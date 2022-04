El infierno de la calle Yablunska: la escalofriante historia de Ivan Monastyrskyi, torturado, asesinado y abandonado en Bucha

Trabajadores con equipo de protección exhuman los cuerpos de los civiles encontrados enterrados en una fosa común detrás de una iglesia el 13 de abril (Fotos para The Washington Post por Heidi Levine)

BUCHA, Ucrania - La policía encontró el cuerpo en un campo militar ruso abandonado donde los soldados ocupantes se habían sentado a beber vino, con una risa tan fuerte que los vecinos se quejaban mientras resonaba en la calle Yablunska.

Hacía semanas que sabían que había un cuerpo en el campamento, uno más entre tantos cadáveres que los rusos dejaron atrás. Los equipos que los recogían, abrumados, simplemente no habían llegado a él. Así que nadie sabía que era Ivan Monastyrskyi .

Su vecino fue el primero en identificarlo, reconociendo el rostro sin afeitar de un hombre que había visto cómo su querida calle se convertía en un campo de exterminio. Cuando su esposa, Yulia, se acercó al cuerpo, sus ojos azules se congelaron.

Tenía agujeros de bala en las pantorrillas y los brazos estaban extendidos en ángulos extraños entre listones de madera con clavos. Su mujer miró el fino jersey que llevaba y no pudo evitar pensar en el frío que debió pasar en sus últimos minutos.

Los vecinos de Yulia la escucharon esa noche, inconsolable.

“¿Qué ha pasado?”, la oyeron llorar. “¿Qué le han hecho?”.

Este sótano en Bucha fue utilizado por primera vez por los civiles para refugiarse antes de que el edificio fuera tomado por las tropas rusas

Con su lago y sus calles arboladas, la ciudad ucraniana de Bucha, de 37.000 habitantes, era uno de esos suburbios confortables donde las familias jóvenes aspiraban a vivir algún día.

Entonces los rusos llegaron el 3 de marzo y la ocuparon por completo al día siguiente.

A medida que los investigadores recogen cadáveres y documentan lo ocurrido en los 27 días que las fuerzas rusas controlaron esta ciudad, ha surgido un retrato condenatorio. Estancados en su ofensiva hacia Kiev, a unos 24 kilómetros al sureste, los soldados rusos se atrincheraron en Bucha y comenzaron una campaña de torturas y asesinatos de civiles que ha sido calificada de crímenes de guerra por funcionarios estadounidenses y europeos . El presidente Joe Biden calificó esta semana al presidente ruso Vladimir Putin de “criminal de guerra”, diciendo: “Ya vieron lo que pasó en Bucha”.

Durante siete días de reportaje en esta ciudad, los reporteros del Washington Post documentaron 208 cuerpos en fosas o tirados en la calle. En decenas de entrevistas con residentes, fiscales, policías y forenses, así como en una revisión de fotografías, videos y registros de chats de Telegram archivados entre residentes locales, The Post documentó cómo durante casi un mes de marzo, las calles de Bucha se convirtieron en un teatro de sadismo ruso en medio de la creciente frustración por sus pérdidas en el campo de batalla.

Las pruebas demuestran que decapitaron, quemaron, abusaron sexualmente y dispararon caprichosamente contra los civiles desde los primeros días de su ocupación. Según los entrevistados, los soldados rusos iban casa por casa confiscando los teléfonos móviles para evitar que los residentes compartieran la ubicación de las tropas o hicieran fotos o vídeos de sus excesos.

Pero muchas personas se las arreglaron para mantener los dispositivos ocultos y hacer precisamente eso.

En este garaje se encontraron cuerpos quemados de civiles

Los residentes afirmaron que las tropas rusas parecían estar drogadas o aterrorizadas. Ocuparon 16 kilómetros cuadrados, pero la zona centrada en la calle Yablunska fue la que más sufrió. Los reporteros del Post documentaron 31 muertes sólo en tres manzanas.

Los asesinatos de civiles se ajustan a un patrón presenciado en toda la nación durante más de seis semanas de guerra. Mientras los investigadores peinan el territorio alrededor de Kiev del que se retiraron las fuerzas rusas a principios de abril, se han encontrado fosas comunes de civiles en la mayoría de las ciudades. En Bordyanka, Vorzel, Moshchun y Makariv, los reporteros del Post han documentado casos de bombardeo indiscriminado de zonas civiles, torturas y ejecuciones sumarias.

El miércoles pasado, el jefe de la administración cívico-militar de la región de Kiev, Olexander Pavliuk, dijo que habían llegado 720 cadáveres a los depósitos de cadáveres de toda la provincia, donde se encuentra Bucha.

“Se siguen encontrando cuerpos y tumbas cada día”, dijo. “Es demasiado pronto para hablar de cifras”.

En Bucha, los cuerpos ya han desaparecido en su mayoría. Atrás quedan los sobrevivientes, el horror de sus recuerdos y el dolor por todo lo que se ha perdido.

Señales de flecha pintadas en las paredes de un edificio que había sido ocupado por las fuerzas rusas

- - -

Yulia e Iván vivieron una historia de amor. Cuando Iván se instaló en el bloque de apartamentos de la joven, junto a la calle Yablunska, sabía que el padre de ella era escéptico de que alguien fuera lo suficientemente bueno para ella. Pero al final se lo ganó, dice ella. La pareja se casó en un día de primavera de 2017, y se hicieron fotos del día de la boda en el cálido y frondoso parque de Bucha. Tuvieron una hija, Sasha, cuyos ojos eran tan azules como los de su madre.

La calle Yablunska significa calle de los manzanos, y es preciosa cuando llega la primavera y los árboles florecen. El bloque de apartamentos de Iván y Yulia, el edificio 12, está justo encima de la colina, encaramado en un terreno más alto junto al lago. Desde allí podían ver toda la ciudad.

Cuando las fuerzas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero, Ivan dijo a sus familiares que estaba preocupado por su mujer y su hija, que ahora tiene 7 años. Las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania establecieron puestos de control a la entrada del pueblo.

Mientras las tropas rusas se acercaban el 3 de marzo, el alcalde de la ciudad intentó tranquilizar a los civiles. “No hay pánico”, dijo Anatoliy Fedorchuk en una entrevista ese día con periodistas locales. “La ciudad está bajo control”.

Pero los tanques rusos estaban en Bucha en cuestión de horas. A la 1:54 de la tarde de ese día, la gente del barrio cercano al bloque de apartamentos de Ivan y Yulia estaba compartiendo fotografías de los vehículos blindados rusos en la ciudad, según un chat de grupo revisado recientemente por los reporteros del Post. La mayoría de los residentes de la zona hablaron bajo condición de anonimato, citando el temor de que las fuerzas rusas regresaran.

Al entrar en la ciudad por la línea de ferrocarril, los vehículos pesados abrieron profundos caminos a través de los campos. Los soldados ucranianos hicieron frenéticas llamadas telefónicas diciendo a los residentes que se escondieran. Ivan, de 43 años, estaba trabajando en su empresa de construcción y se refugió allí. Yulia también estaba en el trabajo, con Sasha. Se metieron en el sótano de su oficina y se refugiaron junto a otras docenas de residentes en pánico.

Por la mañana, los soldados estaban en la puerta, tratando de persuadir a los civiles que estaban dentro para que la abrieran. Dijeron que si lo hacían recibirían comida y agua. Yulia dijo que no tenía señal de teléfono móvil para preguntar a su marido qué pensaba.

“Somos gente sencilla; tenemos miedo”, gritó uno de los residentes a los soldados. “Váyanse”.

“Será peor si no lo abren”, les gritó un ruso.

El sótano lo sometió a una difícil votación y decidió abrir la puerta. Los soldados no les dejaron salir.

Arriba, estaban convirtiendo el edificio de oficinas de Yulia en su vivienda, y el espacio se convertiría en un infierno. En la consulta del dentista, una silla de examen estaba manchada de sangre. La comida y las heces seguían pudriéndose en las habitaciones esta semana, junto a botellas vacías de vino, vodka, alcohol de grano, prosecco, ginebra, ron y cerveza, y un magnum de 4,5 litros de escocés Chivas Regal, que puede venderse por más de 300 dólares, con una cuna metálica para verterlo.

Las familias del sótano fueron rehenes durante días. Fuera de la puerta, sus guardias cambiaban cada día y su comportamiento se volvía más abusivo, dijeron los testigos.

El sótano estaba fétido y helado. Los bombardeos habían cortado la electricidad y más de 100 personas se acurrucaban en la oscuridad. No había baños que funcionaran y no había nada que comer o beber. La única vez que Ivan pudo comunicarse con Yulia por teléfono, le rogó que se quedara en el sótano, recuerda ella.

“Me dijo que no abriera la puerta”, dijo.

Los reporteros del periódico vieron ocho cuerpos tirados al lado del edificio la semana pasada. Sus identidades no estaban claras. Les habían disparado.

En la charla de grupo entre los residentes de los apartamentos cercanos, las preguntas sobre las familias del sótano se volvieron frenéticas. “¿Qué está pasando ahí dentro?”, escribió un usuario en repetidas ocasiones. “Que alguien, por favor, si tiene información, la comparta”.

Ivan volvió a su apartamento en el edificio 12 el 5 de marzo para encontrarlo rodeado de soldados rusos. En un campo arbolado justo al final de la carretera, que se convirtió en uno de los cuatro campamentos militares rusos de la zona, los documentos encontrados por los reporteros del Post en cajas de munición sobrantes indican que algunos eran del Regimiento de Asalto Aerotransportado 234 y 237 del Ejército ruso. Los residentes y los funcionarios ucranianos también dijeron que la 64ª Brigada de Fusiles Motorizados de Rusia estaba presente en la calle Yablunska.

Voluntarios recogen los cadáveres de civiles que se han encontrado por toda la ciudad de Bucha, Ucrania, el 10 de abril

La mayoría de los residentes del edificio 12 se acurrucaron en el sótano. Pero en el quinto piso, los familiares varones de Iván y Yulia tenían una vista de pájaro de los soldados rusos que estaban abajo, y dijeron que fueron testigos de algunas de las matanzas.

- - -

“Cada barrio de Bucha fue testigo de sus propios crímenes horripilantes”, dijo un investigador de la policía, mirando un mapa de la ciudad. Parecía agotado. De todos los lugares que habían examinado, la calle Yablunska, sospechaba, era “la peor”.

Otra habitación dentro de un edificio que fue ocupado por las fuerzas rusas

Mientras Yulia y Sasha se escondían en el sótano del edificio de oficinas, las tropas rusas establecieron puestos de control a todos los lados de su calle y aparcaron vehículos blindados en los jardines traseros donde los niños locales solían jugar al fútbol.

Los reporteros del Post vieron docenas de coches civiles que seguían allí, acribillados a balazos, incluso los que llevaban marcas garabateadas que decían “niños” en ruso. En el interior de varios vehículos se veían pequeños abrigos.

En algunos casos, los asesinatos parecían rápidos y aleatorios, dijeron los residentes. “Quizá alguien conozca a Oleg Klimtsov, el marido de nuestra profesora Victoria”, rezaba un mensaje en el chat del grupo. “Hoy estas bestias le han disparado”. Según el chat, Anatoli Strelets, de 63 años, recibió un disparo en la espalda cuando huía de los soldados. A otra mujer le dispararon mientras intentaba preparar comida en la acera. El cuerpo de un hombre desconocido fue dejado en la esquina del bloque de apartamentos de Ivan durante días. Los vecinos lo enterraron en una fosa poco profunda.

Otros asesinatos fueron premeditados y sádicos, según sugieren las entrevistas y las pruebas. En el camino de una fábrica de vidrio en desuso que también se convirtió en una base rusa, un guardia de seguridad fue asesinado a tiros y luego decapitado. Los asesinos quemaron su cabeza y la dejaron a la vista de todos. Las canas que aún se veían sugerían que era un hombre mayor. Muy cerca de allí, el cuerpo de Dmytro Chaplyhin, de 21 años, presentaba signos de tortura y varios disparos, y había sido colocado una trampa con un cable trampa para los explosivos destinados a matar a quienes intentaran recogerlo.

En los garajes del edificio 12, los residentes oyeron los gritos de una doctora y de varios hombres que no conocían cuando las tropas rusas los atrincheraron en un garaje y prendieron fuego al edificio. Los contornos de sus restos calcinados, ya retirados, aún son visibles en la ceniza.

Se ven botellas de alcohol en la sala principal de un edificio ocupado por las fuerzas rusas

Los investigadores también han reunido pruebas de lo que, según ellos, podría haber sido una violación en el interior de la fábrica de vidrio. Entre la suciedad han encontrado preservativos y un sujetador negro de mujer. La policía dice que se han recuperado cuerpos de mujeres y de algunos menores con signos de violencia sexual en otras partes de la ciudad.

La defensora del pueblo ucraniano para los derechos humanos, Lyudmyla Denisova, dijo a los periodistas esta semana que unas 25 mujeres y niñas fueron violadas en un edificio de Bucha.

Un día, a mediados de marzo, un anciano del edificio 12 llamó por la ventana a las tropas rusas que estaban en el jardín de abajo, según un testigo presencial.

“Chicos, ¿por qué habéis venido aquí?”, preguntó.

Ellos no respondieron.

- - -

Desde su gélida posición en el edificio 12, sin calefacción, y aún sin Yulia y Sasha, Iván se sentía atormentado por la culpa, según dos vecinos.

A las 7 de la mañana del 6 de marzo, a los dos días de la ocupación rusa, los vecinos le vieron salir a la calle, ojear la carretera en busca de tropas rusas y salir en dirección a su familia. Regresó casi inmediatamente. Había cadáveres en las calles y demasiadas posiciones rusas como para arriesgarse, dijo a los vecinos.

En el sótano del edificio de oficinas, Sasha seguía preguntando por su padre. “Lo verás pronto”, recuerda que le dijo Yulia.

