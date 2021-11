El ex presidente Lenín Moreno no regresará por ahora a Ecuador pese a resolución del Congreso que lo intima

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

El ex presidente del Ecuador Lenín Moreno no atenderá el pedido de retorno que resolvió el congreso ecuatoriano. El ex mandatario informó sobre su salida y ausencia del país. Frente a la decisión del Legislativo, Moreno ha dicho que esta carece de sustento jurídico.

Con 100 votos a favor, en una cámara compuesta por 137 integrantes, la legislatura del Ecuador aprobó una resolución legislativa no vinculante que solicita el regreso inmediato del expresidente Lenín Moreno al país. El permiso de ausencia del país, autorizado por la Asamblea Nacional ecuatoriana, finalizó el pasado 18 de noviembre, con lo cual debería solicitar una prórroga o regresar. Pero no hay ninguna normativa específica para estos casos.

El bloque legislativo correísta solicitó el retorno del expresidente debido a que se encuentra bajo investigación ante la Fiscalía General y ante la Contraloría General del Estado por el caso de los INA Papers que es una trama de corrupción por la cual se acusa al expresidente de tener recursos en paraísos fiscales. Sin embargo, la misma bancada no se ha pronunciado sobre la situación judicial que atraviesa el ex presidente Rafael Correa, sobre quien pesa una orden de prisión en todo el territorio ecuatoriano.

Pese a ello, algunos representantes de la bancada correísta han dicho en entrevistas a medios locales que no se ha pedido el retorno inmediato del mandatario sino que informe los motivos de su ausencia por más tiempo de lo estimado en el extranjero, sin embargo, el texto de la resolución aprobada por la Asamblea dice que se “ dispone el inmediato retorno al Ecuador del Expresidente de la República licenciado Lenin Moreno Garcés ”.

Moreno viajó a Estados Unidos en agosto con su esposa, Rocío González, tres meses después de completar su mandato de cuatro años. En rueda de prensa, el exmandatario dijo que lo hacía por motivos personales y profesionales. El 18 de noviembre, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (OEA), Luis Almagro, anunció en su cuenta de Twitter que Lenín Moreno sería comisionado del organismo para Asuntos de Discapacidad. El propio Almagro, actual secretario general de la OEA, lo informó tras sostener una reunión con Moreno el mismo día del anuncio.

Esta no es la primera vez que Moreno ha tenido un trabajo en la OEA, ya que en 2013 tuvo un rol similar como enviado especial para discapacitados del entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon. Después pasó a Suiza por un encargo especial del expresidente Rafael Correa durante el periodo de gobierno posterior al cual él fuera vicepresidente.

En su agradecimiento al encargo, Moreno citó, también en su cuenta de Twitter, su experiencia en la Misión Manuela Espejo, un proyecto de inclusión de las personas con discapacidad impulsado durante el gobierno del expresidente Correa de quien fue su vicepresidente. Moreno quedó confinado a una silla de ruedas debido a una herida de bala que afectó su movilidad, durante un asalto en 1993 en Quito.

En una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el ex presidente indica que sus funciones fuera del país se extenderán “por el tiempo que dure el encargo de la OEA , que tiene como propósito promover la implementación de la reconocida y exitosa misión Manuela Espejo, en los países miembros del organismo”.

Además, en su misiva, Moreno apuntó que la resolución de la Asamblea no es vinculante: “Recibo con mucha sorpresa la resolución del Pleno de la Asamblea, carente de cualquier ordenamiento jurídico, en la que resuelven el vencimiento del plazo para ausentarme del país y solicitan mi retorno inmediato” y resaltó que este tipo de resoluciones “sin argumentación jurídica perjudican la gestión de la función legislativa”.

Lenín Moreno dijo a la Asamblea Nacional del Ecuador que estaría fuera de la ciudad durante tres meses. El anuncio fue enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y bajo el amparo del artículo 144 de la Constitución, que establece que la “Presidenta o Presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional, con antelación a su salida, el periodo y las razones de su ausencia del país”, lo cual sí ha sido cumplido por el ex presidente.

SEGUIR LEYENDO: