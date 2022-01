Uruguay: colapsó el programa de vacunas para extranjeros en Maldonado

La agenda para vacunación de extranjeros en Uruguay se encuentra colapsada en Maldonado

El departamento de Maldonado, que contiene Punta del Este, la ciudad costera con mayor turismo de Uruguay, está atravesando una “sobrecarga” de personas extranjeras que no pueden agendarse para darse la vacuna de Pfizer de manera correcta.

La misma está habilitada desde el 1 de diciembre y, según ha declarado el Ministerio de Salud Pública, Uruguay ofrecerá 200.000 dosis de Pfizer a los extranjeros que quieran vacunarse.

En la mañana del 3 de enero, se registró en la Dirección Departamental de Salud una fila de personas de tres cuadras que no pudieron agendarse a través de la web. “Hablé con el director de Salud y están sobrepasados”, dijo el Intendente de Maldonado, Enrique Antía, informó el diario El País.

El intendente confirmó que se pidió apoyo a la Intendencia de Maldonado para poder cumplir con el problema y la demanda. El gobierno departamental envió dos equipos extra a la Dirección Departamental para que se encarguen de agendar turistas.

Uno de los equipos se envió a la dirección de Salud y el otro al Campus de Maldonado, donde funciona el vacunatorio y donde también se hará la agenda manual para los extranjeros que presenten sus documentos en orden.

La auxiliar de enfermería y encargada del vacunatorio, Ignacia Bonessi, confirmó que a partir de este martes se contará con cinco administrativos, cuatro vacunadores y cuatro personas más para agendar manualmente, informó La Diaria. A su vez, se dividirán las filas entre extranjeros y uruguayos para simplificar el trabajo.

Bonessi no sabe con precisión cuántos turistas se vacunarán la semana que viene en Maldonado, pero confirmó que la mayoría de las personas que llegan son extranjeros y que se esperan, aproximadamente, unos 2.000 uruguayos por día.

Según Antía, a pesar del desborde de las últimas horas, todo esto se debe a que están ingresando muchos turistas. “Aunque eso es algo bueno”, es la razón por la que se generaron problemas a la hora de dar el beneficio de la vacuna a los turistas.

Es posible que los turistas que intentan ingresar en la agenda puedan tener problemas por tres motivos. En primer lugar, algunos pueden haber intentado agendarse sin que hayan pasado seis meses desde que se dieron la segunda dosis, uno de los requisitos que tiene Uruguay para recibir la tercera. Esto, para quienes recibieron vacunas que alteran el ARN mensajero. Para quienes hayan sido administrados con el virus inactivado, el plazo que establece el Ministerio de Salud Pública es de tres meses.

Otra opción es que si un turista ingresó con su pasaporte y luego quiso agendarse con su documento de identidad, no estará habilitado. Es necesario agendarse para la dosis con el mismo documento con el que se ingresó al país. En último lugar, no se descarta la posibilidad de que los usuarios no manejen correctamente la web del Ministerio de Salud Pública.

Cómo vacunarse y quiénes pueden hacerlo

Los extranjeros habilitados para vacunarse con los mayores de edad que tengan un esquema de vacunación completo (dos dosis). Desde la última vacuna tendrán que haber pasado seis meses si la misma consiste en el método de la alteración del ARN mensajero y tres para las que consisten en el virus inactivado. Con respecto a los menores de edad, podrán vacunarse las personas de entre 12 y 17 años sin esquema de vacunación previo.

Para agendarse, aquí un paso a paso:

1- Completar la Declaración Jurada que se exige en el ingreso al Uruguay. Para que este sea válido se exigen otros requisitos como un PCR hasta 72 horas previas al ingreso a Uruguay, esquema de inmunidad completo en caso de ser mayor de edad (los menores podrán ingresar sin vacunarse) y por lo menos cinco días en el país para poder esperar a la vacuna.

2 - Agendarse en línea (https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/), a través del teléfono 0800 1919 (disponible de lunes a viernes de 9.00 a 21.00hs) o vía WhatsApp al número +598 98 999 999. Quedará habilitada la posibilidad de agendarse en las 48 horas posteriores al ingreso al país.

3 - Esperar a recibir la confirmación de agenda a partir de las 72 horas de haberse agendado a través de un mensaje de texto y/o un correo electrónico. La fecha será designada después de 48 horas de haberse agendado y está sujeta a la disponibilidad de cupos en la localidad solicitada.

4 - Asistir a la cita.

