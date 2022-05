Video: asesinaron a tiros a un imputado de homicidio al salir del tribunal en Chile donde lo estaban juzgando

Registro de la balacera registrada en la ciudad chilena de Iquique.

Un joven de 27 años con un amplio prontuario policial fue asesinado en Chile tras una balacera ocurrida en el exterior de un tribunal de justicia en la ciudad de Iquique, ubicada en la Región de Tarapacá a 1.761 kilómetros al norte de Santiago.

Según la investigación de Carabineros, los hechos ocurrieron cuando la víctima asistió a un tribunal de justicia ubicado en la intersección de las calles Sotomayor con Obispo Labbé. Tras asistir a un juicio de homicidio en su contra el joven salió a la calle y recibió una serie de disparos efectuados por un grupo de individuos, quienes se dieron a la fuga tras este hecho. Todo esto fue registrado por las cámaras de los vecinos que viven en el sector.

La víctima identificada como Joel Silva recibió los disparos desde el interior de un automóvil en movimiento. A pesar de los esfuerzos que se hicieron para reanimar al herido, el joven falleció en plena vía pública a la vista de los peatones que transitaban por el lugar.

Minutos después de este hecho, el general de Carabineros de la Primera Zona de Tarapacá, Sergio Telchi, informó que se detuvieron a dos sospechosos de nacionalidad chilena por haber participado presuntamente de este ataque. El policía también informó que se está investigando este caso bajo la arista de un eventual ajuste de cuentas entre los pistoleros y la víctima. “El sujeto fallecido tiene un importante prontuario policial y una orden de detención vigente cuyo origen se está determinando”, declaró el general.

La defensa de las autoridades

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello.

En este último tiempo la ciudad chilena de Iquique se ha convertido en uno de los focos delictuales más preocupantes del país. Según las autoridades de esta zona en lo que va del año han ocurrido 17 homicidios en esta localidad, y que es urgente una intervención mayor del Estado para luchar en contra del crimen organizado.

Para Mauricio Soria Macchiavello, alcalde de Iquique, esta balacera y homicidio a plena luz del día reflejó que la debilidad fronteriza en el norte del país estaría permitiendo el acceso a armas como nunca antes.

“Tenemos (en la región) unas de las fronteras más permeables de Chile. Esto no tiene que ver con el problema migratorio, sino con el crimen organizado, que se nutre por los problemas y el desorden en la frontera. En Iquique estamos viviendo un clima que no habíamos vivido. No estamos acostumbrados a este tipo de escenarios”, manifestó el alcalde a Radio ADN.

Soria dijo que “como iquiqueños, llegamos a tener miedo de salir a la calle por la cantidad de asaltos que estaban ocurriendo en la ciudad”, y que hoy “vemos los narcofunerales y la cantidad de armamento que hay, acentuado por una realidad que no conocíamos tanto”.

El Delegado Presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, reconoció que en esta ciudad existe un “problema serio en materia del crimen organizado, tenencia y porte y uso de arma de fuego” y que se está trabajando para propinar soluciones a este dilema. “Eso es algo que nos preocupa, hemos estado trabajando en esta materia desde que asumimos el gobierno, lamentablemente es parte de la realidad, no podemos seguir lamentando vidas a través de hechos de violencia que son inaceptables y condenables”, dijo Quinteros.

Desde Santiago de Chile el gobierno de Gabriel Boric está trabajando en desarrollar una Agenda de Seguridad para dotar al Estado de una nueva institucionalidad en seguridad; reiniciar las confianzas entre la ciudadanía y las policías; impulsar prevención y controlar el delito; y proteger a las víctimas de delitos violentos. Por medio de estos cuatro ejes se quiere avanzar en la creación de un Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia ciudadana; realizar una reforma a las policías y crear un Sistema de Inteligencia del Estado.

