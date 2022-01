La Isla de Pascua volvió a postergar la repertura al turismo por suba de casos de covid y poca vacunación

Rapa Nui, Chile

A través de un comunicado por parte del municipio de Rapa Nui (Isla de Pascua) se comunicó la postergación indefinida de la apertura al turismo desde el continente a la isla, la que estaba programada para el 3 de febrero. La razón de esta decisión en palabras del alcalde, Pedro Edmunds Paoa, es el aumento de casos positivos de covid-19, a lo que que se le agrega los bajos índices de vacunación en los isleños.

Esta reapertura fue pactada por la comunidad el 9 de diciembre del año pasado, cuando el 71 por ciento del total de residentes, que fueron a votar, dieron el visto bueno a la medida.

Pero los niveles de la pandemia eran completamente diferente. El alcalde recalcó que cuando se tomó esa decisión la cantidad de casos diarios fluctuaba entre los 1.850 y 1.900, con una positividad de entre 1,8 por ciento y 2 por ciento, muy distante del récord de casos que se alcanzó la semana pasada, cuando se superaron los 14.000 contagios y la positividad se alzó sobre el 13 por ciento.

Algunas de las medidas que se exigían para la llegada de turistas, estaba el estado sanitario del continente, pero además, que el 80 por ciento de la población de la isla contara con las dos dosis de vacuna, pero “no hemos sido capaces de llegar a esos niveles de seguridad para poder aperturar nuestra querida isla al mundo y a nuestra familia, que también lo necesitan tras dos años de cierre”, detalló el alcalde.

La isla cuenta un 80 por ciento de su población inoculada pero solo con la primera dosis. Se está lejos de llegar a esa cifra para la segunda vacuna y menos aun con la dosis de refuerzo, hay cerca de 1.000 personas que no se quieren vacunar.

El alcalde llamó a los isleños antivacunas a acudir a los vacunatorios, en un anuncio de la televisión local, donde dijo que están “esperándote a ti. Y no vamos a seguir esperándote mucho más. En algún momento esto se tiene que aperturar. Vamos a cumplir dos años de encierro. El riesgo lo estás corriendo tú, que no te has querido vacunar”.

Edmunds lamentó que ante esta realidad no quedo de otra más que postergar el ingreso de turistas, ya que tienen “una responsabilidad con el estado sanitario de Rapa Nui, que es impecable. Nos hemos cuidado por dos años y no queremos apresurar, de forma que esté en riesgo la población”.

Compleja situación económica en Rapa Nui

Infobae conversó con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, respecto a la situación económica que se vive en su territorio, producto de tener dos años la isla cerrada a los turistas.

Comentó que “producto de mantener la isla cerrada, se está viviendo con un mínimo de sustento. Antes de la pandemia, teníamos un abastecimiento semanal de 500 toneladas, de enceres y de productos. Con la suspensión de vuelos de turismo, el territorio insular sufrió un desabastecimiento y una baja a 90 toneladas semanales y eso afecta la convivencia de las personas. Por otro lado, no hay economía, no hay dinero. No ha habido dinero circulante, no ha habido ingreso en dos años, una situación muy diferente a cualquier lugar del país”.

Con respecto a esto, el alcalde dijo que “el Gobierno de Sebastián Piñera no se ha hecho cargo y ha desatendido completamente a la comunidad de Rapa Nui.”

