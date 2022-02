Quemaron una escuela en Paraguay en represalia por alumnos reprobados

Fue en aparente represalia por alumnos reprobados

Una escuela en Paraguay fue atacada por desconocidos que prendieron fuego sus instalaciones en un aparente reclamo por haber reprobado a un grupo de estudiantes , informaron este miércoles medios locales.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en la escuela María Auxiliadora de Mburucuyá, ubicada en el departamento de San Pedro del Paraná (sur), donde las llamas consumieron el mobiliario de las oficinas destinadas a la Dirección y la Secretaría, así como un depósito .

Los bomberos trabajando en la escuela

En el lugar fue hallada una nota en la que los desconocidos advierten que, para que “no haya problema”, los alumnos reprobados o con materias aplazadas deber ser promovidos sin “rendir otra vez” exámenes.

Las llamas consumieron el mobiliario de las oficinas destinadas a la Dirección y la Secretaría, así como un depósito

El escrito, redactado a mano y plagado de errores ortográficos, estaba dirigido a la directora del colegio.

“Esto es para la directora de la escuela y colegio, todos los alumnos que no pasaron de grado y las materias deben pasar para que no haya problemas y no deben rendir otra vez, deben pasar de grado así nomas (sic)”, se leía.

La nota que encontraron las autoridades

Se conoció que el fuego destruyó los kits escolares que serían entregados a las familias durante la jornada del miércoles de cara al inicio, el próximo lunes, de las clases en las escuelas públicas del país.

Afortunadamente, vecinos del colegio alertaron a tiempo a los bomberos, que lograron controlar el fuego rápido y no terminó en algo que pudo ser mucho peor.

En diciembre pasado, fue denunciado un ataque similar en la localidad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.

(Con información de EFE)

