Cuáles son los requisitos que deben tener en cuentan los turistas que viajen a Uruguay

El Gobierno de Uruguay dispuso una serie de condiciones para aquellos extranjeros que deseen ingresar al país en el contexto de pandemia. En primer lugar y antes del arribo, se debe completar una declaración jurada que se presentará al entrar a Uruguay y que se completa de manera online ingresando a www.gub.uy/tramites/declaracion-jurada-ingreso-uruguay-extranjeros-inmunizados-menores

La información clave que el Gobierno de ese país busca son los datos personales y sanitarios del turista, y una vía de contacto, por lo cual, debe informarse con precisión en domicilio en el que pasará la estadía, ya sea un departamento, casa, hotel, etc.

Además de esa información, en la declaración jurada debe informarse: fecha de inicio del viaje, fecha de ingreso a Uruguay y tiempo de permanencia, medio de transporte, datos del responsable en caso de que el turista sea menor de 18 años y el certificado de vacunación contra el COVID-19 (también exceptuando a los menores de 18 años) que podrá bajarse de la app Mi Argentina o simplemente haciendo una foto al carnet de vacunación.

Otro punto clave y a tener en cuenta es que, en caso de que la persona haya cursado la enfermedad, se requiere la presentación de un certificado de diagnóstico y, al igual que quienes no la padecieron, deberán hacerse un test PCR (hisopado nasofaríngeo) con resultado negativo y que debe realizarse 72 horas antes del inicio del viaje. Ese requisito solo aplica en el caso de personas mayores de 6 años. Finalmente, se requiere indicar la cobertura de salud.

Es importante destacar que, quienes presenten un certificado de enfermedad y no mientras no hayan transcurrido 90 días desde su test positivo de COVID-19, no deberán realizarse la PCR.

Es importante llevar toda la documentación a mano al momento de ingresar a Uruguay y el enlace que el Gobierno enviará a la dirección de mail aportada en virtud de la información que se adjuntó en la declaración jurada. Tanto la prueba de PCR negativa, como el certificado de vacunación completa o el de diagnóstico pueden ser requeridos al inicio del viaje, pero también, en cualquier momento durante la estadía en el país.

