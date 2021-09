Constituyente chileno que mintió sobre su cáncer dijo que se defenderá en los tribunales: “No soy un delincuente”

Rodrigo Rojas Vade en una protesta en Chile durante el estallido social (Foto: REUTERS)

Rodrigo Rojas Vade, el constituyente chileno que admitió haber mentido al declarar que tenía cáncer, rompió el silencio y aseguró que se defenderá en tribunales porque “no soy un delincuente”.

Así lo afirmó el convencional constituyente por medio de una declaración pública después de días de reserva tras admitir su mentira el fin de semana pasado.

Rodrigo Rojas Vade es uno de los 155 Convencionales Constituyentes que integra el órgano que escribirá una eventual Nueva Constitución para el país en un plazo máximo de un año. El imputado era ex vicepresidente adjunto de la Convención y un reconocido luchador social en contra de la enfermedad del cáncer.

El sábado pasado el convencional admitió al medio de comunicación La Tercera que no sufría de leucemia linfoblástica mixta, y que debía renunciar al organismo. Sin embargo, su salida total de la Convención aún no se ha confirmado.

En su declaración Rojas Vade partió pidiendo perdón a todas las personas que lo apoyaron en su carrera, y a los afectados por cáncer que se sintieron “traicionadas o engañadas” con su mentira.

“Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas o engañadas por mi conducta, especialmente a quienes padecen cáncer, a organizaciones de pacientes y sus familias. Fue un error grave informar que el diagnóstico de mi enfermedad era cáncer, puesto que no es el correcto”, escribió Vade en su declaración.

Rodrigo Rojas Vade expresó en su declaración que si bien no tiene cáncer, sí sufre de otra enfermedad y que el dinero que provino de las actividades solidarias han sido destinadas a cancelar sus deudas médicas.

“Aclararé los hechos, entregando todos los antecedentes que acreditan mi condición de salud y que demuestran que no he cometido ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos”, escribió Rojas Vade.

Por otro lado, Vade se mostró dispuesto a asumir las sanciones que correspondan y que se defenderá en tribunales porque “no soy un delincuente; soy alguien que se equivocó”.

“Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes (sic) los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy”, manifestó Vade.

Finalmente Rojas Vade declaró que tan pronto como esté disponible “podré contarles lo que he padecido por años. Sobre el miedo, la vergüenza y la rabia de vivir en una sociedad en que se discrimina por razones económicas, de género y de salud”, dijo el imputado.

Mesa directiva declara ante la policía

La presidenta del órgano encargado de redactar la nueva Constitución chilena, Elisa Loncon (Foto: EFE)

En las últimas horas los detectives que investigan este caso se han dirigido hacia la Convención Constitucional para tomar declaración a la mesa directiva, compuesta por la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa.

Tras testificar por una hora frente a la Policía de Investigaciones (PDI) en calidad de denunciante, la presidenta Loncón aclaró que “esto es parte del protocolo que se instala para la investigación y lo demás es el procedimiento del constitucional”.

Por su parte el vicepresidente del organismo también declaró ante los policías pero en calidad de testigo. Según sus palabras “venimos a ratificar la denuncia presentada por la mesa el día lunes. Hemos tratado de manifestar la mayor voluntad posible de colaborar y ahora esperamos que los procedimientos sigan su curso normal”.

Luego de las declaración de la mesa directiva ahora es el turno de Rojas Vade para que enfrente a la PDI. La idea es que declare sobre sus intereses y patrimonios individuales, y si esto fue “jurado” o no, ya que ese es un elemento de importancia en la configuración del eventual delito de perjurio. Sin embargo, el imputado continúa inubicable tras admitir su falso cáncer.

La orden de investigar de la justicia se desprende luego de que la mesa directiva de la Convención Constitucional remitiera todos los antecedentes a la fiscalía por posibles delitos de perjurio de Rojas Vade, quien declaró una deuda de $27 millones (USD 34.188) por “tratamiento quimioterapéutico por cáncer” que el imputado aseguró no padecer.

Querella por “vulneración a la fe pública”

Una querella por “vulneración a la fe pública” fue presentada este viernes por el diputado de derecha Tomás Fuentes en contra de Rodrigo Rojas Vade. El recurso fue recepcionado por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en donde el juez Daniel Urrutia pidió más formalidades antes de la validar esta iniciativa, según comunicó hoy el medio Emol.com.

“La vulneración a la fe pública en este caso es particularmente grave, tanto por la alta connotación que tiene en la opinión, y tanto por los efectos incalculables que produjo en los resultados electorales”, se dice en el recurso presentado.

La querella además solicitó la realización de diligencias de información al banco de Rojas Vade. El parlamentario solicitó que “se oficie al banco Scotiabank para que informe sobre posibles productos bancarios, tales como cuentas a la vista, de ahorro o corrientes, créditos, acreencias o cualquier otro instrumento, que tenga el señor Rodrigo Rojas en su banco, y de los movimientos de estos eventuales productos en los últimos 48 meses”.

