Investigan a una jueza chilena que dio libertad a un presunto feminicida reincidente

Imagen del Parlamento chileno. EFE/Stringer/Archivo

Santiago de Chile, 10 sep (EFE).- El Parlamento chileno aprobó este jueves investigar a la magistrada Silvana Donoso, que otorgó la libertad condicional al principal sospechoso del feminicidio de Ámbar Cornejo, un polémico asesinato que el pasado agosto desató una pugna entre poderes del Estado.

El beneficio penitenciario, otorgado en 2016 por una comisión judicial destinada a ese fin, sacó de la cárcel a Hugo Bustamante, sospechoso del homicidio de Cornejo y condenado en 2005 por el asesinato de su expareja y el hijo de ésta.

La jueza, que concedió el beneficio a Bustamante y otros 788 reos, recibió por parte de un grupo de diputados oficialistas una "acusación constitucional" por "abandono de deberes".

Con 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, se aprobó en la Cámara de los diputados esta acusación, un proceso parlamentario que puede desembocar en la destitución o inhabilitación para ejercer el cargo público del acusado.

El libelo continuará en la cámara del Senado, donde se definirá el futuro de la jueza, que hasta entonces quedó suspendida de su cargo y bajo la prohibición de salir del país, informaron fuentes oficiales.

"Si hoy rechazan esta acusación, la próxima decisión será también responsabilidad de ustedes. Y cuando ocurra la próxima tragedia, serán ustedes los que serán juzgados no solo por su consciencia, sino por la de todos los chilenos", sentenció el parlamentario Andrés Longton (RN), que encabezó la acusación durante la sesión.

La defensa de la magistrada esgrimió que Donoso no sería la única implicada, puesto que la decisión se tomó en una comisión plural y calificó de "injusto" que se "cargue a una persona las falencias de un sistema".

"No es sólo responsabilidad directa de la magistrada sino que ella estaba aplicando la ley, por lo que la responsabilidad directa podría estar en el texto más allá de quién lo aplique", afirmó Dafne Guerra, la abogada de Donoso.

La Ley de Libertad Condicional, que permite otorgar beneficios penitenciarios a personas que cumplen penas privativas de libertad, se reformó en 2019, endureciendo los requisitos para poder participar en el programa.

EL CASO DE ÁMBAR CORNEJO

El asesinato de la joven conmocionó a Chile, en donde se ha reavivado el potente movimiento feminista, muy presente durante la convulsión social que estalló en octubre de 2019, y que exige ahora que se haga justicia.

El sospechoso ha sido formalizado por delitos de violación con feminicidio e inhumación ilegal.

El cuerpo sin vida de Ámbar fue hallado tras ocho días desaparecida en la casa de Bustamante, pareja de la madre de la joven, y conocido por sus anteriores crímenes como "el asesino del tambor".

De acuerdo con los detalles entregados por la Fiscalía, el crimen tuvo lugar en el domicilio del presunto asesino, donde tras mantener una discusión con la joven la habría asesinado y enterrado en su patio.