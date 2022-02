Metro Goldwin Mayer intimó a una campaña política uruguaya para que deje de utilizar la imagen de la Pantera Rosa

La compañía americana Metro-Goldwin-Mayer intimó a la campaña uruguaya que utiliza a la Pantera Rosa como imagen a que dejara de hacerlo en un plazo de 24 horas

La Federación Ancap (Fancap) en Uruguay declaró que recibió una intimación de la compañía Metro Goldwyn Mayer que les daba 24 horas para dejar de usar la figura y la música de la Pantera Rosa en la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

La ley, más conocida por sus siglas “LUC”, fue la primera que promulgó el Poder Ejecutivo cuando asumió Luis Lacalle Pou el 1 de marzo de 2020. Se trata de un conjunto de artículos que cambiaron varias leyes y que fue votada por los partidos de derecha en el Parlamento.

Tras el descontento por parte de los partidos de izquierda, una coalición de partidos comenzó una recolección de firmas para llevar 135 artículos de la LUC a referéndum y lograr derogarlos. El 8 de diciembre de 2021, la Corte Electoral llegó a contabilizar las 671.544 firmas necesarias para habilitar el referéndum, que será votado el próximo 27 de marzo.

En el acta que divulgó Fancap, la escribana declaró que MGM es “propietaria de los derechos de autor de las obras registradas” de la Pantera Rosa. Aclaró que los derechos exclusivos de la misma abarcan “la figura de la Pantera Rosa y el sonido propio de este cortometraje”.

Se solicitó, de esa manera, el “cese de forma inmediata de cualquier uso no autorizado” de la Pantera Rosa y se reclamó que se retirara de “toda forma publicitaria, promocional o propagandística” en un plazo de de “24 horas a partir del día de hoy (refiriéndose al 7 de febrero), bajo el apercibimiento del inicio de acciones legales”.

Según el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, se hicieron consultas con abogados y luego de una reunión con los sindicatos que integran la “Comisión por el Sí” (haciendo referencia a “sí” derogar los artículos), se optó por “respetar la intimación y dejar de usar la imagen”, informó La Diaria.

Por lo tanto, habrá cambios en el diseño de afiches y de publicidades, pero se continuará con “una línea de comunicación que nos ha dado resultado”. En su opinión, la campaña fue exitosa desde la confirmación de la consulta popular que tuvo a la Pantera Rosa como centro.

“A falta de un mes y medio nos las vamos a ingeniar para que la campaña tenga el cierre que merece”, agregó y sostuvo que esta situación es un ejemplo más “de la lucha de David contra Goliat: se nos dijo no al pedido de una cadena (de radio y televisión nacional para juntar firmas al momento de juntar las firmas); no a extender el plazo de la recolección en medio de la crisis sanitaria; no a realizar actos en el estadio Centenario; no a usar pancartas en el carnaval; y ahora esto”.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda, se refirió a la situación y dijo que la comisión por el SÍ “no está utilizando” la imagen de la Pantera Rosa y que los afiches del SÍ “no la tienen”, según Telemundo.

“Esa pantera fue utilizada en 2003 en el referéndum de Ancap, y mucho no se preocupó la compañía. Calculo que hubo presiones externas, no me imagino que la Metro este tan preocupada porque en algunos muros de la ciudad este la pantera rosa”, comentó Pereira

Tras la intimación habrá cambios en el diseño de afiches y de publicidades, pero se continuará con “una línea de comunicación que nos ha dado resultado”, según el presidente de Fancap Foto: @sebaibarra1983 en Twitter

Encuesta sobre el referéndum

Equipos Consultores, una de las encuestadoras más importantes del país en lo que respecta a temáticas políticas, presentó el lunes su última encuesta de intención de voto para el referéndum de los 135 artículos de la LUC.

Según los datos recabados, el 41% votará por mantener los artículos en cuestión y el 31% por derogarlos. Hay un 1% que votará en blanco y otro que anulará el voto, informó Subrayado. Todavía existe un 26% que no definió cuál será su decisión en esa instancia de voto obligatorio.

Por otra parte, la encuestadora Equipos indicó que un 9% de quienes dicen que van a votar por la opción “Sí” o por la opción “No”, no están seguros de hacerlo. Concluyeron, entonces, que “el verdadero electorado en disputa alcanza a 35% de la población (26% indeciso “puro” y 9% orientado hacia alguna de las opciones, pero con posibilidad de cambio)”.





