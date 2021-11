La justicia de Chile pedirá la extradición de un alemán por secuestros y desapariciones durante la dictadura de Pinochet

Reinhard Döring fue estrecho colaborador de Paul Schäfer en la Colonia dignidad

La Corte Suprema de Chile determinó la participación del ciudadano alemán Reinhatd Doring Falkenberg en tres secuestros ocurridos en 1976 en la ex Colonia Dignidad, un asentamiento alemán que colaboró con la dictadura de Augusto Pinochet. El hombre, de 75 años, se fugó de Chile en el año 2005 antes de ser procesado por estos delitos y fue detenido por la Interpol en Italia en septiembre, donde había viajado por vacaciones. La justicia de Florencia ya le negó la libertad y la chilena estimó prodecente su extradición.

Doring fue procesado por la ministra en visita de causas de derechos humanos Paola Plaza González como cómplice de los secuestros calificados y la desaparición de los militantes del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU -que trabajaba a favor del expresidente Salvador Allende-, Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, cometidos el 26 de mayo de 1976 al interior del reducto alemán.

En la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal consideró que la causa cumple con los requisitos para solicitar la extradición al país europeo para que sea juzgado en Chile.

El fallo detalla que “los delitos por los cuales se encuentra procesado el requerido, son delitos comunes, no siendo en consecuencia de aquellos políticos o militares que no hacen procedente la extradición, según se refiere en el tratado suscrito entre los Estados Partes; el delito por el cual fue procesado el requerido es punible con una sanción superior a un año de privación de libertad; se trata de delitos perpetrados en territorio nacional; existe un mandato de aprehensión librado en su contra vigente y la acción penal no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

La resolución aclara que Doring “se encuentra detenido en la República de Italia a consecuencia de la orden de detención y captura internacional emanada de los Tribunales Chilenos”. El documento legal concluye que " corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación”.

Colonia Dignidad

La Colonia dignidad fue fundada en 1961 por Paul Schäfer, en un predio de más de 3.000 hectáreas

La Colonia Dignidad fue un enclave alemán de 3062 hectáreas que fue fundado en 1961 por Paul Schäfer en una apartada localidad al sur de Chile, Parral, distante a 450 kilómetros de Santiago. Allí, el prófugo de la justicia Reinhard Döring Falkenberg fue uno de los estrechos colaboradores de su líder. Incluso lo ayudó a sobrevivir en clandestinidad cuando huyó de la justicia rumbo a Argentina.

Fue creada como una sociedad que se presentaba como benefactora y educacional, pero tras ser investigada por la justicia germana se determinó que era “un Estado dentro de otro Estado”, una fortaleza inexpugnable, hermética, que operaba con impunidad durante mucho tiempo.

Schäfer, quien llegó a Chile siendo fugitivo de la justicia alemana por cargos de pederastia, ideó el reducto, que estaba rodeado por una valla con alambres de púa, con torres de vigilancia, reflectores y custodia de perros.

Sus habitantes vivían bajo un sistema autoritario y casi no tenían contacto con el exterior. Las familias estaban separadas y tanto hombres como mujeres y niños alojaban en forma independiente. Las relaciones sentimentales o conyugales estaban prohibidas y Schäfer podía abusar sexualmente de los niños y algunos eran torturados, como declaró de la doctora alemana Gisela Seewald, quien reconoció haber tratado con electroshock y sedantes a los que su jefe decía que estaban poseídos.

Tras el fin de la dictadura, las autoridades chilenas recogieron las denuncias que se canalizaron a través de la llamada Comisión Rettig, que tomó conocimiento de un cúmulo de información sobre reclusión y tortura de detenidos políticos. El poder judicial por su parte comenzó a investigar las denuncias contra la colonia. En diciembre de 2015, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia contra exmiembros de la Colonia Dignidad por asociación ilícita para diversos delitos cometidos en sus terrenos, a partir de 1970.

Por su parte y tras la desclasificación de documentos el gobierno germano, se determinó que en la colonia vivían casi 300 ciudadanos alemanes y 20 niños huérfanos chilenos, quienes contaban con instalaciones para cubrir sus necesidades como una escuela, un hospital con 60 camas, panadería, carnicería, talleres, establos, áreas de cultivo, un generador eléctrico y hasta un departamento jurídico propio.

A la escuela y el hospital podían acceder a las familias rurales, y esto permitía a la colonia contar con el apoyo de su entorno, aunque quedó aclarado legalmente una serie de adopciones ilegales de niños que pertenecían a familias residentes en los sectores aledaños por parte de los jerarcas alemanes, bajo la promesa de entregarles educación gratuita.

