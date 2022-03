El alcalde de Isla de Pascua advirtió sobre la difícil situación económica: “La plata del año se nos acaba el 31 de marzo”

El alcalde de Rapa, Edmunds Paoa Nui alertó que se quedarán sin recursos para invertir localmente a fines de marzo

Rapa Nui se ha visto muy afectada durante la crisis por la pandemia de coronavirus, debido a que la isla vive del turismo y por temas de alza de casos que tuvieron hace unas semanas atrás y la baja inoculación por parte de los isleños, no se ha podido abrir a turistas. Ahora por si fuera poco, ahora suma otra preocupación: a fin de mes se quedará sin recursos para invertir localmente, alertó el alcalde Pedro Edmunds, esto debido a que el presupuesto anual se ha ocupado en entregar el Subsidio de Empleo.

En conversación con radio Cooperativa la autoridad local advirtió que “todo lo que teníamos en el año para invertir en la isla se destinó a ese programa, y se nos acaba la plata el 31 de marzo”.

“De ahí, todo es incertidumbre”, advirtió.

Aseguró que “todo esto ha sido informado al Gobierno saliente, que -fustigó- algo tiene con Rapa Nui que nunca quiso ayudarla”.

Según datos de la Cámara de Turismo Rapa Nui, el 80% de la comuna se nutre del turismo, y para reactivarlo se necesita una residencia sanitaria, un punto sanitario móvil y que se refuerce el hospital local para que pueda afrontar eventuales brotes de Covid.

Desde la Seremi de Salud de Valparaíso sostienen que las medidas habían sido discutidas en enero y que los apoyos sanitarios a la isla no se ha detenido.

En enero de este año, a través de un comunicado por parte del municipio de Rapa Nui (Isla de Pascua) se comunicó la postergación indefinida de la apertura al turismo desde el continente a la isla, la que estaba programada para el 3 de febrero. La razón de esta decisión en palabras del alcalde, es el aumento de casos positivos de covid-19, a lo que se le agrega los bajos índices de vacunación en los isleños.

La apertura de la isla estaba pactada para el 3 de febrero, pero debido a la alza en contagios por Covid-19 y la poca inoculación de los isleños se tuvo que postergar indefinidamente. SANTIAGO MORALES / AGENCIA UNO

Esta reapertura fue pactada por la comunidad el 9 de diciembre del año pasado, cuando el 71 por ciento del total de residentes, que fueron a votar, dieron el visto bueno a la medida. El alcalde recalcó que cuando se tomó esa decisión la cantidad de casos diarios fluctuaba entre los 1.850 y 1.900, con una positividad de entre 1,8 por ciento y 2 por ciento, muy distante del récord de casos que se alcanzó la semana pasada, cuando se superaron los 14.000 contagios y la positividad se alzó sobre el 13 por ciento.

Algunas de las medidas que se exigían para la llegada de turistas, estaba el estado sanitario del continente, pero además, que el 80 por ciento de la población de la isla contara con las dos dosis de vacuna, pero “no hemos sido capaces de llegar a esos niveles de seguridad para poder aperturar nuestra querida isla al mundo y a nuestra familia, que también lo necesitan tras dos años de cierre”, detalló el alcalde.

A mediados de enero Infobae conversó con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, respecto a la situación económica que se vive en su territorio, producto de tener dos años la isla cerrada a los turistas.

Comentó que “producto de mantener la isla cerrada, se está viviendo con un mínimo de sustento. Antes de la pandemia, teníamos un abastecimiento semanal de 500 toneladas, de enceres y de productos. Con la suspensión de vuelos de turismo, el territorio insular sufrió un desabastecimiento y una baja a 90 toneladas semanales y eso afecta la convivencia de las personas. Por otro lado, no hay economía, no hay dinero. No ha habido dinero circulante, no ha habido ingreso en dos años, una situación muy diferente a cualquier lugar del país”.

Con respecto a esto, el alcalde dijo que “el Gobierno de Sebastián Piñera no se ha hecho cargo y ha desatendido completamente a la comunidad de Rapa Nui.”

