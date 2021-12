Ecuador analiza establecer que la exhibición del carnet de vacunación sea obligatoria para ingresar a centros comerciales, restaurantes y bares

La ministra de Salud del Ecuador, Ximena Garzón, indica a la prensa su carnet de vacunación luego de que se le aplicara una dosis de vacuna contra el COVID-19. (Foto cortesía del Ministerio de Salud Pública del Ecuador).

Con las fiestas de Navidad y fin de año cada vez más cerca, con el leve incremento de los contagios y con la llegada de la variante omicrón al Ecuador, las autoridades analizan distintas medidas para contener un rebrote de coronavirus en el país andino que apuesta por inmunizar al 85 % de la población antes de iniciar el 2022.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ya ha emitido algunas restricciones para las festividades navideñas. Según la resolución difundida por el ente la noche del último martes, habrá limitación de aforos en restaurantes, centros comerciales, bares, templos religiosos, y otros sitios de concentración masiva. Además se obligará el “cumplimiento estricto” de las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Adicionalmente habrá controles y horarios en las playas y los balnearios del país y se prohibirán los eventos masivos en espacios públicos y la venta de licor. Estas medidas entrarán en vigencia desde el viernes, 17 de diciembre y se extenderán hasta el lunes, 3 de enero de 2022.

Las decisiones del COE se basan en lo observado en otras festividades y días de asueto, aunque han recalcado que el incremento de contagios no es significativo, lo mejor, según las autoridades, será no relajarse. La ministra de Salud, Ximena Garzón, ha hecho un nuevo llamado a las personas para que se vacunen: “ Solicitamos a las familias que se vacunen, desde los más pequeños. Vemos que quienes se agravan superan los 50 años. Además, aquellos que no tienen las dosis o solo tienen una”.

A pesar de esas medidas, el COE analiza una nueva: establecer como requisito obligatorio la presentación del carnet de vacunación para ingresar a centros comerciales, restaurantes, bares, entre otros sitios de atención al público. Actualmente, en el país hay una medida similar que busca evitar los contagios de la variante ómicron y que entró en vigencia desde este 1 de diciembre. La disposición del COE obliga a los funcionarios de las instituciones públicas del Ejecutivo deben presentar su certificado de vacunación con el esquema completo para acceder a las oficinas en donde laboran presencialmente.

De acuerdo con la información del Ministerio de Salud del Ecuador, hasta el 13 de diciembre, se registraron más de 534.000 contagios de coronavirus. Hasta el momento hay 6 personas en lista de espera para acceder a una unidad de cuidados intensivos, donde la ocupación promedio es del 50 %, según el ente sanitario. En cuanto a la vacunación, 12 de 17 millones de ciudadanos ya tienen el esquema completo de vacunación y 1.5 millones esperan recibir su segunda dosis. Al mismo tiempo, más de 710.000 ya han recibido la dosis de refuerzo. Según las cifras oficiales, el 70,5 % de la población ecuatoriana está completamente inmunizada contra el covid-19.

La omicrón en Ecuador

La ministra de Salud, Ximena Garzón, anunció, la noche del martes, que en Ecuador se ha detectado el primer caso de la variante ómicron. El primer paciente detectado es un empleado de Agrocalidad –una agencia gubernamental– que llegó desde Sudáfrica, está vacunado y tiene síntomas leves . Además, se informó que las 150 personas que viajaron en el vuelo Panamá- Quito –donde el paciente hizo una escala– están siendo observados.

El paciente viajó a finales de noviembre a Sudáfrica y empezó a sentir los síntomas en el vuelo de regreso en la ruta Panamá- Quito. Desde el 1 de diciembre entraron en vigencia algunas medidas para evitar el ingreso de la ómicron al país, entre estas se prohibía el ingreso a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, Eswatini y Namibia.

La variante fue descubierta en Sudáfrica y la Organización Mundial de la Salud la calificó como “preocupante”. Un estudio realizado con más de 200.000 personas determinó que provoca más infecciones, pero con menor riesgo de vida.

Las autoridades ecuatorianas han dicho que la llegada de la ómicron al país era “cuestión de tiempo”. Mientras tanto, a nivel internacional, los científicos esperan que esta nueva mutación se comporte más como una gripe estacional y que sea menos letal que la variante Delta. Actualmente, se han reportado casos de la ómicron en más de 50 países.

