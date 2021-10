Indignación en Chile: una mamá acusada de matar a su hija puso la música preferida de la menor durante la primera audiencia del juicio

El crimen de Ámbar Cornejo causó gran conmoción en Chile

Como “una provocación” fue considerada la actitud de la madre de la adolescente asesinada Ámbar Cornejo durante el inicio del juicio oral en su contra. La mujer estaba escuchando la música favorita de la fallecida, lo que fue advertido por familiares de la víctima.

Los autores del crimen, ocurrido en agosto de 2020, son la madre, Denisse Llanos, y su pareja, Hugo Bustamante, quien cuenta con un amplio prontuario, incluidos los homicidios de su ex conviviente y del pequeño hijo de ésta. Por la causa de Ámbar, ambos están imputados por el femicidio y violación de la joven de 16 años cuyo cuerpo fue ocultado por su madre y su pareja en Villa Alemana, distante a 115 kilómetros de Santiago. Se espera que este juicio tenga una duración aproximada de 20 días.

Bustamante gozaba de libertad condicional otorgada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras ser condenado en 2005 por el homicidio de su ex pareja y del hijo de ésta, de 9 años. A ella la degolló, a él lo estranguló, y tras golpearlos y quitarles la vida, los ocultó en el interior de un tambor metálico que luego enterró. Por esta causa, fue conocido como el Psicópata del Tambor. Previamente a sus 22 años ya había efectuado un hurto y luego cometió robo con fuerza, que lo llevaría a sus primeros 6 años en prisión.

Denisse y Hugo hicieron uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia, por lo que no prestaron declaración. Pero una situación particular llamó la atención de los familiares de Ámbar: la madre de la víctima estaba escuchando a la cantante favorita de la víctima durante este proceso, lo que generó gran molestia.

De hecho, un programa matinal de TV estaba en contacto en directo con una prima de la víctima, Madeleine Rojas, quien comentó al periodista el sorprendente detalle. “Algo de lo que no nos habíamos percatado, y conversando ahora fuera de cámara con Madeleine, prima de Ámbar, comentaba que cuando Denisse Llanos da su nombre, cuando se tiene que identificar ante el tribunal, se escucha música de fondo. Era la música de Rihanna. Rihanna era la artista favorita de Ámbar”, relató el comunicador, lo que fue calificado como “una provocación” por parte del panel y confirmado por los familiares. “Eso pudo haberse tomar como una señal o una coincidencia. Es algo que le llamó la atención aquí a la prima de Ámbar”, comentó el periodista.

En su relato, la prima de la adolescente asesinada afirmó que “ella enfrentó a Denisse cuando supo el prontuario de Hugo Bustamante. Denisse no la tomó en cuenta y prefirió planificar el asesinato de su propia hija a salvarla, porque tuvo tiempo para salvarla pero prefirió quedarse con Bustamante para planificar el asesinato”, dijo con molestia, añadiendo que Ámbar “dormía con un cuchillo bajo la almohada porque temía que le pasara algo”.

Hugo Bustamante, la pareja de la madre de Ámbar, coparticipe del homicidio

Por su parte Stephanie Labbe, presidenta de la Agrupación Justicia para Ámbar, señaló en el mismo contacto de TV que esperan que los tribunales hagan su trabajo: “Hay un sistema completo que falló, el Sename (Servicio Nacional de Menores) no funcionó, el colegio, Gendarmería, el sistema judicial por completo falló y queremos visibilizar ese tema”.

El juicio, que se realiza de manera telemática desde el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar, comenzó el pasado martes pero no serán transmitidas todas las sesiones a causa de los detalles de los abusos que serán comentados. Con ello se busca proteger la integridad y honor de los menores.

Condenas

Denisse Llanos y Hugo Bustamante están acusados por el femicidio y homicidio con violación de la joven de 16 años, quien en agosto del 2020 fue encontrada muerta. La pareja la habría agredido sexualmente, asesinada y luego enterraron el cadáver en el hogar de Bustamante, ubicado en Villa Alemana, distante a 115 kilómetros de Santiago.

Para estos hechos, la Fiscalía Nacional pidió la condena de cadena perpetua para ambos involucrados. A esto se suma la acusación de delitos sexuales cometidos por la pareja contra el hermano de Ámbar quien es menor de edad, hechos por los que piden otros 20 años de presidio.

Sobre la causa, la fiscal Jefe de Villa Alemana, María José Bowen, explicó que “el juicio tendrá a la vista el testimonio de unos 30 testigos, la declaración sobre el trabajo de 30 peritos, 100 documentos y más de 30 evidencias. Todo para lograr probar la participación de ambos en los delitos descritos”.

La mamá de Ambar, acusada por su asesinato, escuchaba música durante la primera audiencia del juicio

En tanto la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló esperar que los acusados sean condenados por la gravedad de los hechos, agregando que “esperamos que este caso tenga el impacto suficiente para que en Chile no tengamos que seguir conociendo de sujetos que, teniendo libertades que en realidad no merecen, exponen a niños, niñas y adolescentes a hechos que no tienen ninguna posibilidad de ser reversibles, y que les impactan de manera irreparable, haciéndoles perder la vida”.

La historia de Ámbar

Ámbar vivía con una tía en Villa Alemana, desde cuya casa salió a las 9:00 del 29 de julio para recoger la pensión alimenticia que mensualmente le entregaba su padre a su madre. Desde ese instante su rastro se perdió. Pocos días más tarde, el 31 de Julio la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó su búsqueda.

Su historia familiar era compleja y matizada por el abandono. Veía poco a su padre y no tuvo una buena relación con la madre. Además, estuvo en varios programas de intervención del Sename. En un momento en que el vínculo con su madre mejoró, se fue a vivir con ella y su hermano menor, pero debido a la relación de la madre con el homicida, Ámbar se fue de su casa y fue recogida por Maritza García con la cual vivió desde diciembre del año 2019 hasta el día de su fallecimiento.