De vuelta al apartamento, el estado de ánimo de Iván era cada vez más sombrío. Estaba agitado. Buscó en Google opciones para alistarse en las Fuerzas de Defensa Territorial. “Dijo que no podía quedarse ahí sentado”, le dijo más tarde a Yulia su vecina de al lado.

A la tarde siguiente, Iván cubrió a su suegro con una manta, colocó su teléfono sobre la mesa, recogió su pasaporte y se marchó . Nadie sabe con certeza a dónde se dirigía.

En la escalera de abajo, un vecino apenas le reconoció. Llevaba días sin afeitarse y parecía agotado. Lo vio bajar por el camino y perderse de vista, hacia la calle Yablunska.

Yulia y Sasha abandonaron el sótano al día siguiente, después de que los soldados rusos dijeran a las mujeres con hijos menores de 8 años que podían salir. Llevaban cinco días retenidas allí.

“Pensé que estaba contigo”, dijo su hermano cuando la joven, débil por el hambre, llegó al edificio 12. El teléfono de Iván seguía en el apartamento. Era demasiado peligroso salir y Yulia sabía que no había forma de encontrarlo, pero Sasha seguía preguntando dónde estaba.

“Quizá tu padre esté ahí fuera ayudando a otros niños”, le dijo Yulia. “Quizá esté luchando por Ucrania”.

Alrededor del Edificio 12, los informes de asesinatos llegaban a diario. En el chat de grupo de Telegram, empezaron a circular informes sobre una fosa común cerca de la iglesia de cúpula dorada de San Andrés. A Yulia le preocupaba que el cuerpo de Iván estuviera allí. En los mensajes del chat, la gente se imploraba mutuamente que se mantuviera alejada de las ventanas y fuera de la vista. Cuando un anciano se desorientó por el estrés, salió a un balcón y las fuerzas rusas lo rociaron con balas, sin llegar a él pero hiriendo a otros residentes.

El 23 de marzo, un residente se limitó a publicar una oración en el chat.

“¡Padre nuestro, que estás en el cielo! Tu nombre sea santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad”, escribió la persona.

- - -

Las fuerzas ucranianas comenzaron la lucha para retomar Bucha en la última semana de marzo, y a medida que se intensificaban los combates, las tropas rusas iniciaron su retirada. Cuando los residentes salieron de sus sótanos y otros escondites, las calles a su alrededor estaban llenas de muerte. Los cuerpos yacían al aire libre y los montículos de tierra de las tumbas poco profundas daban nuevos y terribles contornos a las aceras y los campos.

La fosa común de San Andrés era real. Cinco cuerpos torturados fueron retirados del sótano de un edificio de un campamento de verano para niños. Los investigadores fueron casa por casa recogiendo los cadáveres. Algunos dijeron que lloraron ante lo que vieron.

Encontraron a Iván el 7 de abril.

Los investigadores creen que su cuerpo había estado cerca del edificio 12 todo el tiempo, bajando por el camino hasta el claro donde habían acampado los soldados rusos. Parecía haber sido trasladado allí desde otro lugar. No había sangre en el suelo. Alguien había colocado su abrigo y su sombrero junto al cuerpo, un gesto de orden en medio de la crueldad que parecía estar fuera de lugar.

Los rusos estaban por todas partes. Un video compartido en las redes sociales el 4 de marzo mostraba varias posiciones militares rusas en las cercanías. Las imágenes de un dron revisadas por los reporteros del Post mostraban una columna de al menos seis vehículos blindados rusos estacionados en paralelo a las vías del tren que conducen al centro de Bucha, a menos de 400 metros del cuerpo de Iván.

Cerca de allí había los restos de la basura de un ejército de ocupación: cajas de madera vacías de munición, paquetes de raciones militares rusas e incluso chalecos salvavidas, a pesar de que las tropas no estaban cerca del agua. A cincuenta metros del cuerpo de Iván, en la hoguera donde los soldados rusos habían reído y cantado triunfalmente, había botellas vacías de vino tinto y vodka.

Probablemente, Yulia nunca sabrá lo que le ocurrió a Iván, según la policía. Esta semana, en el frío de finales de invierno, la joven madre dijo que no parecía real. Su voz vacilaba. “No he... Todavía no me he adaptado”, dijo.

Cuando regresó a casa con su hija el 7 de abril, Yulia había intentado mantener la calma, pero Sasha estaba allí en la puerta, y casi inmediatamente hizo preguntas. Su madre le había dicho que volvería a ver a su padre.

Yulia respiró profundamente.

¿Qué ha pasado?, preguntaba Sasha. ¿Me has mentido?

(c) 2022, The Washington Post

