Buenas noticias para los turistas que deseen vacunarse contra el COVID-19 en Maldonado y aún no pudieron hacerlo: “El problema ya está solucionado”

Neris García habló en exclusiva con Infobae

Días atrás, las quejas de los turistas por las largas filas en los vacunatorios en Uruguay no se hicieron esperar y llegaron a las redes sociales. Una falla con la agenda electrónica generó que muchos extranjeros que ingresaron al país no lograran anotarse. Sin embargo, ahora, y tal como lo informó en exclusiva a Infobae el director Departamental de Salud de Maldonado, Neris García, el problema ya quedó solucionado.

En consecuencia, quienes acrediten que cumplen con todos los requisitos y, además, demuestren que no pudieron anotarse a través de la web, pueden asistir directamente al Campus de Maldonado donde recibirán la vacuna ese mismo día o, en caso de que haya un faltante, durante la jornada siguiente.

“La vacunación del turista arrancó en diciembre de 2021 por una decisión de la Presidencia de la República de nuestro país, para poder brindarles a los extranjeros la posibilidad de darse una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. En Uruguay, estamos dando Pfizer, así que esa es la vacuna que les ofrecemos a todos los que cumplan con determinados requisitos”, le dijo Neris García a Infobae.

“En primer lugar, se requiere que el turista tenga más de 72 horas en Uruguay, que acredite que ya se dio la segunda dosis en su país, y que ésta no supere los 180 días. Además, le pedimos su número de documento, la presentación de la declaración jurada de ingreso a Uruguay y que acredite que no se pudo anotar mediante la agenda electrónica. Lo que pasó es que, en principio, todos los extranjeros iban a poder anotarse a través de esa agenda electrónica. En Maldonado, vimos que muchos turistas se podían agendar, pero otros no, aún teniendo toda esa documentación en regla, ya que la agenda electrónica les decía que no estaban habilitados”, explicó el funcionario.

Y agregó: “Por eso, en Maldonado se decidió instrumentar una forma para poder vacunar a los extranjeros que cumplan con todos los requisitos y que no se hayan podido anotar en esa agenda electrónica: sin agenda”.

Después de las quejas de los turistas por las largas filas para poder vacunarse, el problema con la agenda electrónica ya quedó solucionado

“Para ello, instrumentamos un sitio -que en principio fue la Dirección Departamental de Salud- para que nosotros pudiéramos chequear toda la documentación y, si el turista cumplía con todos los requisitos, le dábamos el día y la hora para el vacunatorio. Pero esto nos empezó a desbordar porque pensábamos que era una medida transitoria, hasta que la agenda electrónica se arreglara definitivamente, cosa que no pasó. Entonces, se desbordó la cantidad de gente que, aún teniendo la documentación, no se podía ni agendar, ni vacunar” , aseguró García.

Dijo que la complicación no fue por falta de vacunas, ni de vacunatorios, sino por falta de recursos humanos. “Por eso, junto con el Ministerio de Turismo y con la Intendencia de Maldonado, conseguimos personal y ahora, hoy mismo, ya tenemos todo organizado para que -la gente que cumple con todos estos requisitos y tiene los comprobantes de que no se pudo agendar- pueda ir ya mismo al Vacunatorio del Campus de Maldonado ”, ratificó.

“Si todos los requisitos están bien, lo más probable es que ese mismo día se los vacune. Lo máximo que puede pasar es que haya pocas dosis y quede pendiente para otro día, pero si no, la persona se va vacunada el momento. Tenemos todo listo para brindar el servicio que les prometimos a los turistas”, sostuvo.

En tal sentido, se informó que desde el martes pasado se incorporaron al Vacunatorio del Campus de Maldonado cinco administrativos, cuatro vacunadores y otros cuatro empleados para agendar manualmente a los turistas. A su vez, las filas se encontrarán segmentadas entre uruguayos y turistas.

Comenzó el proceso de agilización de las vacunas para los turistas, en Uruguay (EFE)

“Hay distintos vacunatorios en otros Departamentos, pero en Maldonado vamos a poder atender a aquellos turistas que no pudieron anotarse por la falla en la agenda electrónica. Les pedimos que no se impacienten y que conozcan bien cuáles son las situaciones en las que procede la aplicación de la vacuna, porque hay casos en los que se anotan y no les corresponde ya que, por ejemplo, hace dos o tres meses que se dieron la segunda dosis. Por ende, aún no se pueden dar la tercera. Hay personas que vienen con irregularidades en la documentación... Como verá, hay muchas situaciones particulares en las que no es posible autorizar la vacuna”, dijo García haciendo hincapié en la importancia de conocer con detalle las condiciones que deben cumplirse previamente.

El funcionario contó que Maldonado siempre tuvo mayoría de turismo argentino, “aunque hay también de otros países como Brasil y varios de Europa, pero la gran mayoría son argentinos, como fue toda la vida”.

Neris García aclaró que no hay escasez de vacunas, ni para los uruguayos, ni para los turistas. “Tenemos las vacunas necesarias. No hay un límite de vacunas para los turistas, pero se vamos a vacunar a todos los que cumplan con los requisitos . Desde mitad de diciembre hasta el lunes, y con esa situación de estar sin agenda electrónica, en Maldonado ya llevamos 400 personas vacunadas”, destacó.

García también llevó tranquilidad con respecto a la variante Ómicron del virus. “Se está llevando la mayoría de los casos, pero es una cepa distinta porque tiene menor gravedad, aunque genera muchos contagios y mucho ausentismo laboral, pero menos internaciones y una menor cantidad de personas graves que requieren de Terapia Intensiva”, finalizó.

García también llevó tranquilidad con respecto a la variante Ómicron del virus (EFE/Raúl Martínez)

La clave para que los turistas puedan acceder a la vacuna está en cumplir los requisitos que se exigen:

Tal como lo comunicó oportunamente el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, y como una etapa más de la estrategia del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el 1° de diciembre de 2021 se abrió la vacunación a los turistas que ingresen a ese país y cumplan con ciertos requisitos:

1) Previo al ingreso a Uruguay, es necesario haber completado la declaración jurada donde se especifica la fecha de la última vacuna recibida contra el COVID-19 y/o la fecha del resultado positivo. Además, para poder solicitar un turno, es necesario que haya pasado un lapso de 180 días de la última dosis, o 30 días desde el resultado positivo.

2) Agendarse en línea: la posibilidad de agendarse para la vacuna queda habilitada en las 48 horas posteriores al ingreso al país. Las vías para hacerlo son: llamando al teléfono: 0800 1919 (disponible de lunes a viernes de 9 a 21 horas) o a través de la web: https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/

3) Confirmación de agenda: del turno llegará con fecha y hora de vacunación por SMS y/o correo electrónico a partir de las 72 horas de haberse agendado. Las fechas se designarán a partir de las 48 horas de haberse agendado, sujetas a la disponibilidad de cupos en la localidad solicitada.

Es importante recalcar que solo están habilitados para anotarse los turistas que cumplan con los requisitos anteriores. La vacunación está permitida únicamente 180 días posteriores a la segunda dosis. Se debe haber realizado la declaración jurada sin errores y es necesario utilizar la misma documentación con la que se ingresó al país. No se debe variar entre pasaporte y documento de identidad.

Para los turistas mayores de 18 años que ya ingresan con el esquema completo de vacunación, estará disponible el acceso a la tercera dosis. Finalmente, los menores de 18 años pero mayores de 12, pueden acceder al esquema completo de vacunación, es decir, dos dosis de Pfizer.

