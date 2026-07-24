Los Aparicio y Los Huazulcos: los grupos criminales ligados a Valentín Lavín, alcalde de Temoac asesinado

Omar García Harfuch señaló que investiga el asesinato del alcalde de Temoac y reveló que analizan prsuntos nexos con dos grupos delictivos de la zona, asimismo su suegra fue detenida y su suegro

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana que se está investigando la muerte de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac y sus posibles vínculos con células delictivas, después de que el edil fuera atacado a balazos dentro de la Presidencia Municipal y muriera por la agresión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hizo el anuncio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí expresó solidaridad con la familia del alcalde, con sus seres queridos y con los habitantes de ese municipio de Morelos.

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Dijo que como parte de la investigación se han acercado a autoridades locales de la presidencia municipal de Temoac para establecer indicios y determinar las líneas de investigación. Paralelamente las instituciones federales y estatales continúan realizando diligencias de investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y detener a cada uno de los responsables.T

“También es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como Los Aparicio y Los Huazulcos, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintas regiones de Morelos", reveló García Hafuch.

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Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

Además informó la detención de su suegra Andrea “N”, alias “La Patrona”, por ser tesorera municipal, identificada por la fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras delictivas con diversos señalamientos públicos que los relacionaban con incidentes violentos en la zona.

“Esto será parte de las investigaciones. También su suegro fue detenido, él ya había recibido una agresión en enero del presente año y se encontraba bajo investigación. Las acciones para investigar este hecho se desarrollan sin detener las operaciones permanentes para combatir a los generadores de violencia en la entidad como resultado de este trabajo coordinado entre el gobierno de México y el gobierno de Morelos", señaló el Secretario de seguridad nacional.

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Omar García Harfuch declaró además que el alcalde de Temoac era investigado por los homicidios Samir Flores Soberanes y Sandra Rosa Camacho Flores. Además se le investiga por el asesinato al excandidato a alcalde de Temoac por el PRI, Félix Oviel Ocampo, tras ser agredido a balazos en la comunidad de Huazulco.

Samir Floresfue un defensor de los pueblos indígenas, quien se opuso a la construcción de unaplanta termoeléctricainternacional en Morelos, misma que tuvo un gran impacto negativo en el medio ambiente.

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Samir Flores, Sandra Rosa Camacho, activistas asesinados. La comunidad de Temoac exige investigar sus muertes

Sandra Rosa Camacho, activista de Temoac denunciaba en 2025 la inseguridad en su localidad y señaló directamente al alcalde, Valentín Lavín Romero y a allegados. El 27 de marzo, Sandra Rosa, al igual que Samir, fue acribillada.

También dijo que las instituciones del gabinete de seguridad establecieron comunicación estrecha con la fiscalía estatal para esclarecer el crimen y detener a los responsables. Agregó que, como parte de la investigación, autoridades locales realizaron diligencias dentro de la presidencia municipal de Temoac para buscar indicios que permitieran definir las líneas del caso.

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Cientos de personas protestaron el viernes en Ciudad de México al cumplirse un año de la muerte de Samir Flores, un activista que se oponía a un proyecto eléctrico del gobierno federal y que fue asesinado a balazos.

El ataque ocurrió dentro de la Presidencia Municipal de Temoac

Valentín Lavín Romero fue asesinado por un grupo de hombres armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de este miércoles. El ataque ocurrió cuando el alcalde se disponía a abordar su vehículo al salir del Palacio Municipal, ubicado en la zona centro.

De acuerdo con los reportes, los agresores lo interceptaron y le dispararon antes de escapar. El edil quedó herido tras la agresión y elementos de emergencia acudieron de inmediato para brindarle atención médica.

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La Fiscalía de Morelos confirmó después su fallecimiento derivado de “hechos delictivos”. Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales fue desplegado en el lugar para realizar las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo, que quedó dentro del inmueble oficial.

Foto: Facebook / Valentín Lavín Romero

Fue la segunda agresión contra el alcalde en 2025

El asesinato de Lavín Romero fue la segunda agresión en su contra en el año. El primer ataque ocurrió el 31 de enero sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

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Ese día, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas. Testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro, y cuando los policías llegaron confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac.

Versiones sobre ese atentado señalaron que el ataque fue cometido por sujetos que se desplazaban en motocicleta. Lavín Romero sufrió un disparo en la cadera y fue atendido por paramédicos antes de ser trasladado a un hospital.

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La lesión no ponía en riesgo su vida. Después de esa agresión, el alcalde solicitó licencia temporal a su cargo mientras recibía atención médica y retomó sus actividades cerca de un mes después, una vez que fue dado de alta.

La Mesa de Coordinación Estatal de Morelos se declaró en sesión permanente tras el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, quien ya había sobrevivido a un atentado en enero de 2026. (Mesa de Construcción de Paz y Seguridad)

A ese antecedente se sumaron ataques armados registrados en marzo contra negocios que serían de su propiedad. Entre ellos estuvo una ferretería llamada “El Gallo”, donde solo se reportaron daños materiales.

La violencia contra Lavín Romero venía desde 2018

La presión violenta alrededor de Valentín Lavín Romero no comenzó en 2025. El político había asumido la alcaldía de Temoac en enero de 2025, pero ya había ocupado ese cargo entre 2019 y 2021.

Antes de esa primera administración, cuando era alcalde electo en 2018 por el PVEM, tres de sus familiares fueron asesinados. Ese antecedente colocó la violencia en su entorno desde antes de que iniciara funciones por primera vez.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de ese año, cuando un grupo armado irrumpió en un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre, en el poblado de Huazulco. Ahí fueron asesinadas a balazos su suegra, una cuñada y una sobrina del entonces edil electo.

Las víctimas fueron identificadas como Isabel “N”, de 89 años; Eva “N”, de 58 años; y una menor de edad de iniciales L.Y.C.R., de 7 años. Con ese antecedente, el asesinato del alcalde se inscribió en una cadena de agresiones que se extendió por varios años.

García Harfuch sostuvo que, de manera paralela a las diligencias hechas en la presidencia municipal, instituciones federales y estatales continuaban las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido y capturar a cada uno de los responsables.

García Harfuch informó que el homicidio del alcalde de Temoac era investigado junto con posibles vínculos con células delictivas.

Valentín Lavín Romero fue asesinado a balazos dentro de la Presidencia Municipal cuando iba a abordar su vehículo.

El crimen fue la segunda agresión en su contra en 2025, después de un atentado sufrido el 31 de enero en la carretera México-Oaxaca.