estados Unidos, China, Rusia, Colombia y España. No obstante, las cifras oficiales indican que el valor de productos no petroleros exportados fue de USD 12.525 millones , lo que representa un incremento del 14,82 %.

El banano, el camarón, el atún y otros constan en la lista de los 10 productos que más se han exportado en el Ecuador en lo que va del año. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, en el caso del banano, se registró una caída del 9 % en las exportaciones, no obstante se mantiene como el segundo producto más comercializado en el exterior. También la madera y sus elaborados decrecieron en -28 %. Otros productos, en cambio, han mostrado un crecimiento en las exportaciones, el camarón, por ejemplo, cuyo incremento en el valor exportado supera en un 32 % a lo sucedido entre enero y septiembre de 2020. Lo mismo sucede con los enlatados de pescado que presentan un crecimiento del 9 %.

Estos son los productos más exportados por el Ecuador entre enero y septiembre de este año, de acuerdo a sus ventas:

Camarón En el mundo el Ecuador se ha consolidado como el segundo mayor exportador de camarón después de India, según la Cámara Nacional de Acuacultura. El principal destino de este producto es China. En el 2021, hasta septiembre, las exportaciones del camarón sumaron USD 3.691 millones, con una variación anual mayor al 30 %, según los datos del Ministerio de la Producción de Ecuador. Este crustáceo es el producto no petrolero que más ingresos general para el Ecuador.

Banano Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. En el 2019, se estimó que el 25 % de los bananos que se consumen en el mundo son ecuatorianos, lo que representa a 1 de cada 4. Después de Ecuador, Bélgica es el segundo exportador de banano con apenas un poco más del 8 % de participación en el mercado mundial. Entre enero y septiembre de 2021, el banano fue el segundo producto no petrolero con más exportaciones del Ecuador con USD 2.522 millones en ventas. Sin embargo, las cifras oficiales muestran un decrecimiento del 9 % en las exportaciones de este producto en comparación con el 2020. El principal destino del banano son los países pertenecientes a la Unión Europea.

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, los enlatados de pescado son el tercer producto no petrolero y no minero en generar mayores réditos en exportaciones con USD 959 millones. El mercado de estos productos está principalmente en los países de la Unión Europea. En este periodo, se registró un incremento del 9 % en este rubro de la canasta comercial de exportaciones, distinto a lo reportado hasta abril de este año por la Cámara Nacional de Pesquería que explica que, entre enero y abril de 2021, “apenas se recuperó dinámica similar a la del 2019, producto de las afectaciones que hubo el año pasado por la pandemia en los primeros meses” en los productos relacionados a los enlatados de pescado.

Flores naturales Ecuador es el tercer exportador de flores naturales del mundo. La exportación de flores naturales incluye rosas, gypsophila, lirios, miniatura, alstroemería, azucenas, áster, gerbera, pompones, orquídeas, follaje, hojas, ramas, y demás partes de flores. El principal destino de las flores ecuatorianas es Estados Unidos, con alrededor del 40 % de envíos. Entre enero y septiembre de 2021, las exportaciones de flores naturales alcanzaron USD 684 millones con un incremento del 7.3 % con relación al año pasado.

Cacao y elaborados Según el Ministerio de Agricultura del Ecuador, el país andino es el principal exportador de cacao en grano de América y ocupa el cuarto puesto en el mundo entre todos los tipos de ese producto. De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, en el periodo analizado las exportaciones de Cacao y elaborados llegaron a USD 612 millones y su destino principal fue Estados Unidos. A pesar de la cifra alcanzada en exportaciones, este producto tuvo una disminución del 1% en comparación con el 2020.

Madera y elaborados de madera Con USD 434 millones en exportaciones, los productos de madera y sus elaborados son el sexto producto de exportación no petrolera y no minera del Ecuador. El primer destino de estas exportaciones fue China. No obstante, este producto tuvo una baja del 28 % en sus exportaciones de este año en comparación con el 2020. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, se exportan 19 variedades de madera, pero la balsa y la teca son las de mayor demanda en el exterior.

Atún y pescado Ecuador es el segundo productor de atún en el mundo, después de Tailandia y tiene la flota atunera más grande del Pacífico Oriental , según NIRSA. La flota atunera del Ecuador tiene 116 embarcaciones, con una capacidad de 93.000 toneladas. Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones de estos productos sumaron USD 276 millones, con un incremento del 11 % con respecto al año anterior. El principal destino fue Estados Unidos.

Aceites Vegetales Lo recaudado en la exportación de aceites vegetales en los primeros 9 meses del 2021 alcanza los USD 140 millones, con un crecimiento del 19% de las exportaciones con relación al año anterior. El principal comprador de estos productos es Colombia. Entre los productos de este sector que Ecuador exporta están el aceite crudo de palma, oleína de palma, grasas y aceites comestibles; además, según el Ministerio de la Producción. Además de Colombia, los siguientes destinos de este producto son Venezuela, los países de la Unión Europea, México, entre otros.

Brócoli Ecuador es el sexto exportador de brócoli del mundo. Entre enero y septiembre de este año, el principal destino del brócoli ecuatoriano fue Japón y, aunque las exportaciones alcanzaron los USD 114 millones, se reportó un decrecimiento del 2 % anual. Según Acción Ecológica, “el brócoli empezó a sembrarse en el país en la década de 1980 en pequeñas parcelas campesinas, y para la siguiente década ya era un producto de exportación”.

Jugos y conservas de frutas Con USD 81 millones en exportaciones, los jugos y conservas de frutas cierran el top 10 de los productos no petroleros y no mineros con más ventas en el exterior. El principal destino de este producto es Estados Unidos y su crecimiento durante este periodo fue del 6 % en comparación con el 2020.

